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Не оружие биотерроризма, но: В МИД раскрыли связь между террористами и коронавирусом
31 октября 2020, 02:00 • 80 • В мире
В российском МИД видят связь между террористами и коронавирусом. В ведомстве отметили, что сам по себе вирус не является оружием биотерроризма, но представляет особый интерес для человеконенавистнических организаций.
По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, в ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода. При этом сложившаяся ситуация обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищённости и заставила сообщество более серьёзно посмотреть на эту проблему.
"Хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма", - уточнил он в интервью, данном "РИА Новости".
Сыромолотов объяснил, что, несмотря на то что коронавирус не является оружием биотерроризма, уже сложившейся ситуацией готовы и стремятся воспользоваться террористические группировки.
В условиях пандемии они намерены усилить своё влияние и пропаганду человеконенавистнических идей, а также рекрутировать новых сторонников, например несогласных с решениями властей людей.
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