Президент Латвии заявил, что его страна не принимала участия во Второй мировой войне. Таким образом, Левитс снял с латышей ответственность за преступления нацистов, в которых они принимали участие.

Президент Латвии Эгилс Левитс полагает, что Вторая мировая война для его страны чужая, поскольку Латвия в ней участия не принимала... Подобное заявление Левитс сделал в ходе пресс-подхода в субботу, 8 мая. Сегодня президент принимал участие в возложении цветов на Братском кладбище в Риге.

В понимании Левитса, латвийские солдаты были призваны "в армии в обе из воюющих сторон". Так, мол, латыши стали заложниками ситуации:

"Они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", - такова извращённая логика президента Латвии.

Высказался Эгилс Левитс и о разгроме нацизма, отметив, что победа "не принесла освобождения". Казалось бы, зачем Левитс вместе со всей Латвией принимает участие в мероприятиях по случаю победы, пусть и по так называемому европейскому сценарию 8 мая? Левитс объясняет это солидарностью:

"Нам эта дата освобождения не несёт, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несёт освобождение", - заявил президент Латвии, ещё раз подчеркнув, что победа во Второй мировой войне принесла его стране новую "оккупационную власть". Так он называет советскую власть.

Остаётся лишь добавить, что нацистские настроения в Латвии отмечались ещё до войны, в начале 1920-х годов. Тогда главным лозунгом было "Латвия для латышей". В 1930-х годах зародилось и фашистское движение. В марте 2020 года историки из России опубликовали целый список ныне живущих эсэсовцев родом из Латвии, причастных к преступлениям нацистов на территории России. Реакция официальной Риги была на редкость лицемерной: заверив мир в своей приверженности к борьбе с наследием фашизма, никаких реальных действий соответствующие органы не предприняли.