«Не оправдывают надежд избирателей»: как может отразиться на партии Зеленского коррупционный скандал в Раде

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника, сообщил глава ведомства Назар Холодницкий. Медяника подозревают в коррупции. Ранее под следствием оказались ещё 11 членов правящей партии, отказавшихся голосовать в поддержку фракционного законопроекта, который подразумевает изменение схемы оценки недвижимости. Их подозревают во взяточничестве. Кроме того, как сообщают украинские СМИ, представители «Слуги народа» получили конверты с «премиями» за несколько месяцев работы в парламенте. На этом фоне эксперты прогнозируют дальнейшее снижение популярности правящей партии Украины и её лидера Владимира Зеленского.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил о возбуждении уголовного дела против депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника — члена комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

«По господину Медянику к нам действительно поступило заявление о преступлении и производство такое (уголовное. — RT) зарегистрировано», — сказал Холодницкий в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

Правоохранители начали расследование из-за телефонной переписки Медяника, которая попала в прицел телекамер во время заседания Рады. В ней народный избранник якобы обещал собеседнику, обозначенному как Саша Яровой (предположительно, это мог быть бизнесмен Александр Яровой), «решить вопрос с прокурорами».

Взятки и «премии»

Ранее Холодницкий на своей странице в Facebook написал, что САП в рамках уголовного дела проводит проверку появившейся в соцсетях и СМИ информации о подкупе 11 депутатов — членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Народные избранники якобы получили $30 тыс. за голосование против законопроекта, который вводит новый порядок оценки объектов недвижимости. Речь идёт о законопроекте №2047-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчётов об оценке объектов недвижимости». Информация о взятке появилась в Telegram-канале журналистки Сони Кошкиной.

Комментируя разразившийся скандал, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от членов финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи. На сегодняшний день через полиграф прошли несколько депутатов.

Один из них, Александр Дубинский, пригласил понаблюдать за проверкой журналистов. Результаты проверки показали, что народный избранник не брал денег, однако правоохранители и полиграфологи обратили внимание на нарушения, допущенные при тестировании (например, присутствие посторонних на данной процедуре, что категорически запрещено). Кроме того, Дубинский и другие депутаты тестировались у частных полиграфологов. Поэтому Холодницкий призвал «слуг народа» не устраивать «медийное шоу» и пройти проверку на сертифицированном полиграфе в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).



Также в СМИ и соцсетях Украины появились сообщения, что «слуги народа» получили конверты с деньгами в качестве неформальной «премии» за работу в Верховной раде.

По информации издания «СТРАНА.ua», практика раздачи наличных существовала и в предыдущих созывах. При этом депутаты объясняли в разговоре с журналистами потребность в «конвертных выплатах» неудовлетворённостью официальной зарплатой, которая составляет около 40 тыс. гривен (примерно $1,6 тыс.).

«Руководители получили очень много — по $25—50 тыс. на руки. Партийное начальство среднего звена вроде замов главы фракции — по $15 тыс. Остальным раздали по «десятке» и по «пятёрке» — в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам», — приводит ресурс сообщение своего источника.

Заседание депутатов от «Слуги народа» под председательством спикера парламента Дмитрия Разумкова

РИА Новости

Наличные на «оплату труда» депутатов берутся из «партийного общака», который пополняют олигарх Игорь Коломойский и другие крупные украинские бизнесмены, утверждает издание. Распределением «премий» занимается глава офиса президента Андрей Богдан, пишет СМИ.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT назвал такую схему «одной из форм коррупции» в Верховной раде. По его мнению, через конверты проходит часть «вознаграждений» за лоббирование «правильных законопроектов» или за голосование против «ненужных инициатив».

«Конверты — это лишь вершина айсберга. Основной объём взяток проходит через чемоданы, а не конверты. Рада была и остаётся очень хорошими местом для теневого заработка. И с обновлением состава парламента ситуация не изменилась. Ведь политическая система Украины, построенная на взятках и откатах, осталась прежней», — подчеркнул Безпалько.

