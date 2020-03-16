Не отрекайся от рубля. Советы постороннего • 107 • Аналитика

Накопленные Россией золотовалютные резервы, которые, к счастью, неплохо диверсифицированы, должны помочь стране почти безболезненно пережить кризис, связанный с коронавирусом и падением цен на углеводородное сырьё. Авторитетные эксперты уже посчитали, что запаса, долгое время числившегося неприкосновенным, хватит лет на 7-10 и даже больше.



Это при нефти дешевле 30 долларов за баррель. Хотя и такой уровень котировок на сегодня никто гарантировать не может. Из-за коронавирусных каникул, которые могут затянуться как минимум до лета, спрос на нефть, однако, не может упасть до нуля. Власти США уже решили воспользоваться ситуацией и и по дешёвке пополнить свой стратегический нефтяной резерв.







Не нефтью единой…

Можно подумать, что на это и намекали участники недавних совещаний по теме ОПЕК+ в Вене, говорившие о неких мерах по стабилизации нефтяного рынка. Российские власти все намёки из Вены проигнорировали, ввязавшись в нефтяную войну с ОПЕК и конкретно с Саудовской Аравией. Решение, как ни странно, могло бы оказаться верным с точки зрения сохранения за собой ниш на рынках, если бы не одно «но»…



Если бы за дешёвую нефть не пришлось отвечать резко подешевевшим рублём! За слабый рубль, разумеется, отвечать будут простые граждане. Заметьте, отнюдь не олигархи, которым высокие цены на нефть не очень-то и нужны, так как все излишки экспортной выручки уже давно уходят в казну. К тому же бизнес по части проведения валютных операций всё ещё остаётся в тепличных условиях.



Куда смотрит финансовый спецназ

Напомним, именно в интересах бизнеса в России ещё с начала 2000-х годов был принят курс на либерализацию валютного законодательства. Небольшой откат, который случился в 2014 году, с началом войны санкций, можно вообще не принимать в расчёт, поскольку на сегодня экспортёров практически перестали штрафовать даже за то, что они не возвращают валютную выручку.



Для начала не штрафовали только избранных, а на сегодня создаётся впечатление, что не штрафуют уже просто никого. В итоге валюта ходит через границы России настолько свободно, насколько это вообще возможно. Между тем нельзя не напомнить, что избежать полного финансового краха осенью 1998 года удалось не в последнюю очередь как раз за счёт кардинальных мер по ужесточению валютно-экспортного контроля.





В период, когда правительство России возглавлял Евгений Примаков, специализированная служба валютно-экспортного контроля (ВЭК) получила беспрецедентные полномочия, под её пресс попали и Центробанк и Минфин. Полномочия ВЭК подкрепили завидным для любого фискала правом безакцептно, пусть и по решению суда, списывать со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любые суммы.



Эту самодеятельность, впрочем, с уходом Примаков быстро свернули, а вместо ВЭК обзавелись финансовой разведкой, которая потом превратилась в Росфинмониторинг. С тех пор финансовый спецназ занимается исключительно сбором информации, точнее, компромата на всех и вся, чтобы предъявить его любому по первой же отмашке сверху.



Когда-то отмену жёсткого валютного контроля для бизнеса справедливо назвали слишком смелым решением. Сейчас самое время его отменить. И не пытаться в который раз накачать бизнес-структуры валютной вакциной в виде бесконтрольной раздачи антикризисных «пакетов помощи». Все миллиарды из госрезервов, между прочим, немедленно окажутся в офшорах, на счетах, которые никакой финансовый спецназ на сможет проконтролировать.



Нужна не девальвация, а диверсификация

Российские власти, по всем признакам, как и после дефолта, и на рубеже 2008-2009 годов, и под санкциями осенью 2014 года, готовы решать все проблемы за счёт девальвации рубля. То есть за счёт рядовых граждан. Да ещё и резервы при этом растратить, точнее, не растратить, а раскидать по «своим» на их офшорные счета.





Продолжая при этом убеждать публику, как это делает г-жа Валентина (не та, что предложила нам несменяемость президента, а та, что в сенате председательствует), что все социальные обязательства будут выполнены. Вот кто бы подсчитал, чего будут стоить эти «обязательства» при упавшем-то рубле? Упавшем процентов на 30-40, а то и, не дай бог, больше?..



Между тем для стабилизации рубля в настоящий момент нет даже прямой необходимости по полной задействовать валютные резервы. Эти 500 с лишним миллиардов вполне можно попридержать и использовать лучше для поддержания на низком, относительно, конечно, уровне социально значимых тарифов, начиная с ЖКХ и кончая топливом.



Для валютных интервенций в пользу рубля при хорошей информационной поддержке вполне достаточно будет и оперативного резерва Центробанка, то есть тех средств, которые ещё не заложены в долгосрочный резерв и не переведены в разного рода неприкасаемые активы. Между прочим, активы по-прежнему на 80-90 процентов долларовые и выраженные в евро.







