Не обращая внимания на "моральных уродов": поддержка семьи по-новому в России стартует весной

Уже в марте 2020 года могут начать оформление материнского капитала при рождении первенца в России и увеличенные выплаты на второго ребёнка, ранее анонсированные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию.

О вероятных сроках пишут "Известия" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. По её словам, в те же сроки - март-апрель, вероятно, начнут оформлять и увеличенные ежемесячные пособия.

В то же время сенатор Валерий Рязанский говорит, что основная подготовительная работа уже проведена. Таким образом, осталось как можно быстрее провести поправки через парламент.

Добавим, рабочее внедрение предложенных инициатив продолжается, несмотря на странные заявления в соцсетях о том, что материнский капитал и поддержка семей не нужны. В том числе подобной позицией делилась участница "Дома-2" Алёна Водонаева, после чего её пригласили на федеральное телевидение... Кстати, о таких критических репликах высказался президент России Владимир Путин. Опровергающих необходимость поддержки семей он назвал "моральными уродами", которых следует показать людям.