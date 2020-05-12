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Не пережил второй инсульт: Подтвердилась смерть российского писателя Крылова
12 мая 2020, 16:55 • 191 • Политика
Российский писатель, философ Константин Крылов умер сегодня ровно в 12:00. Ему было 52 года. По сообщениям друзей, у писателя случился второй инсульт, которого Крылов не пережил.
"Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов", - такое сообщение на своей странице в Facebook оставила супруга российского писателя-националиста и философа Надежда Шалимова.
Антон Любич уточнил, что буквально "на прошлой неделе философ перенёс инсульт". Дмитрий Байкалов (Dmitry Baykalov) отметил, что у Крылова случился второй инсульт. Его писатель уже не перенёс. Ему было всего 52 года.
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