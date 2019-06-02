Не нашлось ни одного кандидата: В Алжире пришлось официально отложить президентские выборы

Постановление о том, что своевременно провести выборы главы государства невозможно, сначала вынес суд. Затем и Конституционный совет Алжира объявил об аналогичном решении.

"Своевременное проведение выборов главы государства невозможно", - цитирует заявление совета телеканал Al-Hadath.

Впрочем, по данным местного издания AlWatan, несколько дней назад два кандидата всё-таки подали заявки, однако оба они практически никому не известны, а шансов на то, что эти кандидаты успеют собрать необходимые для участия в выборах документы, нет.

Напомним, с того момента, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля ушёл в отставку, в стране наступил политический кризис. Временным главой Алжира стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Его считают близким соратником Бутефлики.