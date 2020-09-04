«Не отдадим Белоруссию Путину» – в Раде подняли чужие флаги

В Верховной раде Украины вывесили флаги белорусских националистов в поддержку попытки госпереворота в соседней стране.Вышедшие к трибуне ряд депутатов парламента заявили о необходимости перевыборов в Белоруссии и смещения действующего президента Александра Лукашенко.Выступая с трибуны парламента депутат Алексей Гончаренко, который возглавляет межфракционное объединение «За демократическую Беларусь», пригрозил президенту Александру Лукашенко, что его сместит белорусская «Леди Гага», имея в виду одну из лидеров оппозиции Светлану Тихановскую.«Ровно 29 лет назад над зданием Верховной рады Украины был поднят сине-желтый флаг. Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Белоруссии поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами! Сегодня вы боретесь уже не просто за демократию и свободу Белоруссии, а за само существование вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Белоруссию Путину. Этого нельзя допустить. Но каждого Александро встретит Леди Гага. Так будет и в этот раз. Живе Беларусь», – закончил Гончаренко лозунгом белорусских националистов.Его поддержал коллега по парламенту Игорь Гузь, который обратился к белорусам на их языке.«Уважаемые господа, в это время борьбы за вашу свободу украинцы с вами на улицах Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Могилева. Мы с вами, братья и сестры белорусы. Мы в вашей борьбе за волю, независимость, свободу и европейский выбор белорусского народа. Без свободной Белоруссии не будет свободной Украины», – заявил Гузь.Примечательно, что в это время государственный флаг Белоруссии в Раде вывесил член фракции «Оппозиционная платформа-За жизнь» Илья Кива.После этого спикер парламента Дмитрий Разумков призвал отказаться от любых белорусских знамен в угоду украинскому флагу.