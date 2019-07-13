«Не по-союзнически»: как в США и НАТО отреагировали на начало поставок С-400 Турции

Россия начала поставки ЗРК С-400 Турции. Старт выполнения договорённостей между Москвой и Анкарой вызвал «обеспокоенность» в НАТО и США. Ранее Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против своего партнёра по альянсу, если тот всё-таки решит приобрести российские ПВО. В Минобороны Турции заявили американским коллегами, что покупка С-400 — «не предпочтение, а необходимость». Эксперты полагают, что Белый дом, несмотря на грозную риторику, не станет усиливать давление на турецкие власти, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений со своим традиционным союзником на Ближнем Востоке.

Россия начала поставлять Турции зенитно-ракетные комплексы С-400. В пятницу, 12 июля, в республике приземлились три самолета Ан-124 с элементами этих ЗРК.

«Сегодня прибыли три запланированных рейса в Турцию, и на сегодняшний день работа по доставке ЗРК закончена. В ближайшие дни процесс доставки будет продолжен. Также продолжается обучение турецкого персонала в России и в Турции», — сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Как отметили в Минобороны РФ, остальные компоненты этих систем будут переданы Анкаре в установленные сроки.

«Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключённого с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — подчеркнули в ведомстве.

По информации турецкого оборонного ведомства, первая партия компонентов «Триумфа» доставлена на авиабазу Мюртед под Анкарой.

При этом, где именно будут дислоцированы российские С-400, турецкие военные не сообщают. Местное издание Milli gazete со ссылкой на неназванные источники в Минобороны Турции, утверждает, что первую батарею российского зенитно-ракетного комплекса разместят в провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.

Еще одна батарея, по данным издания, появится либо в провинции Хатай, либо в провинции Мерсин. В таком случае ЗРК будет прикрывать Турцию не только со стороны сирийской границы, но и в акватории Средиземного моря, отмечает газета.

О переговорах Москвы и Анкары относительно поставок четырёх дивизионов С-400 стало известно три года назад. Об этом сообщил 18 ноября 2016 года министр обороны Турции Фикри Ышык. Российская федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 12 сентября 2017 года подтвердила, что стороны заключили соответствующий контракт на сумму $2,5 млрд.

«Это не по-союзнически»

Вскоре после новостей о сделке своё недовольство решением Анкары выразили её партнёры по НАТО, и в частности, США. Вашингтон неоднократно требовал расторгнуть контракт, угрожая турецкой стороне ограничительными мерами и приостановкой её участия в программе по созданию американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Взамен С-400 Белый дом предлагал турецким партнёрам приобрести комплексы Patriot. Однако руководство Турецкой Республики, несмотря на недружественную риторику из-за океана, сохранило приверженность договорённостям с Москвой.

Как подчеркнул в конце июня госсекретарь Майк Помпео, Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400. В Вашингтоне считают, что российский ЗРК может быть использован для сбора разведывательной информации о НАТО и поэтому его закупка страной-членом альянса должна быть исключена.

«Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности нашего «Стелса». Вы не можете иметь обе системы одновременно», — заявила постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон на брифинге в Брюсселе 25 июня, в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

Фактическое начало поставок российских «Триумфов» Турции крайне обеспокоило Североатлантический блок.

«Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это

является проблемой», — сообщили в пресс-службе альянса.

Как отметил в беседе с информагентством ТАСС представитель

администрации Белого дома, руководство США осведомлено о том, что Турция приняла первую поставку С-400, и это в Вашингтоне также считают «проблемой».

Решение республики разместить на своей территории ПВО российского производства раскритиковали и в американском Сенате.

«Турция сделала очень неудачный выбор. Это не по-союзнически. Если Турция не изменит свой курс, она не получит самолёты F-35, а в ответ на любой шаг по развёртыванию российских систем С-400 должны, по закону США, незамедлительно последовать санкции», — написал в Twitter в пятницу сенатор-демократ Крис Ван Холлен от штата Мэриленд.

Turkey has made a very bad choice. This is not the conduct of an ally. Unless it reverses course, Turkey will not receive the F-35 aircraft and any move to deploy the Russian S-400 system must be met with immediate sanctions under U.S. law. https://t.co/1HfWFnJuwp — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 12 июля 2019 г.

Фактор Трампа

Политологи обращают внимание на тот факт, что поставки С-400 начались после переговоров Дональда Трампа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита в Осаке. По словам турецкого лидера, глава Белого дома заверил его, что санкций США против Турции за покупку российских ЗРК не будет.

