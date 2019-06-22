Не отдавать, а развивать: Путин раскрыл планы России на Курилы, и Японии в них нет

Российский флаг не спустят

К вопросу о Курилах Владимир Путин вернулся в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1". Интервью опубликовано на сайте телеканала. Главе государства в ходе эфира был задан вопрос, спустят ли над Южными Курилами флаг России?

"Таких планов у нас нет", - категорично отметил российский лидер. Президент добавил, что Южные Курилы будут развиваться, как и весь Дальний Восток в целом. В первую очередь ради удобства живущих там граждан будут улучшать инфраструктуру.

Путин напомнил, что недавно на Курилах был построен аэропорт. "Все программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру", - сказал российский лидер.

Недавно, после окончания прямой линии, Путин также затрагивал в беседе с журналистами Курильский вопрос и отмечал, что ожидает продолжения диалога с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по мирному договору между странами.

Курильский вопрос

Напомним, что после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не был заключен официальный мирный договор. При этом по итогам войны в состав тогда еще СССР отошли Южные Курилы, а именно – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, а также островная гряда Хабомаи. В Японии хотят вернуть эти территории назад и даже продолжают указывать на картах как свои. Однако Кремль твердо стоит на том, что эта часть Курил – российская.

К слову, Хабомаи и Шикотан могли вернуться в состав Страны Восходящего Солнца в 1956 году, когда была подписана Совместная декларация. В ней СССР готов был вернуть два острова, Хабомаи и Шикотан, заключив наконец мирный договор.

Но тогда переговоры не закончились принятием каких-либо решений. Причем на это вполне могли повлиять из Вашингтона. Американцы имели большое влияние на Японию, поскольку сами вели переговоры по возвращению ей Окинавы. В США считали, что возвращены должны быть все острова, а не только два из них.

Возвращение к вопросу

14 ноября 2018 года на полях Восточно-Азиатского саммита в Сингапуре лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать двусторонние переговоры с целью подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны. С момента подписания акта о капитуляции Японии (2 сентября 1945 года) прошло уже почти 74 года, а мирного договора между нашими странами до сих пор нет.

В качестве отправной точки для переговоров было решено взять уже упомянутую Советско-японскую декларацию. Она прекращала состояние войны между странами, предусматривала установление дипломатических отношений, намечала заключение ряда межгосударственных соглашений (в области торговли, морского судоходства и рыболовства) и ставила своей конечной целью подписание полноценного мирного договора.

Однако при этом в Москве потребовали у Японии признания итогов Второй мировой войны, в которые входит и российский суверенитет над Южными Курилами. При этом в Токио успели частично отказаться от своих притязаний на острова, правда, только в дипломатических документах. Фраза о японской принадлежности Курил была исключена из ежегодного доклада МИД Японии.

А кто отдаст золото?

В феврале, отвечая на вопрос Царьграда, официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорила о судьбе царского золота, которое, по версии исследователей, осталось в Японии. Так вот, как мы уже отмечали в своих публикациях, золото вполне могло бы стать одним из аргументов российской стороны в вопросе переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.

Захарова подтвердила, действительно по дипломатическим каналам вопрос царского золота, оставшегося в Японии, поднимался. Однако сейчас эти переговоры не продолжаются. Но могут быть снова начаты.

"Этот вопрос неоднократно ставился на основе имеющихся материалов перед японской стороной по дипломатическим каналам. В ответ было дано разъяснение, что в Японии нет российских ценностей, подлежащих возвращению, - сказала Мария Захарова, ссылаясь на экспертов в дипломатической сфере. - Золото, как нам было сказано, частично возвращено и частично использовано заинтересованными сторонами. В настоящее время тема царского золота в Японии не является предметом дипломатических переговоров между двумя странами. Однако в случае обнаружения дополнительных оснований будем готовы вновь поднять его перед японской стороной. Так что если у вас есть информация о том, что может послужить этими дополнительными основаниями, вы, пожалуйста, нам рассказывайте".

Ранее председатель общества "Двуглавый орёл" Константин Малофеев в эфире Царьграда говорил об исторических хрониках, связанных с царским золотом.

"Мы всё время начинаем разговаривать с Японией, как будто родились на свет - и Россия, и Япония - в 1945 году или 1956 году. Будто у нас вообще не было истории до этого. Но у нас есть нюансы, и заключаются они в том, что Япония была единственной из стран, в которой царское правительство закупало оружие в Первую мировую войну. Япония не участвовала в войне, но через неё шли закупки американского оружия. После этого колчаковское правительство держало там деньги - атаман Семёнов, были ещё менее известные персонажи. У нас в Японии достаточно своего золота. Некоторые исследователи... А я сегодня принёс об этом книгу "Российское золото за рубежом". Так вот эта книга - результат трёхлетних исследований и даже расследований группы людей понимающих. Среди них был журналист-японист Катасонов Валентин Юрьевич. А руководил группой Скуратов Юрий Ильич, бывший генпрокурор России. Так вот, установлено, что в Японии находится наше российское белогвардейское золото в размере 250 миллионов рублей на тот момент. Сейчас по разным подсчётам это может составлять астрономическую сумму до 80 миллиардов долларов. Это физическое золото. Об этом были расследования и японских журналистов, и китайских. Об этом, более того, у меня есть выписки... в 1947 году Молотову при подготовке нашего мирного договора об этом докладывали, что это надо включить в переговоры".

В конце концов вопрос с золотом в переговорах затронут не был. По всей видимости, потому что советские политики не хотели иметь ничего общего с царской Россией. Малофеев призывал не допустить подобной близорукости сегодня, когда мы стали свидетелями нового раунда.