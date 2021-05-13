«Не планируем никого поглощать»: в Кремле оценили публикации о якобы намерениях России присоединить Донбасс

Сообщения западных СМИ со ссылкой на Евросоюз о том, что Россия якобы планирует постепенно присоединить неподконтрольные Киеву территории Донбасса, в частности посредством выдачи российских паспортов, не имеют под собой оснований. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что РФ никогда не занималась «поглощением» чужих территорий. При этом в Совфеде указали на двойные стандарты, преобладающие в Брюсселе.

Публикации западных СМИ о якобы плане России присоединить Донбасс не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на «распространённый между членами Евросоюза документ» сообщило, что в Брюсселе полагают, что Москва якобы пытается постепенно интегрировать в состав РФ неподконтрольные правительству Украины территории посредством проведения там выборов, а также выдачи паспортов жителям Донбасса.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT заметил, что подобные заявления в адрес России выглядят лицемерно.

«ЕС совершенно не вмешивается в то, что происходит на Украине, когда там происходят нацистские шабаши и преследование людей за празднования Дня Победы. ЕС вообще не предпринимает никаких усилий в отношении Украины для того, чтобы выполнялись Минские соглашения. И при этом они считают, что Россия хочет «захватить» Донбасс. Жители этого региона, вообще-то, представители большого русского мира, а наша помощь этим республикам — гуманитарная и культурная. Но мы ни в коем случае не говорим о каких-то политических притязаниях. Мы нигде и никогда не говорили, что эта территория может быть присоединена к России. Это всё внутренние дела Украины и населения Украины», — заявил сенатор.

Как полагает Джабаров, «вмешиваться в дела России и поучать, как себя вести, — не дело Евросоюза».

«Если они хотят сотрудничать, надо это делать цивилизованно. Мы всегда открыты к переговорам. Но ЕС идёт совершенно по другому, конфронтационному, пути... Эти обвинения носят исключительно провокационный характер», — добавил он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикацию западного СМИ, назвал беспочвенными обвинения со стороны ЕС.

«Это русскоговорящие граждане, которых пытались лишить всех прав в 2014 году. Это граждане, которые стали противостоять госперевороту, произошедшему на Украине. Если эти граждане захотели принять российское гражданство, то это их законное право. Которое, между прочим, существует в большинстве стран в мире и которое никто не осуждает. Это воспринимают как абсолютно нормальное явление. Почему-то подобных вопросов не поднимается, когда огромное количество украинцев имеют паспорта Израиля, Польши, Венгрии или Чехии», — пояснил парламентарий в разговоре с RT.

Публикацию СМИ о том, что в ЕС считают, что Россия пытается «интегрировать» часть Украины, следует рассматривать в качестве подготовительного этапа к очередным антироссийским санкциям, заявил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.

«К сожалению, Европейский союз, несмотря на губительность санкций для самого себя, продолжает эту неадекватную политику. Кроме того, во многом заявление сделано для проформы, для демонстрации антироссийской позиции во внешнеполитическом курсе. В принципе, эти слова не отличаются от тех, которые ранее произносили европейские чиновники. Они последовательны в своей русофобии и антироссийской внешней политике», — пояснил он.

Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, но не оставит в беде проживающее на этих территориях русскоязычное население.

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — говорил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», которое было показано в апреле на телеканале «Россия 1».

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями некоторых районов Донбасса. Как заявлял российский лидер, такая мера нацелена на защиту прав человека и является вопросом «чисто гуманитарного характера».

По данным МВД ЛНР от 21 апреля, российские документы получили более 500 тыс. жителей Донбасса. При этом заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указывал ТАСС, что до конца 2021 года в гражданство РФ могут принять до 1 млн лиц, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.