Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Трех телефонов нет»: Белый дом официально опроверг информацию о количестве айфо...
10 неприятных фактов о Тесла и Илоне Маске (aftershock.news)
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели...
Путин уточнил по телефону у короля Саудовской Аравии детали дела Хашкаджи
Главная / Политика

«Не по столу стучать надо, а по голове»: Почему Путин в ручном режиме должен регулировать нацпроекты

26 октября 2018, 09:39  •  86 • Политика
Президент России Владимир Путин вынужден лично контролировать исполнение национальных проектов.
Экономист Андрей Бунич в разговоре с Царьградом объяснил, почему Владимир Путин вынужден лично контролировать исполнение национальных проектов. Это, с его точки зрения, связано с безынициативностью многих ответственных чиновников, в результате чего глава государства должен «в ручном режиме» регулировать эти вопросы.
«Так устроена власть. Там набраны такие люди, которые ничего не делают, считая, что так и надо, за это их, вроде как, и держат в Госдуме, в правительстве. Они все сделали карьеру на этом, поэтому сложно требовать от них активности. Когда говорят, что они ничего не делают, - но они так и шли к своим должностям, депутатским, министерским. Поэтому благодаря тому, что они сидели тихо, ничего не делали, вот они потихоньку собрались, кто знает об их деяниях, кроме негативных?» - подчеркнул Бунич.
Именно поэтому президент Путин лично должен контролировать и давать указания, а не полагаться на исполнителей.
«Они, естественно, считают, что если выпущен какой-то указ - мало ли, и Бог с ним, что нам. Откуда будет импульс? То есть импульс должен идти на поляризацию от руководства правительству. Наверное, этого импульса нет. А так, что все остальные будут ждать, когда поступят какие-то указания, они начнут шевелиться. Любое указание топится и исчезает где-то, и неизвестно, кто ответственный», - говорит экономист.
Бунич подчеркнул, что ситуация с ручным управлением не идеальная, но неизбежная.
«Ручное управление ограничено. Его же надо через кого-то проводить. В любом случае, это плохо, если премьер будет отвечать за каждую лампочку, вкрученную в подъезде. Так невозможно, так работать нельзя, то есть это не действует. Страна большая, много регионов. Как может президент все за всех делать? У него и аппарата нет такого. У него же нет тысяч людей, не работают», - подчеркнул Андрей Бунич.
Владимир Путин должен постоянно напоминать правительству о том, что они должны серьезно работать.
«Им надо не по столу, а по голове уже стучать. Потому что по столу уже недостаточно. Слишком закостенела бюрократическая машина. Она за долгое время сформировалась, там люди пересаживаются с места на место. Мы в хорошие годы привыкли, что деньги есть, все заливается деньгами. А когда есть необходимость сейчас крутиться, они не соответствуют, мне кажется, этому положению», - резюмирует Бунич.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
25 октября 2018, 14:09
«Осталось 10 рублей»: в Саратове депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи рублей
25 октября 2018, 17:24
Европарламент хочет наградить террориста Олега Сенцова. Церемония назначена на декабрь
26 октября 2018, 09:39
В США приписали себе в заслуги отказ Китая от иранской нефти

25 октября 2018, 23:54
И тут Россия: СМИ повесили убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии на спецслужбы РФ
25 октября 2018, 20:39
Украина предложила жителям Крыма променять службу в армии России на смерть в рядах ВСУ
26 октября 2018, 09:39
«Не по столу стучать надо, а по голове»: Почему Путин в ручном режиме должен регулировать нацпроекты
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 октября 2018, 23:54
Учить мову? А на фига?
22 октября 2018, 21:09
Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
19 октября 2018, 15:09
Питерская группа жертвует Путиным ради сохранения власти
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
24 октября 2018, 08:54
«Царь-бомба» для США: В России назвали гарантированный способ остановить ядерную гонку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.