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Не пенсионная реформа, а экзоскелет: Японцы придумали, как работать после 70 лет

18 декабря 2019, 18:24  •  40 • В мире
Японцы придумали, как работать после 70 лет. И речь идет не о пенсионной реформе: новые возможности для пожилых людей открывают дешевые экзоскелеты.
Японские старики проявили интерес к экзоскелетам, которые позволяют им больше работать. Об этом сообщают СМИ.
Речь идет о продукции компании Innophys, которая разработала довольно компактный экзоскелет в виде рюкзака. Новинка облегчает работу с тяжестями, снимая нагрузку с позвоночника и рук.
Перед использованием в экзоскелет нужно накачать воздух, который используется для его работы. Как заверяет производитель, их разработка позволяет поднимать человеку грузы весом до 25 кг. Стоит же один комплект 1 300 долларов.
Пресс-служба Innophys добавила, что одним из клиентов стала небольшая семейная компания по производству маринованной редьки. Главе семейства уже 70 лет, однако экзоскелет помог ему облегчить работу с тяжелыми грузами.
Как передает NewScientist, спрос в Японии на экзоскелеты будет постепенно расти, что связано со старением населения страны.

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