Не нужна им Родина: Пронько объяснил, почему "Единую Россию" не удалось поставить в "стойло"

В новом выпуске "Сухого остатка" Юрий Пронько заметил, что российские чиновники, которые построили в нашей стране так называемую стабильность, предпочитают иметь "запасные аэродромы" за пределами России, куда отправляют своих детей, внуков, где у них роскошная недвижимость, а в "слепых трастах" крутятся их деньги.

"Они нам рассказывают про любовь к Родине, про патриотизм, а сами по большому счёту давно обитают за бугром. Здесь, в России, у них "вахта", а там - настоящая жизнь. Они скупают дома и земельные участки в Испании, Черногории, Италии. Цена вопроса - минимум несколько сот тысяч евро. Например, у бывшего вице-премьера Ольги Голодец недвижимость в Италии и Швейцарии, а у экс первого вице-премьера, а ныне главы ВЭБа Игоря Шувалова - замок в Австрии площадью 1,5 тыс. кв. м, вилла в Дубае, квартира в Лондоне. И этот список можно продолжать до бесконечности", - прокомментировал Юрий Пронько.

Он добавил, что и у многих депутатов Госдумы и членов Совета Федерации имеется элитная недвижимость за границами России, поскольку они хорошо понимают, что выстроенная ими система стоит на глиняных ногах, но преследуют свои корыстные интересы.

"И если что, они успеют добежать до нужного посольства или аэропорта Шереметьево или Внуково-3. Подобная позиция части политической элиты, на мой взгляд, - серьёзная угроза российскому государству и его национальным интересам. За последние 30 лет наша элита вконец развратилась. Она вещает нам с голубых экранов одно и совершенно другое исповедует в своих решениях и действиях. При этом попытки произвести национализацию "слуг народа" снова и снова терпит фиаско. "Единая Россия", имеющая большинство в Госдуме, блокирует решения, а порой уходит в "несознанку". Дескать, а почему депутаты и чиновники не могут иметь недвижимость за рубежом?" - говорит ведущий.

Так, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ни о какой национализации элит речи вообще нет, поскольку национализировать людей нельзя. Он признался, что вообще не понимает этот термин.

"Есть вопросы, которые находятся в статике, - это права собственности. Право на недвижимое имущество у нас возникло только в конце ХХ века. Плюс у нас распался Советский Союз, и мы знаем многих граждан, некоторые из которых здесь находятся, у которых родители оказались в одной стране, а мы оказались в Российской Федерации. Мы не можем ограничивать в дееспособности, нарушать конституционные права этих граждан. Мы не должны только сегодня смотреть и говорить: вот да, поскольку у него собственность есть где-то, считать, что он точно негодяй и включать презумпцию виновности. Я считаю, это неправильно. Поэтому мы отказались от этого", - оправдался он.

По словам Пронько, "Единая Россия" категорически против того, чтобы запретить чиновникам и депутатам иметь зарубежную недвижимость, поскольку для "себя любимой" решила оставить возможность иметь "запасные аэродромы" за пределами той стабильности, которую построила в России.

"Им будет куда свалить. Честно скажу, очень обидно за нашу с вами Родину, за наш народ, у которого такая позорная элита. Им не нужна Россия - им нужен "вахтовый посёлок", где они рубят бабки, а жить они будут за пределами нашей страны. К сожалению, очередная попытка национализировать элиту, поставить её в "стойло" не увенчалась успехом. "Единая Россия" продолжает принимать позорные решения, которые позволяют чиновникам и депутатам иметь не только иностранную недвижимость, но и наплевательски относиться к национальным интересам нашей Родины. Думаю, рано или поздно в этом беспределе всё-таки будет поставлена точка. Вот только когда?" - задался вопросом Пронько.