Не по дороге, так по воздуху: Пока американцы блокируют трассу в Сирии, русские летают вертолётами

Вертолеты ВКС России были замечены в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает РИА ФАН.

Инцидент произошел в провинции Хасака 25 января. Согласно предварительным данным, вертолёты были замечены в районе населенного пункта Телль-Тамр. Кроме того, были замечены и американские вертолёты.

Отметим, что военные США блокируют движение по трассе М-4 в сторону Телль-Тамра, не пропуская в район российские конвои.

Кроме того, 21 января произошел инцидент на шоссе аль-Маликия - Муаббад. Представители России двигались в сторону КПП "Семелка" на сирийско-иракской границе.

Однако дорогу перекрыли четыре американских бронетранспортёра, создав пробку. В итоге российский патруль направили в обратную сторону.