Примечательно, что на пресс-конференции по итогам саммита эти слова Эрдогана Трамп не подтвердил, но и не опроверг. При этом президент США заявил, что Соединённые Штаты вели себя нечестно с Турцией в вопросе поставок С-400. По словам Трампа, Эрдоган в своё время хотел приобрести у американцев комплексы Patriot, но администрация Барака Обамы отказала Турции. После этого, как утверждает американский президент, Эрдоган решил обратиться к России.

«Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их (С-400), ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО», — подчеркнул Трамп.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Президент США не хочет идти на конфронтацию с союзником, так как её последствия для отношений двух стран могут быть крайне нежелательными, комментирует ситуацию американская пресса.

«Если Соединённые Штаты исключат Турцию из программы F-35 и наложат санкции на союзника по НАТО, это ознаменует собой один из крупнейших кризисов в отношениях между двумя странами в современной истории», — констатирует агентство Reuters.

В свою очередь, аналитик британской инвесткомпании Bluebay Asset Management Тимоти Эш, мнение которого приводит телеканал CNBC, предположил, что «если Турции удастся избежать санкций за покупку С-400, другие страны НАТО встанут в очередь на покупку российских систем, которые зачастую имеют очень хорошие показатели по критерию «стоимость — эффективность» и поставляются на некоммерческих условиях».

Как отмечают политологи, президент США прекрасно понимает, что попытка оказывать давление на турецкого президента в вопросе о поставках оружия в сложившейся ситуации не достигнет цели. Более того, она может привести к обратному эффекту — углубить сотрудничество Анкары с геополитическими соперниками США.

«Эрдоган действует в русле национальных интересов его страны. Турецкие власти давно говорили, что их крайне не устраивает, как с ними разговаривают на Западе, в том числе когда речь заходит о военно-стратегических вопросах. Но Турцию, как считает Эрдоган, не услышали. Поэтому турецкий лидер полон решимости действовать по-своему, без оглядки на Запад», — отметил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Ожидания не оправдались»

В последние годы отношения Турции и США планомерно ухудшались, и история с закупками С-400 является только одним из таких, отметил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков. Пиком конфронтации двух стран стало решение Трампа повысить пошлины на турецкие сталь и алюминий в августе 2018 года.

«Турецкая армия усиливается и модернизируется. Поэтому она нуждается в новом вооружении. Эрдоган ожидал, что ему поможет давний союзник — США. Эти ожидания не оправдались. Длительное время американцы не готовы были пойти навстречу одному из своих ключевых союзников в регионе Ближнего Востока. На этом фоне Турция приняла решение усилить сотрудничество с Россией в сфере безопасности», — сказал Аватков в комментарии RT.

Эксперты прогнозируют, что старт поставок С-400 в Турцию спровоцирует в США волну дискуссий о необходимости выбора линии поведения в отношении Эрдогана и дальнейшего сближенич Анкары и Москвы. Аналитики отмечают, что позиции сторонников наказания Турции за сотрудничество с Россией в Соединённых Штатах достаточно сильны. Особенно активно выступают за введение ограничительных мер против Турции противники Трампа из Демократической партии.

«Скорее всего, развернётся борьба между администрацией президента США и законодателями. Конгресс будет стремиться ввести санкции против Турции, Белый дом будет постарается это предотвратить. Не думаю, что в данном случае конгресс одержит верх. Ведь отношения Турции и США сейчас — это сплошная бочка дёгтя. И их надо восстанавливать, а не ещё больше ухудшать, и это в Америке многие хорошо понимают», — считает Мавашев.

В свою очередь, Владимир Аватков отмечает, что у России и Турции сформировались прочные двусторонние отношения в области экономики. По его мнению, сделка по С-400, также как сотрудничество по Сирии, ещё больше сблизит две страны в области безопасности.

«Тут речь идёт не о какой-то сиюминутной обиде на то, что американцы Анкару не услышали, а о принципиальном решении. Эрдоган считает, что Турции сейчас выгодно диверсифицировать свои международные контакты, чтобы сохранить свой статус регионального лидера. Поэтому Анкара взаимодействует и с Россией, и с Китаем, и со многими другими странами, с которыми она раньше сотрудничала гораздо меньше. Сейчас курс Эрдогана таков: надо расширять контакты не с ЕС, НАТО и США, а с отдельными странами ЕС и НАТО, в частности, Венгрией и Германией, а также странами евразийского региона. Сделка по С-400 соответствует этому курсу», — подводит итог Мавашев.