Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Главная / В России

«Не отпускает эта несправедливость»: Конституционный суд встал на сторону пенсионера, невинно осуждённого 62 года назад

23 декабря 2021, 00:05  •  59 • В России
Конституционный суд РФ вынес решение в связи с обращением 84-летнего жителя Башкирии Фатхуллы Исхакова, который десятки лет добивается реабилитации по делу о покушении на убийство, которого он не совершал. В 1959-м его приговорили к 15 годам лишения свободы за нападение на трёх женщин. Мужчина отсидел 13 лет и с тех пор не раз пытался доказать, что невиновен. В 2013 году был установлен настоящий преступник. Следственный комитет России по итогам нового расследования пришёл к выводу, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств, но прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания пенсионера. Однако Конституционный суд пришёл к выводу о наличии оснований для пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.
 
Фатхулла Исхаков © www.дерево-сказок.рф
 

Решение Конституционного суда РФ от 16 декабря 2021 года стало настоящим новогодним подарком для 84-летнего пенсионера из Уфы Фатхуллы Исхакова. Мужчина десятки лет пытался добиться отмены приговора по делу о покушении на тройное убийство, которого он не совершал, но за которое 13 лет провёл в местах лишения свободы.

Оказывали давление

Ранее RT рассказывал, что в ночь с 22 на 23 мая 1959 года в селе Большие Каркалы Башкирской АССР произошло нападение на трёх женщин. В дом Марьям Рахматулллиной ворвался неизвестный мужчина и нанёс ножевые ранения девушке, её подруге и матери.

Тогда следствие пришло к выводу, что преступление совершил живший по соседству Фатхулла Исхаков. По его словам, окровавленная Марьям среди ночи прибежала к нему за помощью и оставила капли крови на висящем при входе в дом пиджаке.

Сами женщины в темноте не запомнили внешность нападавшего. Однако неожиданно нашлись свидетели (в их числе был Наиль Саитбаталов), которые якобы видели, как молодой семьянин лезет в дом к женщинам. 

Сам Исхаков утверждал, что после задержания оперативники его избивали и оказывали сильное психологическое давление, угрожая привлечь к ответственности и его жену, но он так и не признал своей вины.

Исхакова приговорили к 15 годам заключения. В тюрьме он узнал о смерти супруги. Выйдя на свободу через 13 лет, он всё же нашёл в себе силы завести новую семью, выстроить карьеру, но все эти годы не оставлял попыток добиться справедливости и доказать свою невиновность.

Неожиданное признание

В 1990 году ему впервые удалось добиться, чтобы прокуратура возобновила производство по уголовному делу, но спустя три года оно было прекращено. В 2009-м следственные органы рассматривали материалы проверки по заявлению о даче заведомо ложных показаний свидетелями по делу Исхакова.

«24 августа 2012 года в прокуратуру Миякинского района Республики Башкортостан от одного из указанных свидетелей, неоднократно судимого, поступило заявление о том, что он совершил преступление, за которое осуждён Ф.Б. Исхаков. В этой связи отменены ранее вынесенные решения о прекращении уголовного дела в отношении как лица, явившегося с повинной, так и сотрудников милиции, предположительно оказавших психологическое и физическое давление на свидетелей», — говорится в материалах Конституционного суда.

Сознавшимся оказался проходивший в качестве свидетеля по делу Наиль Саитбаталов, который незадолго до своей смерти признался в содеянном. Как рассказал Саитбаталов, накануне злополучной ночи Марьям Рахматулллина отказала ему и он, выпив, решил ей отомстить. Однако в итоге пострадали три человека.

  • Фатхулла Исхаков
  • © Артур Салимов / Mkset.ru

Следственный комитет России по итогам нового расследования пришёл к выводу, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств. Однако прокуратура неоднократно отправляла на доработку постановления СК.

В 2015 году прокурор Башкирии Андрей Назаров подписал заключение о необходимости отмены приговора и пересмотра уголовного дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Бумаги направили в Верховный суд республики, но в последний момент надзорное ведомство передумало, отозвало документ — и производство прекратили.

Исхаков вместе с юристом Виталием Буркиным обжаловали это решение в президиуме Верховного суда Башкирии, где вынесли половинчатый вердикт: постановление прокуратуры о прекращении производства отменили, но сам приговор от 1959 года оставили в силе.

«Буду и дальше бороться»

С этой коллизией Виталий Буркин со своим подзащитным и обратился в Конституционный суд страны.

«Мы поняли, что суд и прокуратура неправильно толкуют уголовно-процессуальный закон и в марте этого года обратились в Конституционный суд, который полностью признал нашу правоту. Надеюсь, что теперь нам не будут чинить бюрократические препятствия. Самое главное, что Конституционный суд признал наличие оснований для отмены приговора», — заявил собеседник RT.

  • Фатхулла Исхаков и юрист Виталий Буркин
  • © Фото из личного архива

Он надеется, что отмены приговора для Исхакова удастся добиться в кратчайшие сроки. Буркин также отметил, что решение Конституционного суда носит исключительный характер в новейшей истории правоприменительной практики.

«Это первое решение Конституционного суда, которое открывает дорогу к отмене ошибочных приговоров прошлых нет по новым обстоятельствам. Теперь, вопреки позиции прокурора, отменять такие решения станет легче. В этом революционность», — заявил юрист.

По словам самого Исхакова, сейчас адвокаты советуют ему успокоиться — теперь юридических препятствий для восстановления справедливости быть не должно.

«Мои дети очень радуются, а я говорю, что не чувствую ничего. 62 года я боролся, а меня всё не отпускает эта несправедливость, и я всё не ощущаю облегчения. Я долгие годы добивался и вроде бы добился уже наполовину. Буду бороться и дальше», — поделился эмоциями пенсионер.

В пресс-службе прокуратуры Башкортостана в ответ на просьбу RT прокомментировать решение КС РФ посоветовали обратиться в Генпрокуратуру. В свою очередь, там оперативно прокомментировать позицию Конституционного суда не смогли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



59
Источник
Похожие новости
21 декабря 2021, 00:15
Удар «Ориона»: какими новыми возможностями обладает российский БПЛА
21 декабря 2021, 17:10
«В день сделки был привязан к кровати»: как наркозависимый мужчина и его семья стали жертвами квартирных мошенников
22 декабря 2021, 01:55
На шаг впереди: как подлодка «Петропавловск-Камчатский» укрепляет обороноспособность Тихоокеанского флота
22 декабря 2021, 07:45
Стратегическое усиление: как подводные ракетоносцы «Князь Олег» и «Новосибирск» укрепят ВМФ России
22 декабря 2021, 04:15
«На южной стороне портала Транскавказской магистрали»: двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии
22 декабря 2021, 19:25
«Решил разобраться»: полиция проводит проверку после конфликта отца девятилетней студентки с преподавателями МГУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2021, 21:15
Власти Германии оправдались за запрет RT DE. Русский сенатор выступила с требованием
22 декабря 2021, 21:15
В Кремле раскрыли, как отбирали журналистов для пресс-конференции Путина
22 декабря 2021, 23:00
Жёсткие ограничения. Кого из журналистов не позвали на большую пресс-конференцию Пути...
22 декабря 2021, 22:25
Китай продолжает стирать Литву (Анна Сочина)
22 декабря 2021, 23:00
США совершили большую ошибку, и Россия только выиграет от этого
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.