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«Не осознаёт последствий своих слов»: в России ответили на призыв адмирала США нанести «первый удар» по РФ

10 февраля 2019, 00:09  •  72 • В мире
Американские военные не осознают серьёзности последствий агрессивных заявлений против России. Это отметили в Совфеде, комментируя предложение командующего операциями ВМС США Джона Ричардсона нанести упреждающий удар по России. Такая позиция адмирала соответствует риторике американских сенаторов и может быть вызвана опасениями командования Соединённых Штатов в связи с успешной модернизацией российской армии, подчеркнули в Госдуме. Кроме того, подобные заявления оправдывают увеличение расходов на ВМС, заметили эксперты.
 
© Official U.S. Navy Page / Flickr
 

Заявление американского адмирала Джона Ричардсона об упреждающем ударе по России говорит о том, что он не осознаёт серьёзности последствий своих слов. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Безнаказанность поощряет вот таких вояк на агрессивные заявления. Ещё раз — за этими заявлениями огромная военная сила. И тем опаснее вот такие «адмиралы с гранатой», не осознающие реальных последствий своих слов, которые могут однажды превратиться в действия», — написал он в Facebook.

Ранее адмирал Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете предложил нанести упреждающий удар по России.

«У нас должны быть варианты не только ответных мер. Почему бы нам в тех или иных сферах не действовать первыми? Хорошо бы заставить русских, а также некоторых других наших соперников реагировать на наши действия. Ведь иногда преимущество получает тот, кто ходит первым», — сказал он.

Ричардсон также отметил, что благодаря сотрудничеству со странами, расположенными в регионе Чёрного моря, такими как Румыния и Украина, США оказывают давление на Россию.

По мнению Косачёва, такие заявления соответствуют существующим в Вашингтоне настроениям в политических кругах.

«И это самое опасное: варясь в собственном соку, политики и военные США попросту, как говорится, теряют берега — перестают адекватно воспринимать мир, отличать большие державы от малых, ядерные от неядерных, пребывают в полной уверенности, что обладание силой есть право на её применение», — подчеркнул сенатор.

Поводом для подобных заявлений могут быть опасения возросшей подготовленности и оснащённости российской армии, считает зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Хочется отметить, что Россия делает серьёзные шаги в оснащении своих вооружённых сил, их вооружении и соответствующей боевой подготовке. Американцы опасаются, что такая подготовленность может быть направлена против них, но это не соответствует действительности. Мы защищаем свои рубежи и не собираемся ни на кого нападать», — сказал он RT.

Также заявление американского адмирала может быть продиктовано стремлением увеличить долю расходов на оборону в будущем бюджете США, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Дело в том, что вот-вот будет опубликован американский бюджет, который, как правило, идёт в направлении развития послания Трампа к конгрессу. И военная заявка будет сделана по максимуму именно для военно-морского флота. США как раз в последнее время много говорили о якобы недофинансировании ВМС», — подчеркнул эксперт.

Так, ещё в начале своего президентского срока Дональд Трамп обещал довести численность кораблей и подлодок ВМС страны до 355, тогда как на тот момент их число составляло 272. А в докладе научно-исследовательской службы конгресса США, с которым в ноябре прошлого года ознакомился RT, отмечалось, что траты на обеспечение показателя 355 кораблей выше запланированных на $11—23 млрд в год.

  • Адмирал Джон Ричардсон
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst
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Отметим, что адмирал Ричардсон неоднократно говорил об исходящей от России «угрозе». Так, в июле 2018 года в интервью американским СМИ он комментировал воссоздание 2-го флота США, в зону ответственности которого входит Восточное побережье Соединённых Штатов и Северная Атлантика.

В качестве обоснования такого шага Ричардсон назвал активность ВМС Китая и России в этом регионе. Причём Москва, по его мнению, представляет наибольшую угрозу. Так, Ричардсон утверждает, что российские подлодки в регионе стали активнее, чем в предыдущие 25 лет.

В июне адмирал назвал проходящие военные учения у берегов Норвегии сигналом для России.

«Они (Россия. — RT) должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы укрепляем партнёрство», — сказал Ричардсон.

Заявления Ричардсона соответствуют риторике, которой придерживается сенат США, подчеркнул Швыткин.

«Руководство военно-морскими операциями ВМС идёт в ногу с их (Соединённых Штатов. — RT) агрессивной политикой по отношению к России. Это высказывание, безусловно, не соответствует и некоторым здравым мыслям Дональда Трампа, который на сегодняшний день всё-таки пытается найти с Россией взаимоприемлемые точки. Но вместе с тем старается подстроиться и под сенат», — считает депутат.

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