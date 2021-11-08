«Не обсуждается и не обсуждалось»: в Кремле высказались об изменении сроков действия QR-кодов

Власти России не обсуждали возможность сокращения сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее некоторые пользователи портала «Госуслуги» пожаловались на «обнуление» своих QR-кодов. По словам Пескова, сервис находится в постоянном совершенствовании, этот процесс вызывает подобные сбои. В свою очередь, в Минцифры указали, что срок действия цифровых сертификатов о вакцинации не менялся, а произошедшее связано с техническими работами.

Сокращение сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших коронавирусной инфекцией «не обсуждается и не обсуждалось». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ничего на этот счёт не слышали, информацией не располагаем. Мы знаем, что это действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система «Госуслуги» находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Поэтому ничего в этом страшного нет», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у некоторых россиян на едином портале госуслуг сократился срок действия QR-кодов о вакцинации — с года до шести месяцев, в результате чего часть кодов «обнулилась». После этого в Минцифры подчеркнули, что срок действия QR-кодов остаётся прежним, а произошедшее связано с техническими работами.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока, — сообщили в министерстве. — Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются».

Между тем в правительстве Камчатского края указали, что с 8 ноября применяются методические рекомендации, по которым ревакцинироваться следует через полгода, а не 12 месяцев. При этом власти региона подчеркнули, что не могут влиять на сроки действия кодов, указанные в системе.

«На месте мы не можем вносить в эту систему никаких изменений. То есть каким-то образом повлиять на сроки действия сертификата нельзя. Это не наши полномочия. Единственное, что мы можем рекомендовать населению — пройти ревакцинацию», — заявили в Минздраве Камчатки.

Добавим, что с 8 ноября в России вступили в силу новые нормы о форме сертификата о вакцинации против COVID-19 и перенесённом заболевании. Соответствующий документ сформируется на портале Госуслуг в течение трёх суток на русском и английском языках, при этом его также можно будет получить и в бумажном виде — для этого необходимо обратиться в МФЦ.

При этом аналогичные документы, которые граждане РФ получили до этой даты, будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.

На двух страницах новой формы сертификата размещены следующие сведения: QR-код, персональные данные пациента, информация о прививке (дата, препарат, место, где сделали укол), информация о медицинских противопоказаниях, если такие есть, и данные о перенесённом COVID-19, если гражданин переболел коронавирусом.

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За прошедшие сутки в России было зафиксировано 39 400 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (4982), Московской области (3429) и Санкт-Петербурге (2597).

Общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 8 834 495.

Также за минувшие 24 часа полностью выздоровели 25 582 человека. В общей сложности с начала пандемии был выписан 7 587 560 человек.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 248 004 пациента, за последние сутки — 1 190 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 213,4 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 2,1 млн человек.

Также с понедельника в стране завершился федеральный режим нерабочих дней, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти пяти субъектов приняли решение продлить его действие. Так, в Новгородской и Томской областях нерабочие дни будут действовать до 14 ноября включительно, в Челябинской и Курской областях — до 12 ноября включительно, а в Смоленской области — до 10 ноября.

В то же время в Москве режим нерабочих дней не продлили, но предприняты определённые меры для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в связи с установлением домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановлено действие их социальных карт, дающее право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Домашний режим не касается москвичей, которые переболели COVID-19 в течение шести последних месяцев или сделали прививку.

При этом на массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок. Эти две меры также затрагивают столичные театры и музеи, их заполняемость не должна превышать 70% от общей вместимости зала.

Говоря об итогах режима нерабочих дней, официальный представитель Кремля отметил, что пока рано делать вывод об эффективности этого периода.

«Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — сказал Дмитрий Песков.

Ссылаясь на слова мэра Москвы Сергея Собянина, он указал, что в Московском регионе эпидситуация стабилизируется, что дало основания для того, чтобы режим нерабочих дней не был продлён: «Но полный эффект можно будет всё-таки осознавать в более длинной перспективе».

Вакцинация против COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию «Известия» сообщил, что полной защиты от коронавирусного штамма «дельта» необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. По его словам, данный результат был получен в результате исследования, проведённого совместно с департаментом здравоохранения Москвы.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «Дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — сказал он.

Гинцбург, оценивая ограничительные меры в стране, указал, что они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых.

«Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчётам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — заметил он.

Директор Центра Гамалеи также призвал различать людей с QR-кодами и непривитых, подчеркнув, что тех, у кого количество антител больше 300, можно практически не ограничивать.

К данному моменту в России коллективный иммунитет составляет 48%. Так, первым компонентом привились 60 004 358 человек, а полный курс прошли 57 256 745 россиян.

Помимо этого, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала об изменении симптомов COVID-19, которые стали всё более схожи с ОРВИ и гриппом.

«Подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — цитирует её РИА Новости.