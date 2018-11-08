Не пенсии, а свалки и грабеж: Из-за чего протестует народ России

Доклад Центра экономических и политических реформ о росте протестных настроений показал, какие вопросы волнуют жителей России больше пенсионной реформы, и почему КПРФ и другая «оппозиция» не обращают на них внимания

Автор:

Афанасьев Андрей

СМИ и социальные сети обсуждают очередной аналитический доклад, на этот раз о росте протестной активности в России. Заголовки, как это всегда бывает, в основном тревожные: возбуждение негативных эмоций и страхов стало главным источником трафика для подавляющего большинства изданий.

Инфографика: Телеканал «Царьград»

По данным Центра экономических и политических реформ, с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года отмечается заметный скачок протестной активности населения. Во II квартале 2018 года зафиксировано примерно в 1,5 раза больше протестов по сравнению с I кварталом этого года и более чем на 40% больше протестов по сравнению со II кварталом прошлого года. В III квартале зафиксирован рост протестной активности более чем в три раза по сравнению с началом года и примерно в 2,8 раза больше протестов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Очевидно, что скачок в середине лета — начале осени пришелся на период обсуждения и принятия закона о пенсионной реформе.

Инфографика: Телеканал «Царьград»