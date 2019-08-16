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Не пенсионная реформа, а "лохотрон по отъему денег": В Госдуме открыто говорили о промахах правительства - эксперт
16 августа 2019, 14:39 • 22 • Политика
Экономист Владислав Жуковский поддержал нелицеприятный вопрос, который политолог Руслан Осташко задал премьеру Дмитрию Медведеву по поводу пенсионной реформы. В Госдуме, напомнил эксперт, открыто говорили о промахах правительства и о том, что повышение пенсионного возраста - это банальный "лохотрон по отъему денег".
Политолог Руслан Осташко на личной странице в социальной сети Twitter задал, прямо скажем, неудобный вопрос о четырехдневной рабочей неделе - инициативе, исходившей от Дмитрия Медведева. Он напомнил, что совсем недавно в России был повышен пенсионный возраст — под предлогом, что работать в стране некому, денег нет и надо ужаться. Однако теперь премьер-министр фактически опровергает сам себя, продвигая сокращение рабочей недели.
Комментируя виртуальную дискуссию, экономист Владислав Жуковский в разговоре с Царьградом прямо заявил: "Пенсионная реформа не является никакой системной структурной реформой, а просто-напросто узаконенным лохотроном по добровольно-принудительному отъему денег у населения".
По его словам, это было понятно "всем" с самого начала обсуждения повышения пенсионного возраста — о лживости посыла писали в Академии наук, говорили макроэкономисты, эксперты Московского экономического форума. Эту тему, настаивает эксперт, поднимали и на круглых столах в Госдуме.
"Поэтому совершенно очевидно, что пенсионная реформа в виде повышения пенсионного возраста, а также конфискация пенсионных накоплений в виде бессрочной пролонгации заморозки имели целью только одно: максимально снизить нагрузку, то есть переложить ответственность с больной головы на здоровую, с государства на население", - настаивает собеседник Царьграда.
По мнению Жуковского, пенсионная реформа даже в смягчённом виде стала мощнейшим ударом по населению. Так, некоторые расчёты свидетельствуют, что при нынешних пенсиях и среднем размере зарплаты у каждого гражданина России, который выйдет на пенсию через 15-30 лет, украли в среднем 1,5 млн рублей — это недополученная в течение пяти лет пенсия и отчисления, которые с него будут взиматься в тот же период.
"Изначально все эти разговоры про стимулирование экономики, ускорение экономического роста, про модернизацию - просто красивая завеса, чтобы обосновать конфискацию денег", - полагает экономист.
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