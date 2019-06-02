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Не нашлось ни одного кандидата: В Алжире пришлось официально отложить президентские выборы
02 июня 2019, 20:39 • 26 • В мире
В понедельник, 4 июня, в Алжире должны были пройти президентские выборы. Однако их пришлось отложить на неопределённый срок из-за того, что в стране не нашлось ни одного кандидата на этот пост.
Постановление о том, что своевременно провести выборы главы государства невозможно, сначала вынес суд. Затем и Конституционный совет Алжира объявил об аналогичном решении.
"Своевременное проведение выборов главы государства невозможно", - цитирует заявление совета телеканал Al-Hadath.
Впрочем, по данным местного издания AlWatan, несколько дней назад два кандидата всё-таки подали заявки, однако оба они практически никому не известны, а шансов на то, что эти кандидаты успеют собрать необходимые для участия в выборах документы, нет.
Напомним, с того момента, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля ушёл в отставку, в стране наступил политический кризис. Временным главой Алжира стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Его считают близким соратником Бутефлики.
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