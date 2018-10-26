«Не по столу стучать надо, а по голове»: Почему Путин в ручном режиме должен регулировать нацпроекты

Экономист Андрей Бунич в разговоре с Царьградом объяснил, почему Владимир Путин вынужден лично контролировать исполнение национальных проектов. Это, с его точки зрения, связано с безынициативностью многих ответственных чиновников, в результате чего глава государства должен «в ручном режиме» регулировать эти вопросы.

«Так устроена власть. Там набраны такие люди, которые ничего не делают, считая, что так и надо, за это их, вроде как, и держат в Госдуме, в правительстве. Они все сделали карьеру на этом, поэтому сложно требовать от них активности. Когда говорят, что они ничего не делают, - но они так и шли к своим должностям, депутатским, министерским. Поэтому благодаря тому, что они сидели тихо, ничего не делали, вот они потихоньку собрались, кто знает об их деяниях, кроме негативных?» - подчеркнул Бунич.

Именно поэтому президент Путин лично должен контролировать и давать указания, а не полагаться на исполнителей.

«Они, естественно, считают, что если выпущен какой-то указ - мало ли, и Бог с ним, что нам. Откуда будет импульс? То есть импульс должен идти на поляризацию от руководства правительству. Наверное, этого импульса нет. А так, что все остальные будут ждать, когда поступят какие-то указания, они начнут шевелиться. Любое указание топится и исчезает где-то, и неизвестно, кто ответственный», - говорит экономист.

Бунич подчеркнул, что ситуация с ручным управлением не идеальная, но неизбежная.

«Ручное управление ограничено. Его же надо через кого-то проводить. В любом случае, это плохо, если премьер будет отвечать за каждую лампочку, вкрученную в подъезде. Так невозможно, так работать нельзя, то есть это не действует. Страна большая, много регионов. Как может президент все за всех делать? У него и аппарата нет такого. У него же нет тысяч людей, не работают», - подчеркнул Андрей Бунич.

Владимир Путин должен постоянно напоминать правительству о том, что они должны серьезно работать.

«Им надо не по столу, а по голове уже стучать. Потому что по столу уже недостаточно. Слишком закостенела бюрократическая машина. Она за долгое время сформировалась, там люди пересаживаются с места на место. Мы в хорошие годы привыкли, что деньги есть, все заливается деньгами. А когда есть необходимость сейчас крутиться, они не соответствуют, мне кажется, этому положению», - резюмирует Бунич.