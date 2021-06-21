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«Не ощущали себя в безопасности»: американская многодетная семья — о переезде из США в подмосковный Сергиев Посад

21 июня 2021, 14:40  •  89 • В России
RT побывал в гостях у православной семьи Платт, которая переехала из США в Россию почти два года назад. По словам американцев, они хотели жить в стране, где поддерживаются традиционные ценности. Ранее RT рассказывал о ещё нескольких семьях из Соединённых Штатов и Канады, которые по тем же причинам решили перебраться в Россию и просили оказать содействие.
 
 

Многодетная православная семья Платт поселилась в подмосковном Сергиевом Посаде в октябре 2019-го. По словам главы семейства Джона Платта и его супруги Анны, поводом для переезда послужила политика властей, направленная на разрушение традиционной семьи, движение движение «Black lives matter» (BLM), которое нередко, прикрываясь борьбой с расизмом, терроризирует белое население, и пропаганда ЛГБТ.

«Мы в целом чувствовали себя небезопасно. В Америке люди не доверяют друг другу», — рассказывает Анна.

Кроме того, по словам женщины, сейчас в штатах идёт неприкрытая атака на традиционную семью и пропаганда ЛГБТ.

«В школе, где учились наши дети, ученикам предлагали подумать, кем они себя осознают и хотят быть: мальчиком или девочкой», — говорит Анна. А Джон вспоминает, как пять лет назад к его старшему сыну Рафаэлю пристали в автобусе афроамериканцы. Им, по словам Джона, почему-то показалось, что блондин худощавого телосложения проголосовал за Трампа на выборах. Они окружили его и сказали: «Мы будем тебя бить». Хотя сыну на тот момент было лишь 15 и голосовать он не мог.

«Они отстали от него только после того, как он соврал, что опасен и только что вышел из тюрьмы», — улыбается Джон и добавляет, что сейчас это всё звучит смешно, но тогда им было не до смеха.

В итоге, по словам Джона, они стали задумываться о переезде в другую страну, где бы поддерживали традиционные семейные ценности и жили единоверцы. 

Переезд

 

В мае 2019 года Джон со старшими сыновьями приехал в Россию «на разведку» — выбирали место. Выбор стоял между Москвой, Сочи и подмосковными городами — Пушкиным и Сергиевом Посадом. Как признаётся Анна, «Сергиев Посад выиграл».

«В Америке, в Рочестере, что в штате Нью-Йорк, мы жили примерно на таком же расстоянии от больших городов. Там в больших городах много смога, а тут нам очень понравилось — зелено и свежий воздух. Кроме того, здесь располагается Лавра», — поясняет RT Анна.

  • © Фото из личного архива

По её словам, чтобы скопить деньги на визы и билеты для переезда, пришлось экономить. Также помогли и родители Джона. В октябре 2019 года большая семья переехала в Россию.

«Мы долго не могли продать дом. Он был в ветхом состоянии, а такие никому не нужны. Кроме того, его сложно было продать из-за известной американской проблемы — там всё покупается в кредит, — рассказывает RT Джон. — Но нам повезло. Буквально в день отъезда нашёлся покупатель, и мы сразу заключили сделку».

Как вспоминает Анна, переезд в другую страну для большой семьи был делом нелёгким. У них с собой было 18 чемоданов. Оформление документов и сдача багажа заняла так много времени, что из-за них даже на полчаса задержали вылет самолёта.

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«Нам очень помогли с выбором дома и первой адаптацией в России добрые люди. В целом в России все очень доброжелательные и помогали с какими-то простыми вещами и с ориентацией», — рассказывает RT один из старших сыновей Мирон.

«Доброта поражает» 

 

В Сергиевом Посаде Платты снимают небольшой двухэтажный дом. На первом этаже большая кухня с огромным столом в центре, за который могут сесть сразу все члены семьи. У Платтов девять детей, и сейчас Анна беременна — ждёт десятого.

Справа от стола весь угол завешен иконами, рядом висит красная лампада. На втором этаже комнаты детей. Джон рассказывает, что пока в семье работает он один, но денег им хватает и на аренду дома, и на обучение детей в частной школе.

«Я программист. Работаю удалённо в американской компании и делаю сайты для магазинов с товарами первой необходимости, — рассказывает Платт. — Поэтому и говорю по-русски плохо, потому что у меня всё общение на английском. А вот дети по-русски говорят лучше, потому что в школе общаются на русском».

  • © Фото из личного архива

Особую гордость у Джона вызывает газон, точнее, его отсутствие. Трава во дворе у Платтов почти до колен.

«В Америке следят за тем, чтобы трава не выше такого размера (показывает пальцами расстояние примерно 15 см. — RT). А тут нет штрафов и не надо косить траву. И мы рады, что здесь можем походить по высокой траве босяком и не надо постоянно следить за её длиной», — поясняет глава семейства, наблюдая, как младшие дети качаются на качелях.

В это время на крыльце появляется Анна и зовёт семью к столу. Перед трапезой вся семья встаёт и читает молитву «Отче наш» на русском. Завершается приём пищи той же молитвой, но на английском языке.

По словам Платтов, пока им в России очень нравится, но особенно их поражает доброта и отзывчивость россиян. 

  • © Фото из личного архива

«Год назад я пошла с Машей гулять. Посадила её в коляску, и ей захотелось в тот летний жаркий день надеть зимнюю обувь. Мы идём по улице и несколько женщин остановили меня и сказали, что они могут отдать детскую обувь, которая им не нужна, раз мы так бедны. И я пыталась им объяснить, что у нас всё есть, просто это решение ребёнка, но всё, что я могла сказать — это «она хочет». Меня никто не понял, и пришлось взять обувь. Но эта доброта и отзывчивость поражает», — рассказывает Анна.

По её словам, дети тоже уже освоились в новой стране. Старшие ходят в школу, а в свободное время занимаются ремеслом.

На участке есть небольшая мастерская, в которой Мирон делает изделия из кожи, Гера вырезает деревянные шкатулки, а Гаврил куёт ножи. Кроме того, ребята поют и играют на музыкальных инструментах. 

По утрам семья ходит на службу в церковь Явления Пресвятой Богородицы Сергию и Михею Радонежским, которая находится недалеко от их дома.

Впрочем, пока полноценными гражданами Платты не стали. Они ещё оформляют вид на жительство в России. Анна говорит, что на днях они посещали миграционную службу, где им согласились предоставить квоту на оформление ВНЖ без очереди.

«Они вошли в наше положение. Кроме того, мои дальние родственники жили в СССР на Карпатах. Но сейчас мы находимся в России по туристической визе. Мы хотели сделать визу для высококвалифицированного специалиста, но для этого нам надо было вернуться в Америку через две недели, а это уже невозможно», — рассказывает Анна.

В Рочестере остался старший сын Рафаэль, с которым семья не виделась с момента отъезда. Из-за закрытых границ он не сможет приехать к родителям до получения ВНЖ. Как признаётся Анна, Рафаэль тоже уже задумывается о переезде в Россию со своей семьёй.

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