Но самой эффективной мерой в пользу рубля стало бы восстановление практики жёсткого валютно-экспортного контроля. И в первую очередь необходимо оперативно ввести реальные, а не декларативные ограничения на трансграничное движение капитала. Возврат экспортной выручки снова должен стать нормой, и именно этих средств будет вполне достаточно для поддержания рубля на том уровне, который не бьёт по ценам, но и сохраняет комфортные условиях в конкуренции для отечественных предприятий.



Весь вопрос в том, что для таких решений нужна политическая воля, способность не обращать внимания на стенания представителей бизнеса, то есть разного рода лобби и связанных с ними тесными узами госчиновников. Критическая ситуация позволяет нам сейчас просто игнорировать небезызвестные условия вашингтонского консенсуса. Если и дальше следовать указаниям, не прямым, но от этого не менее ультимативным, от МВФ и прочих, надо просто признаться, что мы нефтегазовая колония, которой не то что «Северный поток 2», сарай на даче без разрешения нельзя построить.



Не апрельские тезисы

Пока же на улице март, но самых больших трудностей надо ждать вообще-то в апреле. Бизнесу и простым гражданам лучше уже сейчас последовать тем несложным правилам, которые многими озвучивались и в 1998-м, и в 2014 году.





Во-первых, необходимо сводить к минимуму, насколько это возможно, операции с иностранной валютой. Старый принцип диверсификации (по-русски: не класть все яйца в одну корзину) никто не отменит, хотя подавляющему большинству населения России, по большому счёту, и диверсифицировать сегодня нечего.



Тем не менее, на какой-то конкретный момент средства лучше держать в той валюте, в которой их предстоит истратить. Понятно, что, отправляясь в Европу, лучше обзавестись евро, а в Турцию или Египет – долларами, так как к местным валютам они там растут не хуже, чем к рублю. Охота за нефтью. Погоня за прибылью как разновидность оккупации



Предпринимателям тоже полезно действовать по схожей схеме, но ещё лучше стараться достигнуть так называемой обоюдной компенсации рисков. Она получается, когда есть такие рынки сбыта, на которых продавать товары и услуги можно за ту же валюту, в которой вы в них вкладывались.



Это трудно, но возможно, к тому же не забывайте, что российский рубль остался, а где-то и не так давно стал фактически конвертируемым. И речь тут не только о бывших республиках СССР вплоть до Прибалтики и Украины, которые всеми силами пытаются, но реально не могут «выйти за скобки». И такой подход помогает избегать не только скачков курса, но и рисков обмана в иностранных финансовых структурах.



