Не опуская рук: как президент оценил работу кабмина в 2020-м

Правительство достойно справилось со своими задачами в непростом 2020 году, а командная работа позволила сгладить негативные последствия распространения коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил 24 декабря на встрече с кабмином , по уже сложившейся традиции она прошла в режиме видеоконференции. По мнению экспертов, заметных результатов прежде всего удалось добиться в области здравоохранения. Это касается в том числе и создания новых медицинских центров, и разработки вакцин против COVID-19. Учитывая тот факт, что вызов пандемии продемонстрировал значимость исследований в самых разных сферах, Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий.

Пройденный этап

Последняя в 2020-м встреча президента с членами кабмина на этот раз совпала с католическим Рождеством. Для министров она стала по-настоящему праздничной и, возможно, в некотором смысле даже волшебной. Никто не вспоминал про скачки цен на продукты или невозможность некоторых граждан дозвониться до скорой помощи из-за перегруженности линий. При этом фраза «конечно, и недостатки были, о них мы говорили не раз» — в итоге оказалась, пожалуй, самой критичной во время совещания.

В целом, по мнению президента, правительство прошло год достойно: в короткие сроки была организована системная и слаженная работа. Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто не опустил руки , считает он. Хотя многие министры приступили к исполнению обязанностей только в январе после обновления состава правительства.

Совещание Владимира Путина с членами правительства Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Глава РФ подчеркнул, что благодаря командной работе удалось сгладить негативные последствия эпидемии. В частности, оказать помощь семьям с детьми и людям, временно оказавшимся без работы . Кроме того, власти поддержали пострадавшие секторы экономики, предприятия, небольшие компании, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, добавил президент.

Эксперты согласны, что хороших результатов властям удалось добиться прежде всего в области здравоохранения . Так, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что российская медицина сделала всё возможное в мобилизационных условиях. Во многих регионах за очень короткое время были возведены современные центры для пациентов с COVID-19.

— Конечно, в каждом вопросе можно найти плюсы и минусы. Можно было бы сказать, что более спокойный период стоило провести более в мобилизационном режиме, — не ослаблять контроль за масочным и перчаточным режимом. С другой стороны, надо понимать, что в таком длительном напряжении держать 150 млн человек просто невозможно, — пояснил «Известиям» сенатор.

Члены правительства РФ на видеосовещании с Владимиром Путиным Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также считает, что власти и медицинская система сработали четко. По его словам, крупных ошибок сделано не было, а если что-то и было не так с медицинской частью, то это скорее результаты оптимизации, проводимой в предыдущие годы .

— Достаточно организовано произошло внедрение карантина. Серьезным успехом можно считать разработки сразу нескольких вакцин, — отметил эксперт в беседе с «Известиями» . — В целом наша система оказалась жизнеспособной в экстренных ситуациях. Хотя на первом этапе были определенные проблемы.

К примеру, можно было закрыть границу раньше, как только появились первые сообщения о новой болезни. При этом не только со странами Востока, но и с западными государствами. Ведь в Россию вирус попал не из Ухани, а из Европы, напомнил Алексей Аграновский.

Стратегическая повестка

С другой стороны, наблюдались некоторые проблемы в переходе школьников на дистанционное образование. Это касается в том числе неготовности преподавательского состава к новому виду обучению. Кроме того, были трудности и с техническим оборудованием , так как многие семьи не имели возможность обеспечить ребенка планшетом или ноутбуком для занятий, напомнила «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей и продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, заявил Владимир Путин . Стоит напомнить, что в этом году была, например, открыта трасса «Таврида». Также началось строительство трассы Москва – Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай». Кроме того, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства, включая льготную ипотеку 6,5%, которая не только помогла людям приобрести новые квартиры, но и поддержала сам строительный комплекс.

По словам президента, властям удалось не допустить критического спада, который бы отбросил экономику далеко назад. Россия смогла сохранить ведущие отрасли, а чиновники увеличили скорость принятия решений . С помощью применения передовых разработок, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта, был выстроен дистанционный механизм предоставления целого ряда госуслуг и оказания поддержки гражданам, отметил президент. Это касается в том числе и организации прямых выплат семьям с детьми.

— Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать, использовать в текущей и повседневной работе, для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения . Мы начинаем эту работу с 1 января широко, — напомнил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что сейчас «нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей» .

— И как можно быстрее от антикризисных действий и мер надо переходить к стратегической повестке. Тем более что испытания, трудности всегда открывают и новые возможности для развития, мы об этом много раз говорили, — сказал президент. — Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит совершить и сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить и прежде всего в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека. Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке надо обеспечить.