Не паниковать и сохранять позитивный настрой. Установка против коронавируса • 25 • Аналитика

Пандемия коронавируса бьет не только по человеческому телу и по мировой экономике, она наносит вред психологическому здоровью людей. Пандемия в настоящее время находится в центре внимания, мы получаем лавину информации: об опасности, о мерах профилактики, о панике и том, что не нужно паниковать. Для любого организма это стресс, ведь нужно не только воспринять всю эту информацию, но и переработать ее, понять, что с ней делать, как себя вести, а при этом хочется спокойно жить, радоваться, быть счастливым.



Чувство безопасности, психологического комфорта и покоя создает все привычное для нас: обстановка, стиль и темп жизни, привычки, общий режим дня. Поэтому важно сохранить и поддерживать для себя и своей семьи привычный распорядок дня.







Необходимо снизить информационный поток (просмотр новостей по телевидению, ленты в социальных сетях), проверять факты и не поддаваться магии некоторых слов, вызывающих у нас повышенную тревогу. Прежде всего нужно узнать, что по этому поводу говорит Всемирная организация здравоохранения, какие группы риска существуют. Знакомство с этой информацией поможет выстроить собственную стратегию и отношение к ситуации. Очень важно в борьбе с тревогой иметь план действий, понимать, как вы можете обезопасить себя и своих близких.



Если мы не можем изменить ситуацию, значит, нужно научиться жить в ней. Рекомендации ВОЗ могут дать ряд пунктов: почаще мыть руки, протирать их антисептиком, беречь пожилых родственников. Это значит, что мы принимаем ситуацию, говорим себе, что это наша часть ответственности за то, что вокруг, то, что мы можем сделать.



В ситуации тревоги мы прислушиваемся к себе, замечаем учащенное сердцебиение, слабость, разбитость, снижение настроения, а может, наоборот, повышение уровня агрессии. Так организм сигналит, что нам плохо. Но мир не крутится вокруг одной физиологии. Ищите то, что поможет, откуда вы черпаете радость и берете положительные эмоции: настольные игры с детьми, книги, сериалы в обнимку с семьей на диване, приятная музыка, что угодно, что конкретно вам и детям может помочь.



Главное — сохранить спокойное и критичное отношение к происходящему. В семьях, где есть дети, это особенно важно, ведь дети считывают настроение взрослых, нервозность родителей и состояние тревоги передается им. Родителям и близким ребенка необходимо разобраться в рекомендациях по организации дистанционного обучения и ориентироваться только на ту официальную информацию, которая будет получена от классного руководителя и администрации школы, можно и самим увлечься и вспомнить любимые школьные предметы.



Нужно настроиться мыслить позитивно, например:



— возможно, моих усилий будет достаточно для того, чтобы оставаться здоровым в этом году;

— возможно, я буду спокойно и быстро реагировать на изменяющиеся условия вокруг себя;

— возможно, я буду успокаивать особо тревожных людей вокруг себя и поддерживать моих близких;

— возможно, я уделю достаточно внимания сохранению собственного мира и спокойствия;

— возможно, мне будет интересно вспоминать потом, как все суетились в этой истории с коронавирусом. Пандемия коронавируса бьет не только по человеческому телу и по мировой экономике, она наносит вред психологическому здоровью людей. Пандемия в настоящее время находится в центре внимания, мы получаем лавину информации: об опасности, о мерах профилактики, о панике и том, что не нужно паниковать. Для любого организма это стресс, ведь нужно не только воспринять всю эту информацию, но и переработать ее, понять, что с ней делать, как себя вести, а при этом хочется спокойно жить, радоваться, быть счастливым.Чувство безопасности, психологического комфорта и покоя создает все привычное для нас: обстановка, стиль и темп жизни, привычки, общий режим дня. Поэтому важно сохранить и поддерживать для себя и своей семьи привычный распорядок дня.Необходимо снизить информационный поток (просмотр новостей по телевидению, ленты в социальных сетях), проверять факты и не поддаваться магии некоторых слов, вызывающих у нас повышенную тревогу. Прежде всего нужно узнать, что по этому поводу говорит Всемирная организация здравоохранения, какие группы риска существуют. Знакомство с этой информацией поможет выстроить собственную стратегию и отношение к ситуации. Очень важно в борьбе с тревогой иметь план действий, понимать, как вы можете обезопасить себя и своих близких.Если мы не можем изменить ситуацию, значит, нужно научиться жить в ней. Рекомендации ВОЗ могут дать ряд пунктов: почаще мыть руки, протирать их антисептиком, беречь пожилых родственников. Это значит, что мы принимаем ситуацию, говорим себе, что это наша часть ответственности за то, что вокруг, то, что мы можем сделать.В ситуации тревоги мы прислушиваемся к себе, замечаем учащенное сердцебиение, слабость, разбитость, снижение настроения, а может, наоборот, повышение уровня агрессии. Так организм сигналит, что нам плохо. Но мир не крутится вокруг одной физиологии. Ищите то, что поможет, откуда вы черпаете радость и берете положительные эмоции: настольные игры с детьми, книги, сериалы в обнимку с семьей на диване, приятная музыка, что угодно, что конкретно вам и детям может помочь.Главное — сохранить спокойное и критичное отношение к происходящему. В семьях, где есть дети, это особенно важно, ведь дети считывают настроение взрослых, нервозность родителей и состояние тревоги передается им. Родителям и близким ребенка необходимо разобраться в рекомендациях по организации дистанционного обучения и ориентироваться только на ту официальную информацию, которая будет получена от классного руководителя и администрации школы, можно и самим увлечься и вспомнить любимые школьные предметы.Нужно настроиться мыслить позитивно, например:— возможно, моих усилий будет достаточно для того, чтобы оставаться здоровым в этом году;— возможно, я буду спокойно и быстро реагировать на изменяющиеся условия вокруг себя;— возможно, я буду успокаивать особо тревожных людей вокруг себя и поддерживать моих близких;— возможно, я уделю достаточно внимания сохранению собственного мира и спокойствия;— возможно, мне будет интересно вспоминать потом, как все суетились в этой истории с коронавирусом. Елена Мшенская Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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