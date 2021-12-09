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Не обошлось без США: Эксперт предупредил о неизбежности мировой катастрофы

09 декабря 2021, 12:20  •  340 • Политика
Финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил о грядущей мировой экономической катастрофе. По его словам, мир стоит на грани войны.
Как передаёт телеканал CNBC со ссылкой на эксперта, сложившаяся ситуация в мире "намекает" на возможную войну между США и Китаем. А это спровоцирует глобальную экономическую катастрофу.
По его словам, США пытается навязать Китаю своё видение мира и сделать культуру азиатской страны "более американской". Отсюда и противостояние.
Но даже если конфликт между Вашингтоном и Пекином не подорвет экономику, то "это сделает кто-то или что-то другое", выразил уверенность он.
Ранее специалисты прогнозировали холодную войну в мире из-за углубления соперничества в сфере гиперзвукового оружия и космоса.

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