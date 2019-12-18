Не пенсионная реформа, а экзоскелет: Японцы придумали, как работать после 70 лет

Японские старики проявили интерес к экзоскелетам, которые позволяют им больше работать. Об этом сообщают СМИ.

Речь идет о продукции компании Innophys, которая разработала довольно компактный экзоскелет в виде рюкзака. Новинка облегчает работу с тяжестями, снимая нагрузку с позвоночника и рук.

Перед использованием в экзоскелет нужно накачать воздух, который используется для его работы. Как заверяет производитель, их разработка позволяет поднимать человеку грузы весом до 25 кг. Стоит же один комплект 1 300 долларов.

Пресс-служба Innophys добавила, что одним из клиентов стала небольшая семейная компания по производству маринованной редьки. Главе семейства уже 70 лет, однако экзоскелет помог ему облегчить работу с тяжелыми грузами.

Как передает NewScientist, спрос в Японии на экзоскелеты будет постепенно расти, что связано со старением населения страны.