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Не оправдала доверия: Грете Тунберг "шьют" терроризм

15 мая 2021, 08:55  •  121 • Аналитика
© AP Photo / Virginia Mayo
Не только революция пожирает своих детей — глобализация делает то же самое. Вот и у знаменитой Греты Тунберг начинаются проблемы.
Оказывается, девушка злоупотребляет своей известностью. Да, кумир миллионов молодых людей в мире манипулирует окружающими — и все, кто, например, в Германии будут приветствовать ее и ее сторонников из движения "Пятницы ради будущего", должны знать, что поддерживают терроризм и антисемитизм: "Грета Тунберг поддерживает террор ХАМАС против Израиля". Именно так пишет немецкая пресса, например Focus.
Что же случилось? Просто 18-летняя Тунберг перепостила в своем твиттере чужие комментарии про палестино-израильский конфликт — в том числе и канадки Наоми Кляйн, обвиняющей Израиль в совершении "одного военного преступления за другим". Чем же ужасна Кляйн? Тем, что "является активной сторонницей кампании BDS ("Бойкот, изоляция и санкции"), которая стремится нанести ущерб израильскому государству в экономическом, культурном и политическом плане", пишет Focus. А Тунберг, у которой в твиттере пять миллионов подписчиков, публикует ссылку на Кляйн. Да и "Пятницы ради будущего" тоже поддерживают BDS, вот и на их странице в инстаграме появилось сразу несколько сообщений, обвиняющих Израиль в недавней эскалации — "этнической чистке" — и призывающих к бойкоту еврейского государства.
Поэтому, выносит приговор Focus, "Грета Тунберг покорила многих людей своей борьбой против изменения климата. Теперь же климатическая активистка использует свою известность для распространения ненависти к Израилю. Все, кто будет, ликуя, приветствовать Тунберг и ее немецких наместников на будущих демонстрациях движения "Пятницы ради будущего", должны знать: тем самым они поддерживают усилия палестинцев-террористов по уничтожению Израиля и его народа".
Да, и с "Пятницами" надо разобраться — там засели левые радикалы, "которые не скрывают своих симпатий к террористической организации ХАМАС", и "возможно, подрыв "Пятниц" радикальными идеологами уже давно идет полным ходом":
"Именно немцы всех возрастов не должны допустить, чтобы их использовали в политических целях под знаменем климатической политики — именно против евреев".
Вот такой вот огонь по штабам — бьющий в столь болезненную для немцев тему антисемитизма. Обострение израильско-палестинского конфликта серьезно аукнулось и в Германии, где живет несколько миллионов мусульман. Большинство из них, естественно, стоят на стороне палестинцев — в Бонне вход в синагогу забросали камнями, в нескольких немецких городах в ходе демонстраций были сожжены флаги Израиля, а в Берлине похитили флаг еврейского государства, поднятый у штаб-квартиры правящего Христианско-демократического союза.
На это президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что "тот, кто сжигает на улицах германских городов флаги со звездой Давида и выкрикивает антисемитские лозунги, не только злоупотребляет свободой демократии, но и совершает преступление, подлежащее судебному преследованию. <...> Мы не потерпим проявлений ненависти к евреям, от кого бы они ни исходили".
Правда, возникает вопрос: зачем в принципе вывешивать флаг Израиля на штаб-квартире ХДС? Чтобы продемонстрировать солидарность — или чтобы спровоцировать возмущенных политикой этой страны собственных граждан?
Ведь далеко не только одни мусульмане осуждают действия Израиля — начиная с провокаций с выселением палестинцев в Восточном Иерусалиме и заканчивая обстрелами Газы. Точно так же считают и многие немцы самых разных политических взглядов. Вот их и нужно припугнуть антисемитизмом — и соответствующей уголовной статьей за него. А уж пресса позаботится подвести под антисемитизм любую критику Израиля — что мы и видим в абсолютно лживой публикации Focus против Греты Тунберг.
Потому что всемирное движение "Бойкот, санкции, изоляция" не является антисемитским, даже антисионистским его назвать трудно (хотя в последние годы в Европе упорно приравнивают антисионизм к антисемитизму) — оно выступает против совершенно конкретных действий и политики Израиля. Той самой политики, которую называют оккупационной не только в ООН, но и во многих европейских государствах. Как сказала на днях соотечественница Тунберг, министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, Израиль является "страной, оккупировавшей Палестину и аннексировавшей Иерусалим, и потому несет особую ответственность", тогда как "у палестинцев нет своего государства", из-за чего "они не отвечают в полной мере за управление" своими территориями. Линде призвала стороны прекратить насилие в отношении друг друга и обратилась к руководству Израиля с призывом не лишать палестинцев их домов, в которых они проживают уже десятки лет:
"С обеих сторон звучит риторика ненависти. В краткосрочной перспективе это необходимо немедленно остановить. Далее, в долгосрочной перспективе, надо разрешить сам конфликт, прекратить оккупацию, остановить теракты из Газы и выйти на принцип двух государств".
