|
«Не отказываются от милитаризации»: как США планируют «сохранить преимущество» в космосе
04 июля 2019, 09:39 • 53 • В мире
США необходимо «сохранить преимущество» в космосе, говорится в новом запросе Агентства космического развития США, с текстом которого ознакомился RT. Отмечается, что «соперничество великих держав возобновилось с подъёмом Китая и восстановлением роли России». В связи с этим ведомство намерено разработать системы навигации, транспортировки и боевого управления в космическом пространстве. Российские эксперты подчеркнули, что подобные проекты в очередной раз демонстрируют политику Вашингтона, направленную на милитаризацию космоса. В то же время Москва обладает возможностями для ответа на такие действия, подчеркнули аналитики.
© The U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
Агентство космического развития США планирует укрепить космическую архитектуру в каждом из так называемых слоёв космоса. Об этом говорится в новом запросе ведомства, с текстом которого ознакомился RT.
Как подчёркивается в документе, американская стратегия национальной обороны подтверждает, что космос жизненно необходим не только для обеспечения безопасности страны, но и для современных «методов военных действий». Особое беспокойство в американском агентстве вызывают «подъём Китая и восстановление роли России», которые возобновили соперничество за «преимущество в космосе».
«С подъёмом Китая и восстановлением роли России возобновилось соперничество великих держав, и для победы в этом долгосрочном стратегическом соперничестве нам критически важно сохранить преимущество в космосе. Потенциальные противники пытаются нам в этом помешать, выстраивая свою стратегию на использовании реальных и предполагаемых уязвимостей наших действующих и перспективных систем обеспечения национальной безопасности в космосе», — говорится в заявке Агентства космического развития США.
Как подчёркивается в документе, в ответ на такие угрозы в марте этого года было создано Агентство космического развития США. Согласно заявке, ведомство, подконтрольное Пентагону, намерено задействовать частные инвестиции в разработке космических технологий (например, повторное использование аппаратного и программного обеспечения, лизинг), а также передовые отраслевые практики.
Именно поэтому в новой заявке агентство запрашивает у компаний информацию о несущих отсеках, модулях полезной нагрузки, дополнительных модулях и концепциях запусков, которая смогла бы поспособствовать созданию «гибкой и адаптивной космической архитектуры следующего поколения».
Так, ведомство разработало условную архитектуру, где указываются различные «слои», для каждого из которых обозначены американские приоритеты. Помимо уровней, отвечающих за навигацию и транспортировку, в заявке также присутствуют «слой сдерживания» и «слой боевого управления». На последнем, в частности, предполагается размещение систем командования, контроля, боевого управления и связи.
Согласно документу, такая условная архитектура строится на всеохватном слое передачи данных и коммуникаций. Кроме того, по планам агентства предполагается использовать небольшие (50—500 кг) массово производимые спутники, несущие соответствующее аппаратное и программное обеспечение.
С помощью заявлений о так называемой угрозе со стороны Москвы и Пекина американские ведомства в очередной раз пытаются добиться финансирования проектов, направленных на милитаризацию космоса, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
При этом Россия и Китай неоднократно ставили вопросы о недопустимости выведения оружия в космос, напомнил эксперт. Так, в июле 2018 года в МИД России заявили, что вооружённое противостояние в космосе может привести к таким же трагическим последствиям, как и гонка ядерных вооружений. Против милитаризации околоземного пространства также выступал и МИД Китая.
Россия не собирается вступать в новую гонку вооружений, подчеркнул эксперт. В то же время он отметил, что страна обладает возможностями для ответа на действия Вашингтона.
«Оправдать своё существование»
Между тем в июне этого года глава Агентства космического развития США Фред Кеннеди подал в отставку всего после четырёх месяцев работы в этой должности. По сообщениям американских СМИ, причиной его ухода могла стать последовательная критика деятельности нового агентства со стороны руководства ВВС США.
В частности, в феврале во время выступления на съезде Ассоциации ВВС в Орландо министр ВВС США Хезер Уилсон выразила сомнения относительно задач Агентства космического развития.
«У меня есть некоторые сомнения насчёт задач этого ведомства: почему предполагается, что оно будет справляться с ними эффективнее, чем мы в настоящее время, и на чём в принципе будет сосредоточена его деятельность?» — приводит Defense News слова Уилсон.
По словам Виктора Литовкина, сейчас подобные проекты и исследования, описанные в новой заявке американского агентства, необходимы ведомству для оправдания своего существования.
«Конечно, всё это нужно для того, чтобы оправдать своё существование, получить больше денег на исследования и разработки», — подчеркнул он.
«Не отказываются от милитаризации космоса»
Штаты уже обладают самой большой спутниковой группировкой, однако Вашингтон не планирует отказываться от милитаризации космоса, отметил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Несмотря на то что американцы имеют самую большую спутниковую группировку, они не отказываются от милитаризации космоса в связи с тем, что их аналитики просчитали, что большинство операций, которые они запланировали на суше и на море с участием средств воздушного нападения, такие государства, как Россия и Китай, могут успешно отразить. И США не смогут продиктовать свои условия. Вот они и решили обратить свой взор на космос», — подчеркнул эксперт.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отстают от России и Китая в работе над созданием космических войск. Уже в феврале этого года он подписал меморандум, предусматривающий создание Космических сил США — нового, шестого вида Вооружённых сил Соединённых Штатов, которые станут отдельной структурой.
«Америка обладает самыми боеспособными вооружёнными силами в мире, но мы должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить наше лидерство и опередить конкурентов», — отмечается в документе.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение США выделить военно-космические силы в отдельный род войск подтверждает предположение, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий. Она также подчеркнула, что Россия внимательно следит за подобными устремлениями Вашингтона и тщательно анализирует возможные последствия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июня 2019, 18:39
|
28 июня 2019, 23:54
|
28 июня 2019, 01:09
|
30 июня 2019, 08:24
|
02 июля 2019, 09:09
|
02 июля 2019, 02:39
|
01 июля 2019, 23:24