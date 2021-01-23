Не обязательно, но рекомендуется: ЕП разменял "Северный поток - 2" на Навального

В Европарламенте призывали государства пересмотреть стратегию в отношении Москвы. В ходе заседания более 500 депутатов выступили за введение санкций и блокирование газового проекта "Северный поток - 2". Поводом для рассмотрения антироссийской резолюции стал арест оппозиционера и блогера Алексея Навального.

Очередные обвинения против строительства почти завершённого газопровода неоднократно отвергали в ФРГ. Германия много раз заявляла, что относится к "Северному потоку - 2" как к экономическому проекту, поэтому не поддержала экстерриториальные санкции США.

Но ряд европейцев настоятельно продавливают эту тему, теперь не без помощи повестки "Навальный".

Европа настаивает, чтобы в России освободили Навального и его приближённых. Кроме того, от Москвы требуется провести расследование по "покушению" на блогера и отследить нарушение своих обязательств в сфере химического оружия. По мнению ЕП, поведение России является "недостойным страны - члена Совета Европы".

В ходе голосования за принятие антироссийской резолюции выступил 581 депутат, против - 50, воздержались - 44.

Несмотря на то что резолюции ЕП носят рекомендательный характер, от стран-членов потребовали прислушаться к мнению депутатов.