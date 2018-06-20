|
Не по пути
20 июня 2018, 15:09 • 123 • Карикатуры
США приняли решение выйти из состава Совета ООН по правам человека. Американский постпред Никки Хейли заявила, что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека "не позволяет быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 июня 2018, 01:39
|
14 июня 2018, 01:09
|
15 июня 2018, 09:39
|
16 июня 2018, 14:39
|
16 июня 2018, 08:24
|
15 июня 2018, 09:39
|
17 июня 2018, 15:09