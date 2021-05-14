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«Не обязанность Москвы»: как Пентагон требует от России «прозрачности» в вопросе перемещения войск внутри её границ

14 мая 2021, 22:45  •  112 • В мире
Россия «должна быть более прозрачной» в вопросе передвижения своих вооружённых сил. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, РФ «не полностью» вернула в места постоянной дислокации силы, переброшенные в Крым и на границу с Украиной для участия в учениях. При этом Кирби отметил, что Минобороны США, со своей стороны, предоставляет все необходимые данные о манёврах НАТО Defender Europe 2021, которые проходят близ российских границ. По мнению экспертов, заявления Пентагона об отсутствии транспарентности — попытка отвлечь внимание от недружественных действий блока по отношению к России. Как напоминают аналитики, механизмы информационного обмена, которые ранее существовали в этой сфере, демонтировал сам Вашингтон.
 
Учения НАТО Defender Europe 2021 © shape.nato.int
 

Пентагон призывает Россию к большей прозрачности в вопросе передвижения своих войск. Об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби в ходе брифинга для прессы в ответ на вопрос о ситуации на границе с Украиной.

По словам Кирби, «некоторая часть их (российских. — RT) сил покинула районы вблизи восточной Украины и оккупированного Крыма, но они не ушли оттуда полностью».

«Пусть рассказывают... что у них там и для чего. Мы видели, что часть российских войск оттуда ушла, но ушли не все, и мы призываем их прекратить агрессию на территории и в отношении Украины и внести в свои действия больше прозрачности. Полной ясности тут, скажем прямо, никогда и не было. Мы видели комментарии о том, что это были учения, но опять же в тех районах до сих пор присутствует весьма крупная группировка российских сил», — сказал представитель Пентагона.

Суверенные учения

 

Напомним, что в апреле Вооружённые силы РФ проводили масштабные учения в Южном и Западном военных округах, что вызвало обеспокоенность у западных стран, так как по времени эти манёвры, которые были запланированы заранее, совпали с обострением ситуации в Донбассе.

Со своей стороны, Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы стягивает военные соединения к границам Украины, а также в Крым.

При этом США и Европа игнорировали действия украинских властей, в том числе активную переброску войск и техники к линии соприкосновения, что и спровоцировало очередной кризис в Донбассе.

Москва, в свою очередь, неоднократно обращала внимание западных политиков на то, что перемещение российских войск по территории РФ — внутреннее дело государства, и это не должно вызывать беспокойства за рубежом. В частности, такое заявление в начале апреля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская Федерация перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сказал тогда Песков.

При этом он подчеркнул, что повышение активности сил НАТО по периметру рубежей России «обязывает к тому, чтобы быть начеку».

После проведения цикла учений министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о завершении манёвров и отдал приказ вернуть личный состав в места постоянной дислокации. Он отметил, что цели внезапной проверки боеготовности ВС РФ были полностью достигнуты, а войска «продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны».

По словам Шойгу, российские ВС «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

«Беспрецедентная информационная работа»

 

Стоит отметить, что в сообщении на сайте Пентагона, где приводились слова Джона Кирби о «ненадлежащей» транспарентности, в пример России ставилось предоставление оборонным ведомством США информации об учениях НАТО Defender Europe 2021.

Так, в ходе брифинга Кирби сообщил о прибытии в Норвегию подводной лодки класса Virginia, а также о продолжении учений в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии и Северной Македонии.

Представитель Пентагона также отметил, что ведомство продолжит информировать СМИ о ходе учений, и подчеркнул важность такого рода прозрачности.

Апеллируя к этому примеру, американское Минобороны и делает вывод о том, что Россия предоставляет недостаточно информации о передвижении войск внутри своих границ.

«Сопоставьте этот уровень прозрачности с российскими внезапными «учениями» в Крыму и вдоль границы с Украиной. Русские без каких-либо объяснений направили в тот район намного больше, чем 100 тыс. военнослужащих. Несмотря на неоднократные вопросы со стороны европейских и американских лидеров, русские давали мало информации о том, какие силы и средства они направляют в регион или, что ещё важнее, почему они их туда направляют», — подчеркнули в Пентагоне.

Стоить отметить, что натовские манёвры Defender Europe 2021 проводились вблизи границ РФ как раз во время российских учений, вызвавших недовольство Запада.

Учения альянса начались ещё в марте и продолжатся до июня. В них задействованы более 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, включая США. В рамках манёвров проводятся военные операции на территории 12 стран.

  • Учения НАТО Defender Europe 2021
  • © shape.nato.int

При этом Defender Europe 2021 организационно сопряжены с рядом менее масштабных учений. Среди них — Swift Response, Immediate Response, Saber Guardian, Command Post Exercise, African Lion и Steadfast Defender. Все они также пройдут в мае — июне.

При этом Джон Кирби ранее делал акцент на том, что сравнивать эти учения с российскими манёврами некорректно. По его словам, главное отличие действий НАТО заключается в уже упомянутой транспарентности.

Прежде военные эксперты и российские политики в разговоре с RT отмечали несостоятельность заявлений об оборонительном характере Defender Europe 2021 и подчёркивали, что их реальная цель — приблизить инфраструктуру НАТО к границам России.

Комментируя новое требование Пентагона к России о транспарентности, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT высказал мнение, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания мирового сообщества от недружественных действий альянса по отношению к России.

«Мы видим беспрецедентную информационную работу в рамках проведения учений Defender Europe 2021. В США считают, что данные пропагандистские заявления должны продемонстрировать, что НАТО как никогда открыт с информационной точки зрения. Однако это не так, ведь прозрачность альянса имеет определённые пределы», — пояснил Ермаков.

По его словам, на деле США хотят полностью контролировать действия Вооружённых сил России, как это происходит с их европейскими союзниками по НАТО. При этом существовавшие механизмы информационного обмена, которые помогли бы разрядить обстановку, были демонтированы по инициативе Вашингтона, напомнил аналитик.

«Россия и США могли бы снизить градус напряжённости, если бы до сих пор существовал механизм, который был ликвидирован Вашингтоном, — Договор по открытому небу. Он позволял вести наблюдательные полёты и, таким образом, снимать подозрения по поводу формирований крупных военных соединений. При этом НАТО, заявляя о своей обеспокоенности в отношении России, так и не смогло выработать и согласовать прагматичную позицию в отношении Договора об обычных вооружённых силах в Европе», — рассуждает Ермаков.

  • Официальный представитель Пентагона Джон Кирби
  • globallookpress.com
  • © Lisa Ferdinando / Dod
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Он также обратил внимание на то, что Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед США.

«Информирование близлежащих и иных государств о внутрироссийских учениях, в том числе о внезапных проверках, — жест доброй воли, а не обязанность Москвы», — отметил аналитик.

Эту точку зрения разделяет и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Заявления Пентагона о том, что Россия якобы не имеет права на своей границе перемещать собственные вооружённые силы, прежде всего демонстрируют, что США посягают на суверенитет РФ. Вопрос о прозрачности стоит рассматривать как определённую ширму и попытку объяснить СМИ американскую позицию с более выгодной Белому дому точки зрения. Кирби, говоря о транспарентности, пытается представить учения НАТО в более дружественном свете. Но на самом деле на этих учениях альянс отрабатывает варианты действий против мнимой «российской агрессии», — отметил Судаков в интервью RT.

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