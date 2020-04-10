«Не падать духом и искать вдохновение»: разведчица-нелегал Елена Вавилова — о жизни в самоизоляции и о новой книге

Опыт многих лет в постоянном напряжении и конспирации, а также изоляции в одиночной камере американской тюрьмы показал, что в любой сложной ситуации необходимо быть терпеливым и не падать духом, подчеркнула разведчик-нелегал, полковник СВР в отставке Елена Вавилова в интервью RT. Елена также рассказала о своей новой книге «Зашифрованное сердце». Фрагменты её произведения — эксклюзивно в материале RT.

Книга из личных переживаний и опыта



— Елена Станиславовна, это уже вторая ваша книга о нелегальной разведке и личном опыте за небольшой промежуток времени. Сложно ли было переквалифицироваться из разведчика в писатели? Кто ваш главный критик и цензор?

— Я была очень воодушевлена успехом первой книги «Женщина, которая умеет хранить тайны»: за 10 месяцев — несколько дополнительных тиражей. Особенно рада тому, что интерес проявила молодёжная аудитория. Писательское дело — совершенно новое для меня занятие, но не менее увлекательное, чем моя предыдущая профессиональная деятельность. Идеи я черпаю из собственного опыта. Мой главный критик и помощник — супруг Андрей, с которым мы более 20 лет проработали за рубежом. Он как никто знает тонкости этой работы, он следил за правдоподобностью истории, давал идеи для сюжета и различных сцен. Не обошлось и без помощи моего соавтора по первой книге и земляка из Томска Андрея Бронникова.

— Первый роман был хоть и художественным, но, тем не менее, он основан на истории вашей семьи. А что из реальных событий можно увидеть в новой книге?

— В ней очень много моих собственных переживаний, личного опыта. Несмотря на то, что история выдуманная, она соткана из тех особенностей, в которых мы работали. В книге я обращаюсь к теме терроризма, которая была особенно актуальной в начале 2000-х. После 11 сентября мир оказался перед общей угрозой. Примерно так же, как сейчас с коронавирусом, который не знает границ. Это была общая проблема, которая, по идее, должна была бы объединить ресурсы всех государств. Как и сегодня. Но национальные интересы не уходят на второй план. Западные страны тогда пытались использовать ситуацию для осуществления своих замыслов против неугодных им стран. В частности, США различными способами воздействовали на Россию в целях её ослабления и подрыва суверенитета. Перед всей российской разведкой в начале 2000-х встала задача сопротивляться этим усилиям и отслеживать любые попытки организации терактов, их финансирования, подогревания межнациональной вражды. Мы тоже получили задание с учётом наших возможностей и источников. Поэтому можно сказать, что это частично основывается на нашем опыте.

Мне было интересно показать методы работы, особенно с людьми. Работа разведчика — это, прежде всего, работа с людьми, потому что они являются источником информации. Яркий пример — поиск подхода к человеку, с которым нужно установить контакт. То, как это делается, иногда с ошибками, не с первого раза, правдоподобно. Такое мы переживали сами.

Может ли разведчик полюбить

— Ваша героиня Даша, работающая под именем журналистки Стеллы из Гонконга, любит иностранца и скрывает это от Центра (центрального аппарата внешней разведки в Москве. — RT). За такое нарушение в реальной жизни наказывают?

— Подобные вещи всегда будут осуждаться Центром и наказываться. Но в то же время как нет идеальных людей, так нет и идеальных разведчиков. Недостатки существуют и могут влиять на работу за рубежом. Особенно, когда героиня живёт и работает одна, переживая всё внутри. Ошибка на раннем этапе, боязнь навредить зарождающемуся чувству любви и необходимость принимать решение — такой поворот мне показался интересным. Она предстала перед читателями более человечной. Но вместе с тем не провалилась, не расшифровалась.

— Любовь в разведке вообще бывает счастливой? Ваша с супругом история — не исключение из правил?