Для обладателей достаточно крупных сумм неплохо воспользоваться так называемыми валютными опционами – контрактами, при которых курсы валюты жёстко фиксируются на строго определённый период. Преимуществом опционов, едва ли не главным, можно считать возможность в любой момент от них отказаться. Это, конечно, рискованно, но остаётся хоть какая-то гарантия. Накопленные Россией золотовалютные резервы, которые, к счастью, неплохо диверсифицированы, должны помочь стране почти безболезненно пережить кризис, связанный с коронавирусом и падением цен на углеводородное сырьё. Авторитетные эксперты уже посчитали, что запаса, долгое время числившегося неприкосновенным, хватит лет на 7-10 и даже больше.Это при нефти дешевле 30 долларов за баррель. Хотя и такой уровень котировок на сегодня никто гарантировать не может. Из-за коронавирусных каникул, которые могут затянуться как минимум до лета, спрос на нефть, однако, не может упасть до нуля. Власти США уже решили воспользоваться ситуацией и и по дешёвке пополнить свой стратегический нефтяной резерв.Можно подумать, что на это и намекали участники недавних совещаний по теме ОПЕК+ в Вене, говорившие о неких мерах по стабилизации нефтяного рынка. Российские власти все намёки из Вены проигнорировали, ввязавшись в нефтяную войну с ОПЕК и конкретно с Саудовской Аравией. Решение, как ни странно, могло бы оказаться верным с точки зрения сохранения за собой ниш на рынках, если бы не одно «но»…Если бы за дешёвую нефть не пришлось отвечать резко подешевевшим рублём! За слабый рубль, разумеется, отвечать будут простые граждане. Заметьте, отнюдь не олигархи, которым высокие цены на нефть не очень-то и нужны, так как все излишки экспортной выручки уже давно уходят в казну. К тому же бизнес по части проведения валютных операций всё ещё остаётся в тепличных условиях.Напомним, именно в интересах бизнеса в России ещё с начала 2000-х годов был принят курс на либерализацию валютного законодательства. Небольшой откат, который случился в 2014 году, с началом войны санкций, можно вообще не принимать в расчёт, поскольку на сегодня экспортёров практически перестали штрафовать даже за то, что они не возвращают валютную выручку.Для начала не штрафовали только избранных, а на сегодня создаётся впечатление, что не штрафуют уже просто никого. В итоге валюта ходит через границы России настолько свободно, насколько это вообще возможно. Между тем нельзя не напомнить, что избежать полного финансового краха осенью 1998 года удалось не в последнюю очередь как раз за счёт кардинальных мер по ужесточению валютно-экспортного контроля.В период, когда правительство России возглавлял Евгений Примаков, специализированная служба валютно-экспортного контроля (ВЭК) получила беспрецедентные полномочия, под её пресс попали и Центробанк и Минфин. Полномочия ВЭК подкрепили завидным для любого фискала правом безакцептно, пусть и по решению суда, списывать со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любые суммы.Эту самодеятельность, впрочем, с уходом Примаков быстро свернули, а вместо ВЭК обзавелись финансовой разведкой, которая потом превратилась в Росфинмониторинг. С тех пор финансовый спецназ занимается исключительно сбором информации, точнее, компромата на всех и вся, чтобы предъявить его любому по первой же отмашке сверху.Когда-то отмену жёсткого валютного контроля для бизнеса справедливо назвали слишком смелым решением. Сейчас самое время его отменить. И не пытаться в который раз накачать бизнес-структуры валютной вакциной в виде бесконтрольной раздачи антикризисных «пакетов помощи». Все миллиарды из госрезервов, между прочим, немедленно окажутся в офшорах, на счетах, которые никакой финансовый спецназ на сможет проконтролировать.Российские власти, по всем признакам, как и после дефолта, и на рубеже 2008-2009 годов, и под санкциями осенью 2014 года, готовы решать все проблемы за счёт девальвации рубля. То есть за счёт рядовых граждан. Да ещё и резервы при этом растратить, точнее, не растратить, а раскидать по «своим» на их офшорные счета.Продолжая при этом убеждать публику, как это делает г-жа Валентина (не та, что предложила нам несменяемость президента, а та, что в сенате председательствует), что все социальные обязательства будут выполнены. Вот кто бы подсчитал, чего будут стоить эти «обязательства» при упавшем-то рубле? Упавшем процентов на 30-40, а то и, не дай бог, больше?..Между тем для стабилизации рубля в настоящий момент нет даже прямой необходимости по полной задействовать валютные резервы. Эти 500 с лишним миллиардов вполне можно попридержать и использовать лучше для поддержания на низком, относительно, конечно, уровне социально значимых тарифов, начиная с ЖКХ и кончая топливом.Для валютных интервенций в пользу рубля при хорошей информационной поддержке вполне достаточно будет и оперативного резерва Центробанка, то есть тех средств, которые ещё не заложены в долгосрочный резерв и не переведены в разного рода неприкасаемые активы. Между прочим, активы по-прежнему на 80-90 процентов долларовые и выраженные в евро.Но самой эффективной мерой в пользу рубля стало бы восстановление практики жёсткого валютно-экспортного контроля. И в первую очередь необходимо оперативно ввести реальные, а не декларативные ограничения на трансграничное движение капитала. Возврат экспортной выручки снова должен стать нормой, и именно этих средств будет вполне достаточно для поддержания рубля на том уровне, который не бьёт по ценам, но и сохраняет комфортные условиях в конкуренции для отечественных предприятий.Весь вопрос в том, что для таких решений нужна политическая воля, способность не обращать внимания на стенания представителей бизнеса, то есть разного рода лобби и связанных с ними тесными узами госчиновников. Критическая ситуация позволяет нам сейчас просто игнорировать небезызвестные условия вашингтонского консенсуса. Если и дальше следовать указаниям, не прямым, но от этого не менее ультимативным, от МВФ и прочих, надо просто признаться, что мы нефтегазовая колония, которой не то что «Северный поток 2», сарай на даче без разрешения нельзя построить.Пока же на улице март, но самых больших трудностей надо ждать вообще-то в апреле. Бизнесу и простым гражданам лучше уже сейчас последовать тем несложным правилам, которые многими озвучивались и в 1998-м, и в 2014 году.Во-первых, необходимо сводить к минимуму, насколько это возможно, операции с иностранной валютой. Старый принцип диверсификации (по-русски: не класть все яйца в одну корзину) никто не отменит, хотя подавляющему большинству населения России, по большому счёту, и диверсифицировать сегодня нечего.Тем не менее, на какой-то конкретный момент средства лучше держать в той валюте, в которой их предстоит истратить. Понятно, что, отправляясь в Европу, лучше обзавестись евро, а в Турцию или Египет – долларами, так как к местным валютам они там растут не хуже, чем к рублю.Предпринимателям тоже полезно действовать по схожей схеме, но ещё лучше стараться достигнуть так называемой обоюдной компенсации рисков. Она получается, когда есть такие рынки сбыта, на которых продавать товары и услуги можно за ту же валюту, в которой вы в них вкладывались.Это трудно, но возможно, к тому же не забывайте, что российский рубль остался, а где-то и не так давно стал фактически конвертируемым. И речь тут не только о бывших республиках СССР вплоть до Прибалтики и Украины, которые всеми силами пытаются, но реально не могут «выйти за скобки». И такой подход помогает избегать не только скачков курса, но и рисков обмана в иностранных финансовых структурах.Для обладателей достаточно крупных сумм неплохо воспользоваться так называемыми валютными опционами – контрактами, при которых курсы валюты жёстко фиксируются на строго определённый период. Преимуществом опционов, едва ли не главным, можно считать возможность в любой момент от них отказаться. Это, конечно, рискованно, но остаётся хоть какая-то гарантия. Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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