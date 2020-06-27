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Не о вечной власти мечтает наше начальство, а о шезлонге

27 июня 2020, 02:25  •  64 • В России

Напишу вам кое-что про нашу родину - и популярные заблуждения на ее счет.Во-первых, слушал на днях нового Гребенщикова.

Очень посредственный Гребенщиков, как и всегда в двадцать первом веке, от силы две-три приличные песни на пластинку, остальное графомания. То ли дело альбомы от "Синего" до "Русского", все бессмертные шедевры, - и как же грустно, когда кончается такой талант.

Но я сейчас не об этом.

А я о том, что из песни в песню у него там идет политинформация, проклятия в адрес кровавого режима.

И эти проклятия - ужасно фальшивые. Какие-то танки все время, солдаты, все маршируют и ходят строем на войну, но мы, свободные люди, не с ними etc.

Как будто про выдуманную страну он поет, про страну из чужой пропаганды.

А в реальности, конечно, Россия за двадцать лет совершила большой прыжок в сторону пацифизма, а вовсе не милитаризма.

Призывную службу сократили вдвое.

Генералы, которых в девяностые годы была целая толпа, исчезли не только из политики, но даже из военного управления, у нас все министры обороны - гражданские уже много-много лет.

И, главное, в отличие от времен Афганистана и Чечни, полностью перестали воевать призывниками.

Воюют одни контрактники и кондотьеры.

Вечная как будто бы русская история о том, как мальчика из родного села забрали в окопы - неважно, справедливые или нет, - а потом прислали гроб, - закончена.

Теперь есть другая история: про отчаянных ребят, которые хотели бы вылезти из бедности и получать не тридцать тысяч, а триста, и поэтому они записываются ехать на край света, где могут погибнуть. Их, кстати, очень-очень жалко, и они заслуживают того, чтобы вместо Сирии они могли зарабатывать те же триста другими способами, но все-таки это, повторюсь, другая история, потому что в ней есть выбор, и к классическому нашему "грузу 200" она никакого отношения не имеет.

Но и это еще не все.

Дело в том, что сам дух нашего современного государства - абсолютно не милитаристский.

Либералам - и людям не очень умным - это будет трудно понять, но парадокс состоит в том, что парады, ряженые дети, чиновники в мундирах, картинки с ракетами, сэлфи с танками и тому подобные развлечения - никак не связаны с войной.

Это такой казенный карнавал.

А у настоящей войны другой дух.

И, кстати, частым спутником подлинного военного настроения - вместо символических покатушек на ракетной установке - является восторженная и яростная интеллигенция.

Примерно та, которая ездила шесть лет назад на специальный конгресс, чтобы благословить своим авторитетом большую мясорубку.

А у нас все больше бутики "Армия России", скидки в новом сезоне, налетай-торопись.

Это про милитаризм. Точнее, про его отсутствие.

А теперь про другое.

Ужасно надоедает читать причитания в том роде, что кровавый режим-де навсегда, что они только и мечтают, что нами править до скончания века, а потом дети их, и внуки их - тоже примерят фуражки, сядут на ракетные установки и прочее.

Это, товарищи, фуфло.

Я всегда говорю: чтобы понять нашу родину - в смысле начальства - надо смотреть хорошие мафиозные саги. Там все рассказано.

Чего хочет мафия?

Она хочет вечно рулить своими казино, борделями, мусорными бригадами и стрелками в итальянском ресторане?

Да упаси Бог.

Мафия хочет мягкого самоупразднения.

И только к нему, к вожделенному самоупразднению, она стремится.

Красной нитью через все Godfather и Sopranos проходит ее тяга к благородному обществу, ее желание дать детям хорошее образование, и чтобы они, дети, ни в коем случае не шли родительским путем, и возмущение от того, что благородное общество воротит нос от мафии и не считает ее себе ровней, хотя сами-то, сами, если разобраться, - лжецы, воры, лицемеры и проходимцы.

И не всегда получается так, как хочется боссам. Их могут убить, и могут отомстить им через детей, и посадить тоже могут. Всякое бывает в жизни.

Но жизненная цель у них всегда простая: плавное превращение в мирных небедных людей, и особенно - чтобы семьи не унаследовали тяжесть гангстерского бытия.

А потому ждите в России через несколько лет молодое и либеральное поколение политиков в модных нарядах и с лучшими мировыми дипломами, и отдадут им власть - тихо и добровольно, уходя в пожизненные сенаторы, словом, на дачу, - те самые люди, о которых принято думать, что они вцепились зубами, да только и мечтают кого-то душить.

О шезлонге они мечтают.

В общем, родина наша - совсем не такая суровая, как об этом кричит матюгальник глобальной пропаганды.

Попадается кое-где гвоздик-другой, это правда, но и те скоро вывалятся.

Но так ли это хорошо?

А вот об этом я предпочту промолчать.

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