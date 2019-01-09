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Не нравится - уезжайте: Украинский политик призвала без разговоров бить за русский язык по лицу

09 января 2019, 20:24  •  215 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала без всяких разговоров сразу бить обувью по лицу русскоговорящих украинцев. Тем, кому это не нравится, политик предложила уезжать из страны.
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала бить украинцев туфлями по лицу за использование русского языка. Заявление прозвучало во время интервью политика изданию "Золочев.НЕТ".
Фарион сказала, что ей надоели споры вокруг исключительного статуса украинского языка. По её словам, всех, кто отказывается его использовать, следует сразу без всяких разговоров бить обувью по лицу.
"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказываю", - сказала политик.
Всем, кому не нравится такое положение вещей, Фарион посоветовала уезжать с Украины.
В ходе самого интервью за спиной женщины висел портрет лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА)* Степана Бендеры. Фарион отметила, что его день рождения для неё является "святым праздником".
Напомним, что ОУН-УПА активно сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны, а её бойцы принимали участие в геноциде еврейского и польского населения, а также вели бои против Красной Армии.
* Запрещенная в России экстремистская организация.

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