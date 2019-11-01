Не платить за ЖКХ - если дорого и некачественно: в Минстрой поступило революционное предложение

Если качество предоставляемых услуг ЖКХ не отвечает нормам, то их не стоит оплачивать. Такой позиции придерживается депутат Василий Власов. О своем предложении он рассказал в официальном письме на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

В чем суть предложения

По словам Власова, к нему регулярно приходят обращения от жителей России, где те рассказывают, с одной стороны, о слишком высоких тарифах ЖКХ, а с другой - о низком качестве предоставляемых услуг.

В нашей стране действуют четкие нормы по пересчету платы за поставленные услуги ЖКХ, если они были некачественными - работает постановление правительства. Но конечный потребитель этот механизм не понимает - для него он сложен. В результате происходят еще более массовые нарушения, отмечает депутат.

Власов предлагает "сориентировать данное постановление на большую защиту".

"...закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги", - передает текст письма депутата РИА Новости.

В своем обращении Власов перечисляет услуги, за которые, по его мнению, платить не стоит. Например, это некачественное горячее и холодное водоснабжение, отопление в течение всего отопительного периода, водоотведение, а также "сам факт несоответствия состава и свойств воды". Последнее также закреплено в российского законодательстве в части технического регулирования.

Тарифы действительно растут

Накануне было опубликовано правительственное решение о повышении тарифов ЖКХ в 2020 году - проценты, выше которых подниматься нельзя. Итак, во втором полугодии 2020 года в России вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги. Лидером повышения правительство назначило Чечню - там тарифы вырастут на 6,5%.

При этом в Москве плата за "коммуналку" вырастет не более чем на 5%. В Санкт-Петербурге увеличение составит максимум 3,8%.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства России, все повышения являются максимально допустимыми. Наибольшее повышение ожидает жителей Чечни, которым придётся платить за услуги коммунального сектора на 6,5% больше.

На 5,4% могут повысить оплату услуг ЖКХ жителям Кабардино-Балкарии. На 5,2% вырастут тарифы в Дагестане, на 5,1% - в Ингушетии.

Меньше всего тарифы вырастут для жителей Ненецкого автономного округа. Там максимальная планка повышения тарифов установлена на уровне 2,4%.

Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии"?

Большая плата за коммунальные услуги - инструмент правительства премьера Дмитрия Медведева, который лишает российских пенсионеров "прибавки к пенсии", которую успело им пообещать, настаивают в соцсетях.

"А правитeльствo пoнимаeт, чтo, пoднимая цeны за услуги ЖКХ, oнo таким oбразoм лишаeт пeнсиoнeрoв oчeрeднoй прибавки к пeнсии с 1.01.20, т. e. пoлучаeтся, чтo oднoй рукoй дает, а другoй забираeт? Можно неработающих пенсионеров хоть как-то освободить от поборов?" - задается вопросом Петр Артамонов (@correos181).

Фото: twitter.com/correos181/

Не только тарифы, но и единая платежка

Ранее стало известно, что правительство поддержит появление единой платежки с начислениями за услуги ЖКХ. В единой платежке надеются собрать все услуги ЖКХ, получаемые в России. Подобную инициативу намерены поддержать на уровне законопроекта в правительстве. Таким образом, жителям страны будет проще оценивать свои расходы, а властям - держать под контролем тарифы. Шутка в том, что такие квитанции на самом деле уже существуют. Пусть и не везде.

Проект закона уже разработан Минстроем и находится на рассмотрении в кабмине. Единая платежка включает коммунальные услуги, затраты на управление, содержание и текущий ремонт дома, а также взносы за капремонт, вывоз мусора и ресурсы. Для кого-то формат уже напоминает то, что есть сегодня. Но в ряде регионов России, как оказалось, жителям приходят отдельные платежки. И в такой ситуации действительно непросто контролировать свои расходы. Да и манипулировать тарифами куда проще. Потому и было принято решение о приведении документации к общему знаменателю.

Проект закона не самый новый. Он был внесен депутатами во главе с первым заместителем председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым 19 июня для рассмотрения в Госдуме. Норма вводит два новых понятия - это расчетный центр и ЕПД (единый платежный документ). Новые инструменты, по задумке, должны увеличить собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в России и снизить риски хищений управляющими компаниями. Усиление контроля обоснованности тарифов - еще одна сопутствующая задача.

Первая критика уже последовала из правительства, где сейчас заняты анализом законопроекта. Членам кабмина не понравилась модель "расчетного центра" в проекте закона. Депутаты полагают, что такие центры займутся формированием платежек в регионах и выставлением ЕПД жителям страны.

Сегодня платежки могут выставлять сами управляющие компании, поставщики ресурсов, банки или специальные операторы счетов, пояснила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Последние работают на условиях, прописанных в договорах. И такой формат обеспечивает принцип государственной политики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ. Новая же модель расчетного центра не соответствует указанным принципам, полагают в кабмине. Поскольку в конечном счете ограничивается выбор поставщиков и управляющих компаний.

Если замечания кабмина будут исправлены, эксперты полагают, что норма действительно упростит жизнь плательщиков за коммунальные услуги. А те самые расчетные центры вполне могут взять на себя роль "единого окна", где можно будет уточнить самую разную информацию по ЖКХ.

Когда именно планируют финально обсудить проект закона, не уточняется.