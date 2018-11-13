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«Не опасен»: Австрийский суд отказал прокуратуре в просьбе арестовать подозреваемого в шпионаже

13 ноября 2018, 19:39  •  87 • Политика
Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры, просившей арестовать отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Земельный суд Зальцбурга отказался удовлетворить ходатайство надзорного ведомства об аресте отставного полковника австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Такое заявление сделали во вторник в суде.
Ранее, в понедельник, прокуратура Зальцбурга просила суд об аресте отставного полковника и помещении его в следственный изолятор вследствие якобы «опасности побега» и тяжести предъявленных ему обвинений. До этого 70-летний мужчина был задержан полицией Австрии в субботу, в настоящее время он под временным заключением.
9 ноября австрийские власти рассказали о том, что ведут расследование против 70-летнего экс-полковника австрийской армии. Министерство обороны государства подозревает его в передаче российской разведке информации об австрийской боевой авиации, а также об артиллерийских системах, высших госслужащих и ситуации с мигрантами.

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