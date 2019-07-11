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Не обостряйте: Кремль сделал предупреждение сторонам "танкерного" конфликта в Персидском заливе
11 июля 2019, 14:09 • 52 • Политика
Кремль сделал предупреждение сторонам "танкерного" конфликта в Персидском заливе, призвав их не обострять и так сложную ситуацию.
Российская сторона призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что пять иранских катеров якобы попытались захватить британский нефтяной танкер. Однако планам помешал фрегат Королевского флота HMS Montrose.
Тегеран опроверг обвинения, обвинив Вашингтон в очередной попытке раскалить обстановку в Персидском заливе. Отметим, что на прошлой неделе власти Гибралтара задержали иранский танкер, который якобы попытался нарушить санкционный режим, действующий в отношении Сирии.
Непосредственно в Кремле потребовали обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе и не обострять ситуацию.
"Это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры", - цитирует слова Пескова "Интерфакс".
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