О том, какими способами заставить Израиль отказаться от оккупации, много и долго спорят. Одни считают необходимым склонять его к переговорам уговорами, другие — как "Бойкот, санкции, изоляция" — выступают за организованное давление мирового сообщества. И ссылаются при этом на успешный опыт кампании против апартеида в ЮАР — ее ведь тоже сначала вели далеко не всем миром, но потом, когда в процесс включился и Запад, власти ЮАР были вынуждены пойти на кардинальные реформы. Понятно, что Израиль всячески дискредитирует движение "Бойкот, санкции, изоляция" — и даже порой добивается того, чтобы его признали антисемитским, как это уже произошло в половине американских штатов, а в позапрошлом году и в ФРГ.
Да, в Германии признали "Бойкот" антисемитами — но тут появилась Тунберг. Можно объявить сторонников санкций против Израиля антисемитами, но как бороться с очень популярной, в том числе и в Германии, Гретой, которую вырастили совсем для других целей?
Глобализации нужна энергия молодежи — которую можно будет нацеливать на "решение" планетарных проблем (отвлекая от национальных), да и координировать при этом на наднациональном уровне. Человечеству угрожает глобальное потепление? Да, именно оно — а уж его виновниками можно назначить кого угодно, от автомобилей и самолетов (то есть промышленности) до коров. Главное, правильно воспитать юношество — дать ему правильных кумиров, искренне верящих в то, что проповедуют.
А Тунберг верит в праведность борьбы с потеплением, потому что она хотя и не очень образованная, но искренняя девушка. Она борется за справедливость: чтобы у будущих поколений была пригодная для обитания планета, нужно начинать менять все — и сейчас (так ей объяснили). Однако справедливость не может быть выборочной: если Тунберг видит несправедливость на Святой земле, то почему она должна молчать об этом? Но тут и выясняется, что "это другое" — и лучше не транслировать своим подписчикам "неправильные взгляды". А то объявят антисемитом и отключат от каналов коммуникаций. И тебя, и твоих сторонников. Позабыв про все заслуги перед революцией, то есть глобализацией.
США превращаются в новый центр глобальной нестабильности
Ярлык защитника антисемитов на днях попытались повесить и на Армина Лашета — кандидата в канцлеры от ХДС. Повод более чем надуманный — не выгнал из партии бывшего главу контрразведки, который, в свою очередь, ничего антисемитского не говорил, но "распространял антисемитский и расистский контент" (в реальности — критиковал миграционную политику Меркель). Лашет отбился, в том числе и с помощью того самого флага Израиля на штаб-квартире в Берлине, но понятно, что ему еще это припомнят. Не потому, что антисемит, а потому, что "понимающий Путина", то есть сторонник нормальных отношений с Россией. Не русофоб.
Кстати, а почему немецкие (да и западные в целом) политики и общественные деятели не боятся клейма "русофоб" так, как боятся клейма "антисемит"? Более того — многие из них без конца критикуют Россию, вводят против нее санкции, призывают к бойкоту и изоляции. То есть ведут себя точно так же, как действуют в отношении Израиля те, кого сейчас обвиняют в антисемитизме. Противоречие? Нет — обычная западная двойная мораль. Если западному политику, выступающему за давление и санкции против России, сказать, что он русофоб, то он возмутится — нет, я против политики Кремля, против Путина, но не против русских и России (особо циничные даже добавят — я люблю русских и желаю помочь им освободиться от Путина).
А немногочисленным (хотя уже и не таким редким, как раньше) западным политикам и общественным деятелям, выступающим за реальное давление, санкции или даже бойкот Израиля, СМИ и власти тут же вешают ярлык-приговор "антисемит" — что бы они ни говорили о своем недовольстве конкретными действиями и политикой израильских властей, как бы ни ссылались на любовь или даже принадлежность к еврейскому народу. Нет — вон из публичного пространства.
При этом оккупант (Крыма) и убийца (Скрипалей) — это Россия, а у Израиля не ненависть выгнанных со своей земли палестинцев, не повторяющиеся интифады (то есть всеобщие восстания) и не десятки реально убитых иранских ученых, а "право на самозащиту", потому что он "жертва фашизма". А русский народ в этой ситуации кто? Жертва фашизма — и его победитель. Жертва русофобии — но и ее ждет та же судьба.

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