«Раскол был изначально»

Опрошенные RT политологи прогнозируют ускорение отрицательной динамики рейтингов «Слуги народа», президента и правительства на фоне громких коррупционных скандалов. Новая украинская власть демонстрирует неспособность решить ключевые для Украины проблемы: установление мира в Донбассе, подъём экономики и повышение уровня жизни, указывают аналитики.

«Люди надеялись, что со сменой персонального состава режима произойдут перемены, но результат нулевой. Команда Зеленского и сам президент не оправдывают надежд избирателей. Их рейтинги будут неуклонно падать. До конца года по-настоящему глубокого пике в десятки процентов я не ожидаю, популярность президента и его партии будет снижаться последовательно, но динамика может ускориться к лету 2020 года», — рассуждает Безпалько.

Также эксперт считает, что наряду со снижением популярности правящей верхушки Украины будут возрастать противоречия и внутри самой партии «Слуга народа». Он подчеркнул, что пропрезидентская фракция состоит из группировок, подконтрольных «теневым руководителям».

«Партия Зеленского расколота, и предпосылки для институционального оформления её распада есть. Тем не менее я думаю, что сейчас лидерам депутатских группировок выгодно сохранить номинальное единство, решая спорные вопросы внутри фракции», — пояснил Безпалько.

Официально «Слуга народа» разделена на 15 внутрифракционных групп, подчинённых председателю фракции Давиду Арахамии. Однако, как пишут украинские СМИ, в реальности существует другое дробление — на три крупных объединения по признаку лояльности.

Первая группа влияния в «Слуге народа» представлена депутатами, с которыми Зеленского связывают тёплые личные отношения, отмечает «СТРАНА.ua». В основном туда входят коллеги президента по юмористическому проекту «Квартал 95». Вторая группировка, по данным издания, состоит из людей Коломойского. В частности, к сторонникам олигарха относят выходцев с телеканала «1 + 1» — бывших журналистов Александра Дубинского и Александра Ткаченко.

Третья группа влияния представлена экс-сотрудниками организаций, находящимися на содержании западных фондов, сообщает СМИ. Они считаются главными лоббистами условий, которые Киеву выставляют США, Евросоюз и международные кредитные организации. Подконтрольные Коломойскому депутаты называют своих коллег «соросятами», указывая на их связь с главным спонсором — американским миллиардером Джорджем Соросом, подчёркивает «СТРАНА.ua».

Того, что фракция испытывает проблемы с поддержанием единства, не скрывает и её председатель Арахамия в разговоре с украинскими СМИ.

Депутат Александр Дубинский

© Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

Об усилении противоречий внутри «Слуги народа», как считают эксперты, может свидетельствовать и перенос съезда политобъединения, который был запланирован на конец октября. Предполагалось, что в ходе него будет избран новый председатель партии вместо покидающего должность Дмитрия Разумкова. В интервью «Украинской правде» депутат Александр Корниенко сообщил, что мероприятие, предположительно, пройдёт в ноябре.

Как пояснил RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, «слуг народа» фактически ничто не объединяет. По его словам, партия была построена на лояльности Зеленскому и не имеет под собой прочного идейного фундамента. С падением популярности президента будут возрастать «центробежные тенденции» в политобъединении.

«На Украине партии зачастую создаются вокруг политического лидера без всякой идеологии. Как только он теряет в обществе авторитет, люди от него сбегают и нередко вступают в ряды конкурентов. Трудно прогнозировать, развалится ли фракция «Слуги народа», но однозначно можно сказать, что партию Зеленского ожидают тяжёлые испытания», — считает Суздальцев.

Эксперт отметил, что партия Зеленского страдает не только от коррупции и отсутствия фракционного единства. Депутатский корпус, как и вся команда президента, испытывает огромный дефицит интеллектуального потенциала. Кроме того, по мнению собеседника RT, новый созыв Рады действует в интересах спонсоров и своего кошелька.