— Настоящая любовь существует, и разведчики различных времён это доказали: супруги Геворк и Гоар Вартанян, Михаил и Галина Фёдоровы, недавно рассекреченные Виталий и Тамара Нетыкса. Работать в паре, конечно, легче. Общая работа на одну идею объединяет. И такие люди редко позволяют бытовым проблемам взять верх над их отношениями. Вдали от Родины их семья, как островок, который они даже подсознательно оберегают. Нам труднее жить нормальной семьёй в условиях, когда нужно конспирироваться, работать под чужим именем. Нам сложнее с детьми, которые не могут знать всей правды. Сложнее с родителями, которые остались далеко и с которыми мы не можем общаться.

Полковник СВР в отставке Елена Вавилова

© Фото из личного архива

— В книге открытый финал. Можно ждать продолжения?

— Задача была закончить таким образом, чтобы у читателя возникло желание узнать, а что же будет дальше. Мне бы хотелось затронуть различные темы, ставшими актуальными в наше время: тотальная слежка в цифровом мире, биологическое и химическое оружие...

Доказательств искусственного происхождения пандемии пока нет

— Тогда вопрос по самой актуальной теме — коронавирусу. Как пишут британские СМИ, их правительство полагает, что пандемия COVID-19 могла начаться в результате утечки из лаборатории в Ухани. В российских СМИ встречались различные версии о возможной вине американцев. Что, на ваш взгляд, может стоять за этой пандемией?

— Разведчик как никто другой делает заключения, только основываясь на конкретных фактах. Вся работа разведчика — это поиск достоверной информации, которая, возможно, ещё не вышла в открытый доступ и не была применена для принятия политических решений. В вопросах происхождения вируса на сегодня нет доказательств, подтверждающих теорию искусственного создания пандемии. Когда ситуация перестанет быть столь сложной, необходимо провести международное расследование источников возникновения вируса. Пока же вопросов больше, чем ответов.

— Ваш супруг в недавнем интервью сказал следующее: «Кризис очень сильно изменит всё вокруг, в том числе и геополитическую позицию самой России». Как может изменить и к чему готовиться?

— Безусловно, мир выйдет из этого кризиса другим. Будет борьба за рынки сбыта, влияние. Возрастёт проблема нацбезопасности, страны будут ещё дальше двигаться от однополярного мира. Сегодня миру необходимы общие усилия и взаимопомощь.

— А нужно ли было отправлять самолёт с гуманитарной помощью Соединённым Штатам, которые всё равно заблокировали инициативу ООН о снятии санкций?

— Нужно, потому что наше правило во все времена — никогда не отвечать злом на зло. В начале эпидемии в Китае США тоже им помогали. А мы помогли сейчас Штатам в надежде на то, что если нам будет необходима помощь, то мы тоже её получим.

Как не расклеиться дома

— Посоветуйте, как легче пережить самоизоляцию? Не у всех граждан характер нордический, как у разведчиков...

— Долгие годы я жила в постоянном напряжении и конспирации. Более того, я пережила изоляцию в американской тюрьме, в одиночной камере. Тот опыт показал мне, что в любой сложной ситуации необходимо быть терпеливым и не падать духом. Разведчик изначально имеет задатки быть гибким и терпеливым, и в процессе работы эти качества усиливаются. Даже попав в тюрьму, никто из нашей группы не сдался. После возвращения в Россию каждый говорил о том, что наоборот организм тогда мобилизовывался на борьбу. В тюрьме у меня было желание как можно чётче понять ситуацию и найти выход. Я много времени уделяла чтению и физическим упражнениям. Было важно поддерживать себя в боевом тонусе. Это помогло мне не расклеиться.

Людям в условиях самоизоляции следует понять, что это необходимо и временно. Нужно переключить себя на поиск позитивных моментов, наверстать то, на что никогда не хватало времени, получить новые навыки. Позитивный настрой поможет нашему иммунитету, позволит не страдать и не считать дни. Желаю всем не падать духом и искать вдохновение в той ситуации, в которую мы попали не по нашей вине, но с которой мы должны смириться.



СПРАВКА RT:

Елена Станиславовна Вавилова родилась 16 ноября 1962 года в Томске, в 1985-м окончила Томский госуниверситет по специальности «история». Более 20 лет прослужила в нелегальной разведке вместе с супругом Андреем Безруковым.

