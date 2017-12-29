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Не по уставу: в США заявили о влиянии сексуальных домогательств в американской армии на её боеспособность

29 декабря 2017, 13:54  •  35 • В мире
В Счётной палате США обеспокоены проблемой сексуального насилия в рядах американских вооружённых сил. Жертвами домогательств и дискриминации ежегодно становятся тысячи военных. В отчёте американского ведомства, с которым ознакомился RT, сообщается, что подобные домогательства подрывают боеспособность Вооружённых сил Соединённых Штатов.
 
Reuters
 

Сексуальные домогательства в американской армии подрывают её  боеспособность. Об этом говорится в документе Счётной палаты США, с текстом которого ознакомился RT.

«Случаи нежелательного поведения сексуального характера в вооружённых силах (включая сексуальные домогательства, изнасилования и бытовое насилие сексуального характера) подрывают их основополагающие ценности, слаженность подразделений, боеготовность личного состава и доверие к армии в обществе», — сообщают в Счётной палате США.

Сейчас для предотвращения таких инцидентов в структуре Минобороны США действует отдел по профилактике и реагированию на насильственные действия сексуального характера (SAPRO). Решением вопроса занимается заместитель министра обороны США по кадрам и боевой готовности, кроме того, публикуются ежегодные доклады, принимаются жалобы от военных.

«У Министерства обороны существуют правила и процедуры для предотвращения нежелательного поведения подобного рода и реагирования на соответствующие инциденты, однако в них в ряде случаев отсутствуют ключевые элементы, такие как возможность анонимно сообщать о случаях сексуального домогательства, а также принципы профилактики насилия на сексуальной почве, используемые центрами по контролю и профилактике заболеваний», — говорится в отчёте. 

Эксперты американской Счётной палаты рекомендовали Пентагону включить в новую стратегию по борьбе с сексуальными домогательствами возможность анонимно сообщать о подобных инцидентах, а также сформировать базу данных об известных случаях. Кроме того, рекомендуется разработать план по предотвращению сексуального насилия.

Сомнительный прогресс

Ещё в мае 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя ежегодный доклад о сексуальных посягательствах в армии, заявил, что не потерпит случаев, которые наносят ущерб обороне США.

«Мы должны полностью искоренить случаи изнасилования и домогательств в вооружённых силах. Министерство обороны должно считать недопустимыми действия, отрицательно сказывающиеся на слаженности подразделений, качестве управления или уровне боевой подготовки — ключевых аспектах боеспособности войск», — сказал Мэттис.

  • Джеймс Мэттис
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen

Необходимо отметить, что ранее власти Соединённых Штатов уже признавали наличие проблемы домогательств в армии, однако кардинальных результатов в её решении пока добиться не удалось.

По словам исполняющей обязанности помощника министра обороны по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл, в 2016 году зафиксировано 6172 сообщения о сексуальных посягательствах. В 2015 году в адрес командования поступило 6082, а в 2014 году — 5983 таких сообщения. Для сравнения: в 2012 году было зафиксировано 3604 сообщения о сексуальных домогательствах.

Лидером по количеству рапортов (270 сообщений) стала база Норфолк, которая находится в Атлантическом океане. 199 жалоб поступили с военной базы Форт-Худ в Техасе, 187 — с военно-морской базы в Сан-Диего, Калифорния, 169 — из гарнизона Кэмп Леджен в Северной Каролине.

Альтернативная реальность

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Тем временем в американской организации Protect Our Defenders (POD) говорят о настоящей эпидемии насилия и домогательств в рядах армии США по отношению к нынешним и бывшим военнослужащим, а также членам их семей.

Причём POD ссылаются на тот же доклад Пентагона за 2016 год, где сообщается, что жертвами сексуальных посягательств стали 14,9 тыс. человек, в том числе 8,6 тыс. женщин и 6,3 тыс. мужчин.

Большинство американских военнослужащих подвергались сексуальному насилию более одного раза, что привело к тому, что в 2016 году зафиксировано свыше 70 тыс. фактов посягательств.

Важно отметить и то, что большинство пострадавших не сообщили о преступлении (81%). Многие жертвы (77%) опасаются своих обидчиков, поскольку те входят в число их руководителей.

С 2013 года из каждых десяти жертв домогательств одна прекращала участие в судебном процессе, а количество возбуждённых уголовных дел и обвинительных приговоров резко сократилось по сравнению с предыдущими годами. В 2016-м уголовные дела были возбуждены лишь по 13% случаев и только 4% нарушителей понесли наказание.

С постоянными и серьёзными сексуальными домогательствами или дискриминацией по половому признаку сталкивались 129 тыс. американских военнослужащих. Четвёртая часть пострадавших в результате насилия или домогательств пытались оставить службу в армии.

  • Reuters

Причиной повышенного внимания к проблеме сексуальных домогательств и насилия в рядах армии США стал скандал с публикацией в сети фотографий обнажённых женщин-морпехов.

В марте 2017 года стало известно, что Минобороны США начало расследование в отношении фото, размещённых на странице Marines United в Facebook. Количество подписчиков страницы в социальной сети составляло около 30 тыс. человек, в число которых входили и действующие военнослужащие из США и Великобритании.

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В ходе расследования Уголовно-следственная служба ВМС США проверила около 131 тыс. фотографий в 168 аккаунтах в социальных сетях. Из 89 подозреваемых 22 человека оказались гражданскими лицами и 67 — действующими или находящимися в резерве морскими пехотинцами.

«Страна гедонизма»

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что сексуальное насилие в армии США связано с наличием контрактной службы, а также особенностями американского общества.

«В США нет культуры, если так можно выразиться, ограничений. Возможно, это связано с тем, что с середины 1970-х годов вооружённые силы стали комплектоваться на контрактной основе. Америка — страна гедонизма. Служба в вооружённых силах не рассматривается как область, где люди должны от чего-то отказываться. Это страна потребления. А служба в вооружённых силах — разновидность деятельности, где чуть больше платят, можно побывать за океаном за счёт дяди Сэма», — считает он.  

По словам Васильева, служба в Вооружённых силах США не подразумевает героизма или отказа от каких-то жизненных благ. «Америка никогда не была милитаризированным обществом, где господствовал культ военных», — заявил он.

Как считает эксперт, проблема сексуальных посягательств в армии США заключается в том, в какой степени должны удовлетворяться потребности, в том числе физиологические. Например, солдатский и сержантский составы находятся не в столь «привилегированном» положении, как американские офицеры, которые несут службу без отрыва от своей семьи.

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