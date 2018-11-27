«Не нравится»: Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся после украинской провокации в Керченском проливе. Как передает издание Reuters, хозяин Белого дома отметил, что ему «не нравится происходящее между Украиной и Россией». Он также подчеркнул, что поддерживает связь по данному вопросу с властными органами Евросоюза.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины — два бронекатера и один буксир — незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. После того, как они проигнорировали призыв береговой охраны остановиться и покинуть 12-милльную зону российских территориальных вод, морские суда были задержаны.

Случившееся дало возможность украинскому президенту Петру Порошенко ввести на территории своей страны военное положение. Сегодня данный указ был одобрен Верховной радой.

Ранее ФСБ России опубликовало видео допроса задержанных украинских военнослужащих. В числе прочего один из них заявил, что прекрасно осознавал, что осуществляет в районе Керченского пролива провокацию.