27 июня 2010 года арестована в Бостоне, где жила под именем Трэйси Ли Энн Фоли, агента по недвижимости. В июле этого же года вернулась на родину, после того как её, мужа и ещё восьмерых нелегалов обменяли на четырёх граждан РФ, ранее осуждённых в России, среди которых был экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. При этом уже взрослые сыновья Елены и Андрея — Тим и Алекс — до произошедшего считали себя канадцами.

Полковник Службы внешней разведки России в отставке. Отмечена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими государственными и ведомственными наградами.

Долгое время Вавилова предпочитала находиться в тени, но в прошлом году выпустила бестселлер «Женщина, которая умеет хранить тайны» по мотивам истории своей семьи. А сейчас в продажу поступил и второй роман.

Российские разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова

© Фото из личного архива

Далее приводим отрывки из новой книги Елены Вавиловой «Зашифрованное сердце».

В больнице на русском не кричать

— Как ты себя чувствуешь? Мы все очень волновались, когда получили известие об операции. Как всё прошло в больнице? На операции ты была под общим наркозом?

— Нет, я не кричала «мама» на русском языке, — рассмеялась Стелла. — Так всем можешь и передать. Когда отходила анестезия, было больно, но я причитала и ругалась на китайском, — с ехидной улыбкой добавила она.

— Этот экзамен ты выдержала, молодец! — одобрительно произнёс Юрий. — Но ты знаешь... — добавил Краснов, умышленно не называя девушку по имени, — иногда я жалею, что порекомендовал тебя для этой работы...

— Почему же? — удивилась Стелла.

— Жила бы сейчас в безопасности, гуляла бы по Москве — расслабленная и беззаботная студентка. Была бы в меньшей опасности и напряжении и не так далеко...

— Но здесь я приношу больше пользы, не правда ли? И я не уверена, что у тебя сейчас жизнь спокойная и беззаботная на набережной Москвы-реки. Ведь в стране сейчас не очень благополучно?

— Да, в стране сейчас сложные времена...

...Юрий расплатился с официантом и последовал за Стеллой на открытую площадку на втором этаже. Здесь не было столиков, но можно было постоять, отдохнуть от шума и подышать свежим воздухом.

— На флешке, которую я тебе сейчас передам, будет новое расписание радиосеансов и описания новых мест для тайников. Расшифруешь всё по приезде домой. В бумажном пакете — деньги.

— Понятно, — произнесла Стелла.

— И теперь про задание. Оно чрезвычайно важное. По некоторым данным, кавказские боевики, финансируемые Западом, намерены провести ряд крупных терактов в России. И работа по противодействию им ведётся по двум основным направлениям. Первое — пресечение денежных каналов, а второе — нейтрализация главарей бандформирований. Особенно мы обеспокоены деятельностью одного из них по фамилии Басаев. Есть сведения, что связь с ними поддерживается арабскими эмиссарами, которых контролируют американцы. Многие каналы финансирования мы уже перекрыли, и новые каналы смещаются в азиатский регион. Сложность заключается в том, что я не могу тебе дать более точную информацию как по персонажам, так и по используемым финансовым организациям. Но работать надо начинать немедленно.

— Понимаю, — сказала девушка.

— А теперь мне пора уходить, — сухо произнёс молодой человек. — Еду в аэропорт. Через три часа — мой самолёт.

— Я тебя провожу. Хоть немного...

— Нет, не надо.

Юрий молча передал Стелле небольшой пакет и как бы невзначай поцеловал её в щёку. Затем решительно, не оборачиваясь, направился к выходу. Стелла смотрела ему вслед, едва сдерживая слёзы. Уход Юрия показался ей самым горьким расставанием в её жизни. Казалось, что ничто не мешает ей сейчас броситься и догнать Юрия, поговорить с ним ещё, но разведчица не имела права — таковы были законы той опасной игры, которую она сама выбрала несколько лет назад.

Шифровки в миске с водой



Перед Стеллой лежала исписанная цифрами страница. Теперь нужно было расшифровать сообщение и сразу же уничтожить улики. Миска с тёплой водой стояла наготове, чтобы в ней можно было размочить бумагу и превратить всё в кашицу перед тем, как смыть её в туалете.

