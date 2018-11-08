Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госдеп пугает Европу призраком Скрипаля
Финляндия против: Россию не исключат из Совета Европы в 2019 году
Три главных врага режима Порошенко
Михеев ЖЕСТКО о выборах на Украине: "Разводилово для избирателей!" Веч...
Главная / Политика

Не пенсии, а свалки и грабеж: Из-за чего протестует народ России

08 ноября 2018, 19:24  •  148 • Политика
Доклад Центра экономических и политических реформ о росте протестных настроений показал, какие вопросы волнуют жителей России больше пенсионной реформы, и почему КПРФ и другая «оппозиция» не обращают на них внимания
Автор:
Афанасьев Андрей
СМИ и социальные сети обсуждают очередной аналитический доклад, на этот раз о росте протестной активности в России. Заголовки, как это всегда бывает, в основном тревожные: возбуждение негативных эмоций и страхов стало главным источником трафика для подавляющего большинства изданий.
Инфографика: Телеканал «Царьград»
По данным Центра экономических и политических реформ, с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года отмечается заметный скачок протестной активности населения. Во II квартале 2018 года зафиксировано примерно в 1,5 раза больше протестов по сравнению с I кварталом этого года и более чем на 40% больше протестов по сравнению со II кварталом прошлого года. В III квартале зафиксирован рост протестной активности более чем в три раза по сравнению с началом года и примерно в 2,8 раза больше протестов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Очевидно, что скачок в середине лета — начале осени пришелся на период обсуждения и принятия закона о пенсионной реформе.
Инфографика: Телеканал «Царьград»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

148
Источник
Похожие новости
08 ноября 2018, 19:24
В России введут пошлины на товары от 500 евро уже с начала 2019 года
08 ноября 2018, 03:09
Генпрокурор США Сешнс уступил свой пост главе своего аппарата Мэттью Уитакеру
08 ноября 2018, 03:09
США введут против России новые санкции из-за Скрипалей после анализа их возможных последствий

08 ноября 2018, 19:24
Финляндия против: Россию не исключат из Совета Европы в 2019 году
08 ноября 2018, 16:09
С-300 в Сирии снизил вероятность успешных атак Израиля, заявили в САР
08 ноября 2018, 19:24
Киевских школьников призвали вдохновляться «воинской доблестью» СС
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на слова об «имперском мороке»
03 ноября 2018, 11:24
Когда Порошенко и Турчинов - за Шария
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
07 ноября 2018, 17:24
Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина
02 ноября 2018, 20:24
Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил
07 ноября 2018, 14:09
Иракские войска вошли в Сирию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.