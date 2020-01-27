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Не по дороге, так по воздуху: Пока американцы блокируют трассу в Сирии, русские летают вертолётами
27 января 2020, 07:39 • 280 • Политика
Пока американцы блокируют трассу М-4 в Сирии, русские летают вертолётами над провинцией Хасака.
Вертолеты ВКС России были замечены в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает РИА ФАН.
Инцидент произошел в провинции Хасака 25 января. Согласно предварительным данным, вертолёты были замечены в районе населенного пункта Телль-Тамр. Кроме того, были замечены и американские вертолёты.
Отметим, что военные США блокируют движение по трассе М-4 в сторону Телль-Тамра, не пропуская в район российские конвои.
Кроме того, 21 января произошел инцидент на шоссе аль-Маликия - Муаббад. Представители России двигались в сторону КПП "Семелка" на сирийско-иракской границе.
Однако дорогу перекрыли четыре американских бронетранспортёра, создав пробку. В итоге российский патруль направили в обратную сторону.
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