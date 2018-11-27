Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия призвала ООН и ОЗХО отреагировать на химатаку в Алеппо
Американская демократия без грима (Уставший Оптимист)
Топ-8 цитат Порошенко: «Агрессия России», Керченский пролив и военное положение
Это нужно человеку на букву П
Главная / Политика

«Не нравится»: Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

27 ноября 2018, 02:09  •  115 • Политика
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся после украинской провокации в Керченском проливе. Как передает издание Reuters, хозяин Белого дома отметил, что ему «не нравится происходящее между Украиной и Россией». Он также подчеркнул, что поддерживает связь по данному вопросу с властными органами Евросоюза.
Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины — два бронекатера и один буксир — незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. После того, как они проигнорировали призыв береговой охраны остановиться и покинуть 12-милльную зону российских территориальных вод, морские суда были задержаны.
Случившееся дало возможность украинскому президенту Петру Порошенко ввести на территории своей страны военное положение. Сегодня данный указ был одобрен Верховной радой.
Ранее ФСБ России опубликовало видео допроса задержанных украинских военнослужащих. В числе прочего один из них заявил, что прекрасно осознавал, что осуществляет в районе Керченского пролива провокацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
26 ноября 2018, 06:39
Тереза Мэй не отреагировала на просьбу украинского депутата не пускать в страну Охлобыстина
26 ноября 2018, 16:24
Украина просит войны: «Армия диванных вояк» перешла в наступление
26 ноября 2018, 13:09
«Освободите украинские суда»: МИД Канады поддержал провокацию Киева в Керченском проливе

26 ноября 2018, 13:09
ЕС созовет спецзаседание по оценке ситуации в Керчи — МИД Австрии
26 ноября 2018, 22:54
Россия призвала ООН и ОЗХО отреагировать на химатаку в Алеппо
27 ноября 2018, 02:09
Любые покушения на суверенитет России чреваты серьезными последствиями - Лукашевич
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
21 ноября 2018, 12:39
Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.