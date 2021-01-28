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Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью

28 января 2021, 23:05  •  227 • Украина

Венгры не оставляют надежд «вернуть Закарпатье на родину» и заходят к Украине с разных сторон, выискивая самый удобный способ отжать свои исторические территории. Попытки усилиться в Закарпатской области с помощью «своих» политиков, рассаженных на важные должности, вызвала дикую истерику в Киеве и спровоцировала новый виток охоты на ведьм. Причём травлей закарпатских венгров занялись не только радикалы, но и сотрудники СБУ, выискивая сепаратистов чуть ли не в каждом доме.

Венгры сдали назад. Видимо, резкой силовой реакции на притеснение своих граждан на Украине пока не способствует ситуация в ЕС и НАТО. Поэтому в Будапеште вспомнили старую поговорку, да переформатировали её под новые реалии. «Не отожмём, так купим» - так можно вкратце охарактеризовать выгодное предложение, сделанное на днях Венгрией Киеву.

На встрече со своим украинским коллегой Кулебой глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить кредит на 50 миллионов евро на строительство дорог в Закарпатье. В частности, речь идёт о продлении автострад М3 и М31 до украинской границы и дальше. Также венгры подготовили проект модернизации моста через пограничную реку Тиса, связывающего Береговое с крупнейшим КПП. Ко всему прочему Венгрия намерена построить ещё один пограничный пункт.

Украинская сторона, естественно, с готовностью приняла щедрое предложение, технично забыв, что ещё совсем недавно в Киеве именно в Береговом увидели самый опасный сепаратизм и инициировали массовые облавы СБУ в этом районе. Сюда же отправили и отборную свору националистов для усмирения непатриотичных настроений, так сказать. Но как только запахло большими деньгами, то есть возможностью их распилить, в Киеве забыли все обиды и опасения и встречают венгров с распростёртыми объятиями. А ведь планы Будапешта не изменились. Просто Венгрия решила изменить подход и провести мирную оккупацию с помощью инвестиций. Рано или поздно майданные реформаторы просто отдадут изрядный кусок земли за долги по кредитам.

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