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Не победят, так погреются: Киев без отопления, но готов захватить Москву

15 ноября 2018, 10:39  •  202 • Политика
В то время как жители украинских городов блокируют улицы и жгут покрышки из-за отсутствия тепла в их домах, местные политики заявляют о намерении захватить Москву
Автор:
Петрова Александра
По ряду городов Украины идет волна протестов. Возмущенные отсутствием тепла в своих квартирах, жители устраивают стихийные митинги, перекрывают улицы, жгут покрышки и требуют от властей и ЖЭКов решения проблемы. И тут уже не до советов «мудрого» Кличко, который рекомендовал гражданам «греть воду, чтобы она стала горячей» - на улице температура опустилась ниже нуля, а в квартирах все еще нет отопления.
Так, сегодня в центре Киева люди перекрывали бульвар Леси Украинки. Они ходили по пешеходному переходу с плакатами антиправительственного содержания, требуя тепла. В результате митинга в центре города образовались километровые заторы.
Днем ранее на протесты вышли жители Смелы в Черкасской области – они перекрывали выезд из города. Мэр Алексей Цыбко назвал ситуацию в городе критической. «Общество на грани социального взрыва в связи с ситуацией с теплоснабжением», - подчеркнул он в эфире канала «112 Украина». Из-за отсутствия отопления в Смеле закрыты школы и детсады, в больницах проводят только срочные операции, объявлено чрезвычайное положение. По факту срыва отопительного сезона возбуждено уголовное дело.

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