Постепенно из цифр выстраивались буквы: «...Центр благодарит за работу по расследованию судьбы Сенсея. Мы сообщим о смерти нелегала его родственникам в России и окажем им поддержку. Теперь они узнают всю правду о его героическом служении Родине. Учитывая информацию, полученную во время конференции в Сеуле, рекомендуем вам наладить контакты с одним из сотрудников фирмы «Амтек». По возможности выясните, насколько вероятна поставка комплектующих для ПРО Кореи, а также попытайтесь получить сведения о перспективе объединения систем ПРО двух стран — США и Кореи».

Девушка давно установила себе правило: после каждого сеанса связи немедленно уничтожать все следы работы. Вот и сейчас она спрятала шифр-блокнот и радиоприёмник в надёжное место и собралась ещё раз прочесть текст сообщения перед его уничтожением.

Внезапно раздался громкий стук в дверь. Стелла замерла. Жгучая волна страха на мгновение парализовала её. Однако девушка быстро взяла себя в руки и бросилась в туалетную комнату. Там она наскоро смяла листок бумаги с расшифрованным сообщением под струей воды из крана, бросила куски мокрой бумаги в унитаз, нажала на кнопку смыва воды и тут же помчалась открывать дверь.

— Кто там? — сердито спросила Стелла.

— Кто-кто? Кто ещё может к тебе ночью прийти? — услышала она веселый голос Анри.

– Это ты? — удивилась девушка, распахнула дверь и тут же оказалась в объятиях мужчины.

— Не ожидала? — засмеялся Анри. — С днём рождения!

— Спасибо! Ты не забыл, — воскликнула девушка с едва уловимой дрожью в голосе. В туалете продолжала шуметь вода, наполняющая бачок. Стелла крепче прижалась к молодому человеку. Её сердце колотилось — и от счастья, и от осознания, насколько ей повезло, что Анри не появился здесь раньше, в самый разгар сеанса связи. Очень хорошо, что в своё время она не дала ему ключ от своей квартиры, хотя парень настойчиво об этом просил.

Как закладывают тайники и ставят «жучки»

Она присела на корточки рядом с крайней колонной, посмотрела в воду. Зелёные мелкие рыбки плавно скользили в тёмной воде. Стелла несколько раз сфотографировала их.

Не меняя положения, она отвела взгляд в сторону и сразу увидела у основания колонны контейнер, замаскированный под обычный серый камень. Стелла спокойно взяла его и вставила в щель лезвие заранее приготовленного складного ножа. «Камень» распался на две половины. Внутри оказался тщательно запаянный полиэтиленовый пакет. Положив пакет в сумку, Стелла бросила обе половинки «камня» в воду подальше от берега и пошла обратно.

По дороге она думала о тех неизвестных ей мастерах, которые изготовили этот контейнер. В отличие от тех, кто работал под прикрытием дипломатических паспортов, у Стеллы не было защиты, но она доверяла предусмотрительности, находчивости и мастерству других; она представляла, как эти люди сначала продумывают и разрабатывают принципиальную схему изделия, оговаривают материал, спорят, рисуют чертежи, проводят испытания на прочность и герметичность, подбирают размеры. А затем в лаборатории выплавляют контейнер из пластика, окрашивают, подгоняют полусферы, зачищают швы и места соединения. А ещё кто-то неизвестный задолго до сегодняшнего утра подбирал место для закладки контейнера, изучал его сначала на карте, потом на местности, считал шаги, засекал время, смотрел по сторонам, выявляя ненадежные секторы, через которые агента могли бы заметить... Все эти люди думали о безопасности Стеллы, о надёжности места, о том, чтобы всё прошло без сучка без задоринки. И Стелла вместе с этими незнакомыми ей людьми была одной командой — сплочённой, верной своей идее и своим высоким целям служения Родине...

© Фото из личного архива

Только дома, вскрыв полиэтиленовый пакет, Стелла в полной мере оценила находчивость и мастерство незнакомых ей специалистов. Она держала в руке статуэтку Будды, которая по виду ничем не отличалась от той, что стояла на полке в комнате американца Джона Блума. Но внутри этой статуэтки было вмонтировано миниатюрное записывающее устройство.

