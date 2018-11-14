«Не отрывайтесь от НАТО»: Вашингтон высказался на тему создания общеевропейской армии

По словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, все действия Европы не должны противоречить НАТО и производиться в отрыве от альянса.

«НАТО - это надежная организация, которую США и многие другие страны поддерживают много лет», - цитирует чиновницу RT.

Ранее идею создания общеевропейской армии поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению французского лидера, такая армия необходима для того, чтобы Европа могла защищать себя самостоятельно, не полагаясь на помощь США.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал эту идею, отметив, что Франции следует опасаться не столько Китая, России или США, сколько ближайших соседей. При этом американский лидер напомнил, какую роль играла Германия в двух мировых войнах.