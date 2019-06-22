Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев ...
"Я горжусь каждым". Порошенко огорошил признанием по уголовным делам п...
За три дня до протестов Грузию посещал помощник Джо Байдена: Политолог об америк...
«Интересно будет посмотреть на эту машину в деле»: Петербуржцы подписываются за ...
Главная / Политика

Не отдавать, а развивать: Путин раскрыл планы России на Курилы, и Японии в них нет

22 июня 2019, 21:39  •  84 • Политика
Президент России Владимир Путин раскрыл планы на Южные Курилы. Он напомнил, что есть отдельная программа развития этого региона, и в ближайшее время упор сделают на улучшение инфраструктуры островных территорий. Что касается частых вопросов о возможности передачи Курил Японии, которая очень хочет этого, то на них президент ответил однозначно: "Таких планов у нас нет".

Российский флаг не спустят

К вопросу о Курилах Владимир Путин вернулся в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1". Интервью опубликовано на сайте телеканала. Главе государства в ходе эфира был задан вопрос, спустят ли над Южными Курилами флаг России?
"Таких планов у нас нет", - категорично отметил российский лидер. Президент добавил, что Южные Курилы будут развиваться, как и весь Дальний Восток в целом. В первую очередь ради удобства живущих там граждан будут улучшать инфраструктуру.
Путин напомнил, что недавно на Курилах был построен аэропорт. "Все программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру", - сказал российский лидер.
Недавно, после окончания прямой линии, Путин также затрагивал в беседе с журналистами Курильский вопрос и отмечал, что ожидает продолжения диалога с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по мирному договору между странами.

Курильский вопрос

Напомним, что после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не был заключен официальный мирный договор. При этом по итогам войны в состав тогда еще СССР отошли Южные Курилы, а именно – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, а также островная гряда Хабомаи. В Японии хотят вернуть эти территории назад и даже продолжают указывать на картах как свои. Однако Кремль твердо стоит на том, что эта часть Курил – российская.
К слову, Хабомаи и Шикотан могли вернуться в состав Страны Восходящего Солнца в 1956 году, когда была подписана Совместная декларация. В ней СССР готов был вернуть два острова, Хабомаи и Шикотан, заключив наконец мирный договор.
Но тогда переговоры не закончились принятием каких-либо решений. Причем на это вполне могли повлиять из Вашингтона. Американцы имели большое влияние на Японию, поскольку сами вели переговоры по возвращению ей Окинавы. В США считали, что возвращены должны быть все острова, а не только два из них.

Возвращение к вопросу

14 ноября 2018 года на полях Восточно-Азиатского саммита в Сингапуре лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать двусторонние переговоры с целью подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны. С момента подписания акта о капитуляции Японии (2 сентября 1945 года) прошло уже почти 74 года, а мирного договора между нашими странами до сих пор нет.
В качестве отправной точки для переговоров было решено взять уже упомянутую Советско-японскую декларацию. Она прекращала состояние войны между странами, предусматривала установление дипломатических отношений, намечала заключение ряда межгосударственных соглашений (в области торговли, морского судоходства и рыболовства) и ставила своей конечной целью подписание полноценного мирного договора.
Однако при этом в Москве потребовали у Японии признания итогов Второй мировой войны, в которые входит и российский суверенитет над Южными Курилами. При этом в Токио успели частично отказаться от своих притязаний на острова, правда, только в дипломатических документах. Фраза о японской принадлежности Курил была исключена из ежегодного доклада МИД Японии.

А кто отдаст золото?

В феврале, отвечая на вопрос Царьграда, официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорила о судьбе царского золота, которое, по версии исследователей, осталось в Японии. Так вот, как мы уже отмечали в своих публикациях, золото вполне могло бы стать одним из аргументов российской стороны в вопросе переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.
Захарова подтвердила, действительно по дипломатическим каналам вопрос царского золота, оставшегося в Японии, поднимался. Однако сейчас эти переговоры не продолжаются. Но могут быть снова начаты.
"Этот вопрос неоднократно ставился на основе имеющихся материалов перед японской стороной по дипломатическим каналам. В ответ было дано разъяснение, что в Японии нет российских ценностей, подлежащих возвращению, - сказала Мария Захарова, ссылаясь на экспертов в дипломатической сфере. - Золото, как нам было сказано, частично возвращено и частично использовано заинтересованными сторонами. В настоящее время тема царского золота в Японии не является предметом дипломатических переговоров между двумя странами. Однако в случае обнаружения дополнительных оснований будем готовы вновь поднять его перед японской стороной. Так что если у вас есть информация о том, что может послужить этими дополнительными основаниями, вы, пожалуйста, нам рассказывайте".
Ранее председатель общества "Двуглавый орёл" Константин Малофеев в эфире Царьграда говорил об исторических хрониках, связанных с царским золотом.
"Мы всё время начинаем разговаривать с Японией, как будто родились на свет - и Россия, и Япония - в 1945 году или 1956 году. Будто у нас вообще не было истории до этого. Но у нас есть нюансы, и заключаются они в том, что Япония была единственной из стран, в которой царское правительство закупало оружие в Первую мировую войну. Япония не участвовала в войне, но через неё шли закупки американского оружия. После этого колчаковское правительство держало там деньги - атаман Семёнов, были ещё менее известные персонажи. У нас в Японии достаточно своего золота. Некоторые исследователи... А я сегодня принёс об этом книгу "Российское золото за рубежом". Так вот эта книга - результат трёхлетних исследований и даже расследований группы людей понимающих. Среди них был журналист-японист Катасонов Валентин Юрьевич. А руководил группой Скуратов Юрий Ильич, бывший генпрокурор России. Так вот, установлено, что в Японии находится наше российское белогвардейское золото в размере 250 миллионов рублей на тот момент. Сейчас по разным подсчётам это может составлять астрономическую сумму до 80 миллиардов долларов. Это физическое золото. Об этом были расследования и японских журналистов, и китайских. Об этом, более того, у меня есть выписки... в 1947 году Молотову при подготовке нашего мирного договора об этом докладывали, что это надо включить в переговоры".
В конце концов вопрос с золотом в переговорах затронут не был. По всей видимости, потому что советские политики не хотели иметь ничего общего с царской Россией. Малофеев призывал не допустить подобной близорукости сегодня, когда мы стали свидетелями нового раунда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
22 июня 2019, 21:39
Потрудятся на благо общества: Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков Рады
22 июня 2019, 11:54
Если осмыслить теоретически, то войну против нас США уже ведут
22 июня 2019, 21:39
"Я горжусь каждым". Порошенко огорошил признанием по уголовным делам против себя
22 июня 2019, 15:09
Крым мог вернуться в Россию на четверть века раньше. Если бы не Ельцин - украинский политолог
22 июня 2019, 21:39
"Откровенно лукавит": В МИД РФ предупредили американского генерала, что ядерное оружие против РФ применять не стоит
22 июня 2019, 19:39
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
17 июня 2019, 01:54
Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
20 июня 2019, 14:09
Зеленский подписал первый закон
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.