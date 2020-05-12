Не пережил второй инсульт: Подтвердилась смерть российского писателя Крылова

"Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов", - такое сообщение на своей странице в Facebook оставила супруга российского писателя-националиста и философа Надежда Шалимова.

Антон Любич уточнил, что буквально "на прошлой неделе философ перенёс инсульт". Дмитрий Байкалов (Dmitry Baykalov) отметил, что у Крылова случился второй инсульт. Его писатель уже не перенёс. Ему было всего 52 года.