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«Не останавливайтесь и стреляйте»: Родственники задержанных в России украинских моряков рассказали, как их готовили к провокации

27 ноября 2018, 19:54  •  346 • В России

Показания задержанных моряков, которые признались, что намеренно провоцировали российских пограничников и сознательно игнорировали их команды, на Украине, конечно, вряд ли воспримут в серьез. Еще бы - ведь наверняка они сделали эти признания под дулом автомата. А вот родственников нарушителей в самой незалежной за язык никто не тянет и над душой у них с дубиной не стоят. И рассказывают они очень неприятные для украинской аудитории вещи.

Родные моряка Андрея Артеменко поведали, что перед выходом в море у всех экипажей почему-то отобрали мобильные телефоны. И вообще приказали не распространяться о подробностях грядущего плавания даже в самом близком семейном кругу.

Командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой.

Конечно, с такой военной тайной сложно не поделиться с родственниками. И Андрей поступил по принципу «я не шкаф и не музей - хранить секреты от друзей».

Оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч.

В интервью украинскому порталу «Информатор» одна из родственниц Артеменко рассказала, что до экипажей довели задачу ни в коем случае не останавливаться: «А если будут открывать огонь, то стрелять в ответ».

Ну, как минимум часть ценных указаний украинские моряки выполнили. А вот стрелять в ответ все-таки не решились - дурных немае.

Комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов.

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Когда-нибудь, когда по законам украинского жанра зрада медленно превратится в перемогу, об этом столкновении обязательно снимут фильм. Как сняли, к примеру, о противостоянии в донецком аэропорту. Фактура такая, что выбрасывать жалко. И персонажи - нарочно не придумаешь. (подробности)

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