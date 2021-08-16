Не оставлять на потоп: чиновникам дали два дня на предложения по поддержке регионов

Характер природных бедствий в некоторых районах страны носит абсолютно беспрецедентный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров 14 августа. Наиболее сложная ситуация с пожарами складывается в Якутии, где люди обращаются за медицинской помощью из-за сильного задымления. А на Дальнем Востоке тем временем ожидается подтопление 1,2 тыс. домов. Угрожает большая вода и южным регионам. Так, например, на территории Темрюкского района Краснодарского края выпало 355 мм осадков, что составило годовую норму. Предложения по мерам поддержки пострадавших от стихии регионов глава государства потребовал предоставить до 16 августа.

Дым над Якутией

Еще 6 августа президент посетил Челябинскую область, где в июле от лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. Тогда глава РФ провел из Магнитогорска крупное совещание по борьбе с с последствиями разгула стихии. Однако неблагоприятная обстановка, сложившаяся в отдельных субъектах, вновь вынудила Владимира Путина заняться этой темой. По словам главы государства, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер.

— Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, — заявил Владимир Путин.

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Якутии, где горит свыше 1,3 млн га леса. В общей сложности на 0:00 по московскому времени 15 августа на территории РФ действовало 174 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1 524 311 га. 104 возгорания на землях лесного фонда были зафиксированы в Республике Саха, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Министр природных ресурсов Александр Козлов ранее отмечал, что в прошлом году огонь прошел по свыше 6 млн га леса в республике. При этом он напомнил, что по итогом 2020-го на Якутию пришлось 68% пожаров всей страны и 78% — по Дальнему Востоку.

— Надо разобраться в причинах пожаров. Есть причины, которые лежат на поверхности, — очень засушливое лето. У нас впервые за 150 лет метеонаблюдений выпало так мало осадков, как в этом году. У нас всегда мало осадков, но в этом году это особенно ощущается, — заявил «Известиям» депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов.

Кроме того, по его мнению, сама по себе система охраны лесов несовершенна. Если раньше в регионе было задействовано около 2,5 тыс. лесников, то сегодня речь идет о порядка 300 человек по всей Якутии, уточнил он.

— Есть финансовые, организационные и законодательные проблемы. Всё это в комплексе отразилось на том бедствии, которое сегодня испытывает республика. Всё это надо менять: увеличивать финансирование, усиливать Лесавиаохрану, укреплять лесничества и менять систему управления, мониторинга и контроля за лесным хозяйством и в стране, и в Якутии, — подчеркнул парламентарий.

На фоне сложившейся ситуации глава МЧС Евгений Зиничев предложил подключать МЧС к тушению пожаров даже в тех случаях, когда нет угрозы для населенных пунктов. По словам министра, это потребует внесения изменений в законодательство, поскольку сейчас ведомство подключается к тушению лесных пожаров, только когда огонь угрожает населенным пунктам, объектам экономики, жизни и здоровью людей.

Владимир Путин в ходе совещания поручил отправить детей из Якутии в оздоровительные лагеря. Кроме того, президент призвал организовать лечение в других регионах для нуждающихся граждан. К примеру, в службу скорой помощи в Якутске из-за задымления, вызванного крупными пожарами, уже поступило более 40 обращений, сообщил мэр города Евгений Григорьев.

Остановить воду

Еще одной проблемой для российских территорий в этом году стала большая вода. 13 августа обстановка на территории Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. В настоящее время волна паводка проходит по территории Амурской области. В ЕАО она ожидается 16 августа, в Хабаровском крае — 19–21 августа, сообщил Евгений Зиничев.

Сейчас в регионах остаются подтопленными более 100 жилых домов и 3 тыс. приусадебных участков, а также низководные мосты, участки автомобильных дорог и социально значимые объекты, доложил президенту руководитель спасательного ведомства. В течение паводка прогнозируется подтопление до 1,2 тыс. жилых домов, предупредил министр.

Тем не менее, по оценке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, ситуация с паводком на Дальнем Востоке находится под контролем. Он отметил, что к 1 сентября должны быть осуществлены все выплаты пострадавшим, а к 1 августа должна быть восстановлена вся инфраструктура и социальные объекты.

Паводки, однако, не обошли стороной и южные регионы, включая Ростовскую область, Краснодарский край и Республику Крым, где было нарушено движение на федеральной трассе «Таврида».

— Что касается прохождения циклона в Краснодарском крае и Республике Крым. 12–13 августа из-за циклона на юге страны выпали значительные осадки. Так, на территории Темрюкского района Краснодарского края выпало 355 мм осадков, что составило не месячную, а годовую норму, — подчеркнул Евгений Зиничев.

По мнению депутата Госдумы от Краснодарского края Николая Харитонова, вопросы, связанные с экологией и охраной природы, требуют особого внимания со стороны властей.

— Не секрет, что мы вырубили громадное количество лесов. Ученые говорят, что одно хвойное дерево своей корневой системой держит 20 т воды, — сказал «Известиям» депутат. — Возможно, ранее застройка городов велась без просчета потенциальных рисков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании призвал ввести обязательное страхование имущества в зонах, которые регулярно подвергаются наводнениям. По его словам, в субъекте раз в три-четыре года происходят подтопления в одних и тех же населенных пунктах.

— В этих районах просто не нужно разрешать строить, — отреагировал Владимир Путин. — Надо подумать над тем, что вы сказали.

Президент поручил до 16 августа подготовить поручения по итогам прошедшего в субботу совещания. Среди приоритетных задач для властей остается восстановление инфраструктуры и социальных объектов, поддержка сельхозтоваропроизводителей, медицинская помощь пострадавшим и нуждающимся людям с хроническими заболеваниями, а также обеспечение отдыха детей из регионов, которых столкнулись с природными катаклизмами.