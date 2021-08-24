Не по сценарию: президент Венгрии на «Крымской платформе» отстаивал права венгров в Закарпатье • 23 • Украина

Президент Венгрии Янош Адер, принимавший участие в форуме «Крымская платформ», в своём выступлении уделил значительное внимание не Крыму, а проблемам венгров и дискриминационному языковому закону.



Президент Венгрии несколько минут рассказывал о том, как венгров в прошлом притесняли разные государства, в составе которых оказывалась нация:



«Две трети венгров оказались оторваны вследствие этих действий, венгры оказались в составе других государств, хотя и не хотели этого. Никто никогда у них не спрашивал, в какой стране они хотели жить. Венгры, которые оказались в составе меньшинств в других государствах, страдали на протяжении многих столетий, потому что у них отобрали их школы, дома и применялись все меры для того, чтобы они не могли изучать собственный язык».



Также он рассказал о национальном сопротивлении венгров и репрессиях против них.



«Если использование родного языка ограничивается, и если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой штрафов, это противоречит идеалам демократии и не приносит пользы титульным нациям», — напомнил Янош Адер о принятом на Украине языковом законе.



Что касается Крыма, то венгерский лидер отметил, что его народ понимает, почему это является «незаживающей раной для украинцев».



По его словам, Венгрия твёрдо поддерживает территориальную целостность Украины. При этом Янош Адер подчеркнул, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины. Говоря о безопасности Украины, он неоднозначно намекнул на «безопасность венгров» на Закарпатье.



«Мы поддерживаем Украину на пути к решению этого конфликта. Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома», — заявил Адер.



«Что-то пошло не так», — прокомментировала выступление венгерского лидера российская журналистка Ольга Скабеева.



«Выступая на саммите Крымской Платформы, президент Венгрии крайне жёстко обрушился на украинские законы о языке и образовании, и вообще, на нашу политику в отношении национальных меньшинств.



В принципе, подобная позиция Венгрии, это не новость.



Новость, это сказанные президентом Венгрии слова о территориях, которые были отторгнуты от Венгрии по результатам Второй Мировой Войны.



Это первая на моей памяти попытка ревизии территориальных изменений, предпринятая на таком уровне.



И чем чаще мы будем объявлять всё, имевшее место в период УССР, преступным, тем чаще будут звучать вопросы о том, а как, собственно, Закарпатье стало украинским.



И тут хоть с ног до головы его нашими флагами обмотай, будут проблемы», — написал депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский на своей странице в Facebook.



«Президент Венгрии тут не только о языке и образовании. Если внимательно послушать, он намекает на отношение Венгрии и венгров к вхождению Закарпатья в состав Украины. Негативное отношение. Что же касается Кулебы, никто не тянул его за язык, когда он зачем-то рассказывал, что все гуманитарные споры с Венгрией давно улажены. Насколько улажены, каждый, кто слушает венгерского президента, может судить сам», — повторил Бужанский в своём Telegram-канале.



Напомним, что последние два года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.



Между Украиной и Венгрией уже несколько лет существуют натянутые отношения. Венгрия, обвиняя Киев в притеснении своих соотечественников, проживающих в Закарпатье, и критикуя изменения в законы о языке и образовании, принятые на Украине, блокирует официальные встречи Киева с «партнёрами» по НАТО.



Согласно принятому в 2010 году закону об упрощённом приобретении венгерского гражданства, его получили более 100 тысяч жителей Закарпатья.

Президент Венгрии Янош Адер, принимавший участие в форуме «Крымская платформ», в своём выступлении уделил значительное внимание не Крыму, а проблемам венгров и дискриминационному языковому закону.Президент Венгрии несколько минут рассказывал о том, как венгров в прошлом притесняли разные государства, в составе которых оказывалась нация:«Две трети венгров оказались оторваны вследствие этих действий, венгры оказались в составе других государств, хотя и не хотели этого. Никто никогда у них не спрашивал, в какой стране они хотели жить. Венгры, которые оказались в составе меньшинств в других государствах, страдали на протяжении многих столетий, потому что у них отобрали их школы, дома и применялись все меры для того, чтобы они не могли изучать собственный язык».Также он рассказал о национальном сопротивлении венгров и репрессиях против них.«Если использование родного языка ограничивается, и если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой штрафов, это противоречит идеалам демократии и не приносит пользы титульным нациям», — напомнил Янош Адер о принятом на Украине языковом законе.Что касается Крыма, то венгерский лидер отметил, что его народ понимает, почему это является «незаживающей раной для украинцев».По его словам, Венгрия твёрдо поддерживает территориальную целостность Украины. При этом Янош Адер подчеркнул, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины. Говоря о безопасности Украины, он неоднозначно намекнул на «безопасность венгров» на Закарпатье.«Мы поддерживаем Украину на пути к решению этого конфликта. Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома», — заявил Адер.«Что-то пошло не так», — прокомментировала выступление венгерского лидера российская журналистка Ольга Скабеева.«Выступая на саммите Крымской Платформы, президент Венгрии крайне жёстко обрушился на украинские законы о языке и образовании, и вообще, на нашу политику в отношении национальных меньшинств.В принципе, подобная позиция Венгрии, это не новость.Новость, это сказанные президентом Венгрии слова о территориях, которые были отторгнуты от Венгрии по результатам Второй Мировой Войны.Это первая на моей памяти попытка ревизии территориальных изменений, предпринятая на таком уровне.И чем чаще мы будем объявлять всё, имевшее место в период УССР, преступным, тем чаще будут звучать вопросы о том, а как, собственно, Закарпатье стало украинским.И тут хоть с ног до головы его нашими флагами обмотай, будут проблемы», — написал депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский на своей странице в Facebook.«Президент Венгрии тут не только о языке и образовании. Если внимательно послушать, он намекает на отношение Венгрии и венгров к вхождению Закарпатья в состав Украины. Негативное отношение. Что же касается Кулебы, никто не тянул его за язык, когда он зачем-то рассказывал, что все гуманитарные споры с Венгрией давно улажены. Насколько улажены, каждый, кто слушает венгерского президента, может судить сам», — повторил Бужанский в своём Telegram-канале.Напомним, что последние два года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.Между Украиной и Венгрией уже несколько лет существуют натянутые отношения. Венгрия, обвиняя Киев в притеснении своих соотечественников, проживающих в Закарпатье, и критикуя изменения в законы о языке и образовании, принятые на Украине, блокирует официальные встречи Киева с «партнёрами» по НАТО.Согласно принятому в 2010 году закону об упрощённом приобретении венгерского гражданства, его получили более 100 тысяч жителей Закарпатья. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







23 Источник Похожие новости От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти Украина готова принять афганцев на своей территории Что увеличивается в независимой Украине Курт Волкер: Украина не в состоянии победить Россию Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками — Зеленский о визите Меркель Новости партнеров