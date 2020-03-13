Не насилуйте мозг журналиста – он в него ест!

Дорогие, уважаемые, любимые наши PR-специалисты! Мы вами дорожим, уважаем и любим, честно! Но иногда вы делаете нам больно, а мы не можем вам ответить тем же (см. предыдущее предложение). Поэтому просто попросим – не надо так! Выпускающий редактор Мария Неретина сейчас расскажет от лица всей редакции, как именно не надо.

Большие-большие буквы

Примерно раз в неделю в редакцию РИА Недвижимость звонит хотя бы один специалист пресс-службы, и тревожным голосом уверяет, что мы допустили страшную, просто катастрофическую ошибку! Или исправляйте, или закрывайте своё РИА. Что? Как? "Вы написали слово "президент" с маленькой буквы, а у нашего спикера оно всегда пишется с большой!". Далее наш уважаемый собеседник долго и эмоционально убеждает нас, что у его спикера везде написано только с большой: и на визитке, и в уставе компании (точнее в Уставе Компании), и на заборе тоже написано. Мы же в свою очередь объясняем, что если слово "президент" не записано в его паспорте в графе "имя", то оно будет с маленькой. Мы вот и про Трампа пишем с маленькой, и пока от Трампа не звонили с возражениями.

Обычно аргумент с Трампом срабатывает. Намного хуже, если звонят из компании, которая считает, что ее название может быть написано только вот так: "КоМпАнИя". С неограниченным количеством прописных букв, которые ни в коем случае нельзя изменить на строчные, потому что все умрут и потому что "в уставе так написано". Тут уже авторитет Трампа не сработает, приходится объяснять, что у нас так нельзя. Совсем нельзя. Никому (даже Трампу, да).

Сага о коворкингах

Это наша боль. Есть такие темы, которые, наверное, прокляли, и теперь о них хотят писать и говорить все, а читать – никто. В тройке "лидеров" – коворкинги, BIM-технологии и зеленое строительство.

Нам тоже обидно за эти темы, честно. Но мы просто не можем заставить читателей перестать волноваться за налоги и тарифы ЖКХ и начать читать про вот это вот все. Мы скорбим вместе с вами, и плачем каждый раз, когда вынуждены отказать в публикации колонки о коворкингах.

Нам нужна колонка

Почему, ну почему всем так нужно опубликовать именно колонку от имени своего спикера? Понимаете, из 10 колонок, которых в редакцию приходит очень много, мы отклоняем 9 (иногда и все 10). Давайте мы перечислим главные условия, при которых вашу колонку мы не опубликуем, распечатайте и превратите их в анти-чек-лист.

— она о коворкингах (простите); она о коворкингах (простите); — это вообще не колонка. Нам регулярно присылают яростные рекламные тексты, разумеется, подписанные Президентом КоМпАнИи, о том, каких достижений он достиг, и насколько лучше и дешевле конкурентов. Да, это не колонка. Даже если с маленькой буквы. это вообще не колонка. Нам регулярно присылают яростные рекламные тексты, разумеется, подписанные Президентом КоМпАнИи, о том, каких достижений он достиг, и насколько лучше и дешевле конкурентов. Да, это не колонка. Даже если с маленькой буквы. — она о том, как эскроу-счета обрушат рынок новостроек. Или на любую другую тему, которую обсудили уже все, написали тонну аналитик, и ничего уже не изменишь. Да, мы опубликовали первую колонку на эту тему. Кто успел первым, тот молодец. она о том, как эскроу-счета обрушат рынок новостроек. Или на любую другую тему, которую обсудили уже все, написали тонну аналитик, и ничего уже не изменишь. Да, мы опубликовали первую колонку на эту тему. Кто успел первым, тот молодец.

Пресвятой риелтор

Мы очень-очень часто обращаемся с вопросами в агентства недвижимости и просим рассказать о каких-нибудь трудностях, и каждый раз – каждый, мы не шутим! – получаем ответ, что на вторичном рынке жилья все проблемы решаются одним способом: нужно просто позвать риелтора. А любые беды возникают из-за того, что человек взял и что-то сделал сам. Без риелтора. Мы подозреваем, что, если спросить агентство о коронавирусе, нам ответят что-то вроде "один человек решил самостоятельно продать квартиру, так появился коронавирус". И нефть тоже поэтому подешевела. Да и Кеннеди, если бы у него был риелтор, до сих пор был бы жив и здоров.

Вы получили наш релиз?

Да! Да, мы получили ваш релиз!