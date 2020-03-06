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Не отошёл от "нокаута Путина"? Эрдогана поймали на странном рукопожатии

06 марта 2020, 17:35  •  185 • Политика
В Сети поймали президента Турции на странном рукопожатии в Москве. Вместо того чтобы протянуть руку Лаврову, он почему-то упорно тянул её своему же министру иностранных дел - Чавушоглу. Пользователи заподозрили, что Эрдоган не отошёл от "нокаута Путина".
Накануне в Москве прошли переговоры между президентами России и Турции. Обсуждали усугубившийся конфликт в сирийском Идлибе и пути разрешения сложившейся ситуации.
После встречи тет-а-тет Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана к лидерам для обсуждения вопроса присоединились и министры.
А после в Сети появилось видео странного рукопожатия Эрдогана. Президент стоял возле что-то обсуждающих министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу и почему-то настойчиво протягивал руку турку, а не его коллеге. Да ещё и в глаза Чавушоглу при этом смотрел. Тот не выдержал и пожал руку главе государства, а после вернулся к разговору с Лавровым.
Интернет-пользователи заподозрили, что с турецким лидером что-то неладное творится.
"Эрдоган полностью сошёл с ума во время встречи: пожимая руку российской стороне, он пожал руку своему министру иностранных дел", - пишет Ali @CoolHuh_.
"Он, похоже, от нокаута от Владимира Владимировича Путина не отошёл", - предполагает Уругвайская Разведка @UrgvRazvedka.
Фото: скриншот twitter/UrgvRazvedka

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