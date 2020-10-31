Не оружие биотерроризма, но: В МИД раскрыли связь между террористами и коронавирусом

По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, в ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода. При этом сложившаяся ситуация обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищённости и заставила сообщество более серьёзно посмотреть на эту проблему.

"Хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма", - уточнил он в интервью, данном "РИА Новости".

Сыромолотов объяснил, что, несмотря на то что коронавирус не является оружием биотерроризма, уже сложившейся ситуацией готовы и стремятся воспользоваться террористические группировки.

В условиях пандемии они намерены усилить своё влияние и пропаганду человеконенавистнических идей, а также рекрутировать новых сторонников, например несогласных с решениями властей людей.