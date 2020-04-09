«Не называйте нас псами!»: Гончаренко устроил истерику в прямом эфире

Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко, устроил скандал в эфире ТВ после того, как экс-министр юстиции Елена Лукаш воспользовалась аббревиатурой его партии «Европейская солидарность», назвав её сокращенно – «ПЁС».Перепалка произошла в ходе ток-шоу в эфире телеканала «НАШ», где обсуждался спор по поводу огромных зарплат иностранцев в наблюдательных советах украинских государственных компаний.«Я хочу отреагировать на милую перебранку представителей «ПСА» Порошенко и «слуги» Зеленского по поводу наблюдательных советов, иностранцев в них, и огромных выплат. Они так бросаются репликами друг в друга: «А давайте уменьшим, а давайте за мой закон проголосуем…», – начала Лукаш.Ее речь прервал Алексей Гончаренко, которому не понравилось, что его партию сокращенно называют «ПЁС».«У вас какая-то проблема с собачьей темой, госпожа Лукаш. «ПСА» – это что такое? Расшифруйте», – потребовал он.Елена Лукаш объяснила, что это аббревиатура от «партия Европейская солидарность» – ПЕС. Однако Гончаренко начал перепалку.«От вас такая ненависть идёт, госпожа Лукаш. Позади вас стоит икона, но она как-то вам не помогает. Может, смягчила немного, но всё-таки риторика: «случка, пса, соросят».Надо прекратить так себя вести, это же не красит. Нас же дети могут включить посмотреть. Они же испугаются… Что значит «ПСА», какого «ПСА?», – возмутился депутат.Однако, когда после небольшой перебранки разговор вернулся к первоначальной теме, Елена Лукаш продолжила называть Петра Порошенко и его команду «псами».«Я не хочу сидеть и слушать эту ахинею. Я обращаюсь к ведущим – или вы прекратите эту историю с псами, потому что иначе я вынужден буду назвать, если псы, то кто ведёт себя так женского рода?Есть нормальная, человеческая ритория. На русском языке, или на украинском, пожалуйста, ведите себя прилично. Однако извините, если ваша задача – называть кого-то псами, то больше всего этого заслуживаете вы сами», – потребовал Гончаренко.«Если вам не нравиться название вашей партии, вносите на съезде его изменение. Пока ваша партия называется «ПЕС» – партия «европейская солидарность», – вынесла встречное предложение Лукаш.«Я сейчас вашу аббревиатуру, Елена Лукаш, с первыми инициалами, очень хорошо обработаю. Вставлю ещё пару букв посередине, и будет очень хорошая аббревиатура с вашим «Е» и «Л», – пригрозил Гончарук.Однако тут другие присутствующие эксперты начали возмущаться тем, что передача превратилась «в балаган». Телеведущие попытались прекратить спор и вернуть разговор в конструктивное русло, однако на Гончаренко увещевания подействовали далеко не сразу.