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Не огонь, так жара: Летняя аномалия грозит окончательно разрушить Нотр-Дам - эксперт
26 июля 2019, 14:54 • 64 • В мире
Жара в Париже создала угрозу обрушения свода в Нотр-Даме. Об этом заявил французский архитектор. Напомним, что весной пожар нанес колоссальный ущерб собору Парижской Богоматери.
Архитектор Филипп Вильнев, который отвечает за реставрацию исторических монументов во Франции, сделал заявление о новой угрозе для Нотр-Дама.
По его словам, повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода собора Парижской Богоматери. По данным телеканала France 2, на этот раз собору угрожает аномальная жара.
"Стыки и каменная кладка могут пересохнуть и утратить прочность, - говорит архитектор. - После они начнут трескаться, что может привести к обрушению".
Отмечается, что в настоящее время восстановительные работы приостановлены на некоторое время.
Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери случился вечером 15 апреля. Пламя уничтожило крышу и шпиль Нотр-Дама. Пожарные долго не могли справиться с огнём, но в итоге всё же сумели спасти несущие стены собора.
Тем не менее историческому памятнику нанесён колоссальный ущерб. По оценкам специалистов, на реставрацию уйдёт до 15 лет.
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