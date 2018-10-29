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«Не по Сирии, так по Газе»: Израиль уничтожил трех палестинцев

29 октября 2018, 05:54  •  26 • В мире
Израильский беспилотник уничтожил трех палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство под забор ограждающий сектор Газа.
Израиль объявил, что им нанесен очередной удар по сектору Газа. В результате этого удара было уничтожено трое палестинцев. Такие удары происходят на фоне того, что Израиль уже больше месяца не рискует нападать на территорию Сирии, где установлены «старые» С-300.
Об очередном ударе по палестинской территории сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. В результате авиаудара было уничтожено три «палестинских боевика», сообщает пресс-служба.
Это было сделано в ответ на то, что три палестинца подошли к забору, отделяющему их от территории Израиля. По некоторым данным они хотели заложить под ограждение взрывное устройство.
Однако все трое были уничтожены патрульным беспилотником. Отметим, что Израиль уже больше месяца не нанес ни одного удара по сирийской территории. По совпадению это произошло сразу же после того, как был сбит российский Ил-20, а Россия поставила в Сирию С-300. Первоначально западные эксперты говорили, что эти комплексы не представляют никакой угрозы для авиации Израиля. Однако Израиль прекратил атаки Сирии.

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