Не огонь, так жара: Летняя аномалия грозит окончательно разрушить Нотр-Дам - эксперт

Архитектор Филипп Вильнев, который отвечает за реставрацию исторических монументов во Франции, сделал заявление о новой угрозе для Нотр-Дама.

По его словам, повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода собора Парижской Богоматери. По данным телеканала France 2, на этот раз собору угрожает аномальная жара.

"Стыки и каменная кладка могут пересохнуть и утратить прочность, - говорит архитектор. - После они начнут трескаться, что может привести к обрушению".

Отмечается, что в настоящее время восстановительные работы приостановлены на некоторое время.

Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери случился вечером 15 апреля. Пламя уничтожило крышу и шпиль Нотр-Дама. Пожарные долго не могли справиться с огнём, но в итоге всё же сумели спасти несущие стены собора.

Тем не менее историческому памятнику нанесён колоссальный ущерб. По оценкам специалистов, на реставрацию уйдёт до 15 лет.