Наступило 31 октября, приближалась ночь Хеллоуина, а значит — и вечеринка у Блумов. Стелла облачилась в костюм ведьмы: чёрное длинное платье, остроконечную шляпу, черные перчатки, прихватив с собой сумку-мешок для «снадобий» и короткую метлу. Другие гости также пришли в жутковатых костюмах: коллеги Джона нарядились скелетами и разрисовали лица мертвецки-серой краской, кто-то из Американского клуба напялил простыню с дырками, через которые пробивались лазерные лучи. Хозяин и хозяйка вечера перевоплотились в пирата и черную кошку.

Убедившись, что Джон и Мелани увлечены разговором с гостями, Стелла подошла к приоткрытой двери рабочей комнаты и кокетливо принялась подергивать застёжку-молнию сбоку на платье, изображая перед другими гостями, что застёжку заело. Затем, с непринужденной улыбкой, удалилась в кабинет. Подойдя к полке с Буддой, она ловким движением руки в черной перчатке вынула из сумки фигурку-двойник. Через секунду голова со встроенным «жучком» уже красовалась на новом месте, а Стелла вновь весело болтала с приглашёнными...

«Продолжит упрямиться — отрежем голову»

Через некоторое время автомобиль подъехал к посёлку. Их встретили вооружённые люди и сопроводили к глинобитному дому. Больше всего Стелла боялась, что её сейчас, как рабыню, передадут в руки новых хозяев.

В небольшой пустой комнате на раскладном стуле возле окна сидел крупный мужчина в камуфляже. Лучи солнца, светившие прямо в глаза девушке, не позволяли ей хорошенько разглядеть лицо этого человека. Абдулла произнёс несколько фраз на арабском. Неизвестный кивнул, немного помолчал, а потом задал вопрос, который Стелла меньше всего ожидала услышать:

— Ваше настоящее имя? — произнёс мужчина по-английски, но с акцентом, похожим на французский.

От неожиданности девушка слегка растерялась, но тут же взяла себя в руки и спокойно ответила:

— Стелла Лэй.

— Я хочу знать настоящее имя! — злобно рявкнул мужчина.

— Стелла Лэй. Другого имени у меня нет.

— Хорошо. Допустим, — быстро успокоился он, встал и обошёл девушку, внимательно разглядывая её со всех сторон. Только теперь Стелла смогла рассмотреть его. Это был мужчина европейской внешности, средних лет, с гладко выбритым лицом. По проницательным глазам девушка пыталась угадать его намерения. Судя по первому вопросу, в рабство её продавать вроде бы не собирались.

Мужчина приблизился к девушке и, пристально глядя ей в лицо, спросил: — Почему вы интересуетесь Анри Мансуром?

— Я его люблю... – ответила Стелла. — И он тоже меня любит...

— И всё?

— А разве этого мало? — дерзко ответила девушка и, не отводя взгляда, продолжила: — А что с ним? Зачем вы его схватили? Зачем мы вам?

— Пожалуй, сменим тему, — произнёс мужчина после недолгой паузы и вдруг резко повысил голос: — Почему вы суёте свой нос в дела банка «Моррисон»?

— «Моррисон»? Я слышала что-то об этом банке, но не помню, от кого... — Стелла твёрдо решила не продолжать какие-либо объяснения.

— Вы работаете на кого-то?! На кого? На китайцев? Я вас спрашиваю! — мужчина продолжал на повышенных тонах.

— Я журналистка. Я корреспондент экономического журнала. К Китаю не имею никакого отношения. Я даже ни разу не была в Пекине.

— Для того, чтобы работать на Китай, вовсе необязательно бывать в Пекине. Можно спокойно прожить всю жизнь в Гонконге, — вдруг рассмеялся мужчина.

— Что вам от меня надо? — выкрикнула Стелла.

Мужчина достал сигарету и неторопливо закурил.

— Странное поведение у твоей подопечной, — сказал он Абдулле. — Не могу понять, что её сдерживает в её положении? Выбор у неё небольшой... Ладно, пока закончим. Отправляй её назад. Пусть ещё сутки подумает, что интересного может нам рассказать. А если продолжит упрямиться — отрежем ей голову.

— Кстати, завтра утром мы казним её соседку, — равнодушно напомнил Абдулла