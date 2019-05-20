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Не обошлось без скандала. Инаугурация Зеленского "поделила людей" из-за русского языка

20 мая 2019, 14:09  •  34 • Политика
На инаугурации Владимира Зеленского возник скандал. Его спровоцировал лидер радикальной партии Олег Ляшко, сделавший президенту замечание из-за русского языка и вновь "поделивший людей" на "своих" и "чужих".
Инаугурация Владимира Зеленского не обошлась без скандала, и поводом для неё стал русский язык. Замечание новому президенту Украины рискнул сделать замечание лидер радикалов в Верховной раде — Олег Ляшко.
Экс-кандидат в президенты сделал Зеленскому замечание на то, что тот в своей речи перешёл на русский язык. "Спасибо, что снова делите людей", - молниеносно отреагировал вступивший в должность глава государства.
"Вот это я понимаю, положил на лопатки", - пишут в твиттере украинские пользователи, наблюдающие за онлайн-трансляцией мероприятия.
Напомним, ранее Владимир зеленский пообещал поднять вопрос о соответствии Конституции закона об украинском языке, который перед своим уходом подписал его предшественник Пётр Порошенко. Эксперты неоднократно указывали, что создание "языковой полиции" и системы наказания за использование любого языка, кроме украинского, является дискриминационным и служит разделению и радикализации нации.
"Дякую, що продовжуєте ділити народ, пане Ляшко".
Вот это я понимаю положил на лопатки.#зеленский
— metik (@metik_ax) May 20, 2019

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