Не обошлось без скандала. Инаугурация Зеленского "поделила людей" из-за русского языка

Инаугурация Владимира Зеленского не обошлась без скандала, и поводом для неё стал русский язык. Замечание новому президенту Украины рискнул сделать замечание лидер радикалов в Верховной раде — Олег Ляшко.

Экс-кандидат в президенты сделал Зеленскому замечание на то, что тот в своей речи перешёл на русский язык. "Спасибо, что снова делите людей", - молниеносно отреагировал вступивший в должность глава государства.

"Вот это я понимаю, положил на лопатки", - пишут в твиттере украинские пользователи, наблюдающие за онлайн-трансляцией мероприятия.

Напомним, ранее Владимир зеленский пообещал поднять вопрос о соответствии Конституции закона об украинском языке, который перед своим уходом подписал его предшественник Пётр Порошенко. Эксперты неоднократно указывали, что создание "языковой полиции" и системы наказания за использование любого языка, кроме украинского, является дискриминационным и служит разделению и радикализации нации.