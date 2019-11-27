Не нашли замену? Польские военные опять сядут за штурвалы истребителей МиГ-29

Генеральное командование Вооружённых сил Польши решило вернуться к истребителям МиГ-29. Эксплуатацию машин временно прекратили после происшествия весной 2019 года. В мае в районе военной базы в Миньске-Мазовецком истребитель разбился через четыре минуты после взлёта. Пилот, по информации польского Генштаба, успел катапультироваться и выжил. До этого произошёл ещё один серьёзный инцидент с истребителем. Летом прошлого года у города Пасленк упал МиГ-29. Лётчик катапультировался, но погиб.

В результате в центральной части страны приостановили эксплуатацию русских машин. После тестов военные вновь вернутся за штурвалы МиГов. В это время истребители проходили техническое обслуживание.

"Командующий после анализа введённых в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - цитирует ТАСС официальное сообщение в Twitter польского командования.

До этого появлялась информация, что Польша хотела найти им замену русским машинам. Рассматривались даже варианты пересадить лётчиков на американские истребители. Однако сделать этого не получилось, польские военные опять вернутся к МиГам.